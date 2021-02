Ras-le-bol virtuel

Au début de l’hiver, après des mois de présence un peu maniaque sur les réseaux sociaux pour informer les gens de mon mieux à propos de la pandémie, j’ai décroché. Loin de mes comptes, ayant verrouillé les accès à double tour, je me suis offert une pause, refusant aussi les entrevues médiatiques, qui manquent rarement d’agiter en retour le bocal du monde virtuel.

Cela ne m’a demandé aucune volonté, parce qu’ouvrir Facebook et Twitter en était venu à m’inspirer surtout une sorte de nausée. Ce n’est pas l’animosité répandue sur ces réseaux qui me dérangeait, même si j’ai subi plus que mon lot d’attaques personnelles. J’ai même souvent tenté, en vain, de comprendre quelle mouche piquait ces gens sans visage s’arrogeant le droit de me rentrer dedans. J’ai plutôt choisi d’éliminer cette nuisance, comparable aux maringouins, en éloignant de ma vie les trolls agressifs, ceux dont on dit qu’il ne faut jamais les nourrir.

Mais j’ai eu ensuite à en découdre avec une catégorie de trublions dont je ne soupçonnais même pas l’existence jusque-là : des trolls de niveau supérieur, avec un visage (souvent modifié par ordinateur) et un nom de baptême plus chrétien que Warrior666, suivi de doctes lettres. Les échanges avec ces pseudo-Ph. D. me sont toutefois apparus aussi futiles, parce que leurs arguments n’étaient que de la frime, inspirés par une sorte de paranoïa face à tout ce qui ressemble à des consignes de santé publique ou à la moustache du Dr Arruda.

J’ai rapidement appris à reconnaître cette nouvelle race, autant à son ton mordant qu’à ses dents mal dessinées par logiciel, et j’ai confirmé mes doutes en cherchant, sans succès, des précisions sur la vie réelle de ces gens. Je les ai ensuite éliminés, comme on le fait avec les réplicants, en les soumettant au test d’humanité dans le film Blade Runner. C’était d’autant plus important que j’ai compris (un peu tard) qu’en discutant avec eux, je contribuais à les propulser sur le marché des algorithmes, alors qu’ils n’avaient au départ aucun auditoire appréciable.

Mais ce qui m’a retenu loin du monde virtuel, c’est surtout l’arrogance de ceux et celles qui prennent leur pied à se croire dur comme fer, persuadés de posséder la vérité dont ils répandent si généreusement la sève. J’en ai croisé quelques-uns d’ici (je ne mentionne pas leur nom pour ne pas leur faire plaisir), d’autres du Canada anglais, plusieurs des États-Unis — inspirés par Trump — et surtout toute une lignée de la France, ces Raoult, Toubiana, Toussaint, Perronne et leur joyeuse compagnie.

Quoi de plus harassant que d’écouter ces experts (qualifiés de « rassuristes ») nier parfois l’existence même de la pandémie, en tout cas rejeter du revers de la main sa gravité, en annoncer prématurément la fin, contester l’utilité des masques et persister à dire que l’hydroxychloroquine guérit la COVID — positions battues en brèche par les faits, puis dénoncées par les « inquiétistes », dont je fais assurément partie.

Et quoi de plus frustrant que d’assister à la subtile transformation de leur discours, comme l’été dernier, après qu’ils eurent reconnu à reculons qu’une première vague était passée, refusant pourtant de préparer leur planche de surf pour la seconde, niant la capacité du virus de rendre le monde malade et n’admettant pas la possibilité qu’il y ait des contrecoups dans les hôpitaux — tout ce qui est tristement arrivé durant l’automne et l’hiver.

C’était tout aussi déplaisant de subir en écho les tweets de leurs disciples répercutant ces thèses fragiles pour étayer leurs croyances discutables, se posant en défenseurs infatigables de la liberté, alors qu’il s’agit surtout de fatigants pas très libres et souvent sur la défensive. Au moins, les médias, qui diffusaient jusque-là un peu trop ces positions frondeuses, mais infondées, nous ont soulagés du fardeau de répondre à ces gens en choisissant de leur retirer peu à peu les projecteurs, pendant que les journalistes scientifiques prenaient graduellement la place qui leur revenait — et ils ont accompli un sacré bon travail.

Mais voilà, les discours satisfaits, servis sourire en coin sur un ton de certitude célébrant la connivence retrouvée au sein de bulles consensuelles, m’étaient déjà tombés suffisamment sur la rate pour que ne vacille pas un moment ma foi dans l’humanité virtuelle.

Bref, en raison de ce qu’il y a d’assez désagréable chez l’humain quand il se croit investi d’une mission sur le Web malgré la fragilité de ses arguments, j’en ai eu ma claque pendant une certaine période.

Au fait, je vous recommande une telle pause, de temps en temps, parce que ça fait du bien, parole de doc.

