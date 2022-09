Réanimer le système de santé

Lors d’une entrevue donnée récemment, un journaliste m’a demandé si le plan du ministre de la Santé, Christian Dubé, pour améliorer le système de santé fonctionnerait. J’avoue ne pas avoir eu de réponse claire. Parce qu’il n’est pas facile de bien répondre à cette question, sauf pour les devins, évidemment.

Incertain sur ce point, je reste toutefois convaincu que nous n’avons pas d’autre choix que d’essayer. Tout simplement parce que l’autre option, la résignation, correspond à une prise de risque énorme, compte tenu du contexte actuel.

D’abord, reconnaissons que notre système de santé prend assez bien en charge ce qui a le plus de conséquences à court terme : les urgences, les accidents, les problèmes graves, les grands malades devant être hospitalisés sans délai. Il en fait suffisamment pour que nous n’ayons pas à descendre dans les rues pour dénoncer des morts.

Il nous faut répondre rapidement à des questions primordiales. Que souhaitons-nous pour l’avenir ? Sur quoi miser ? Que devons-nous rénover ? Et laisser tomber ?

Mais il est aussi, tout le monde le sait, farci d’irritants variés, comme les problèmes d’accès, le manque de personnel et de lits d’hospitalisation, les longues attentes sur des chaises inconfortables, le retard dans l’informatisation, l’insuffisance dans l’offre de soins à domicile — pour ne nommer que cela. Tout ce qui mine la qualité des soins, la continuité des services, la cohérence des approches.

Si nous sommes un peu résignés, nous heurtant depuis (trop) longtemps à ces difficultés, ayant même acquis une sorte de tolérance à leur égard, il nous faut toutefois répondre rapidement à des questions primordiales. Que souhaitons-nous pour l’avenir ? Sur quoi miser ? Que devons-nous rénover ? Et laisser tomber ?

Et pourquoi cette urgence d’agir, pourquoi commencer — ou recommencer — maintenant ? C’est simple : la situation est plus fragile que jamais. On a souvent dit cela, souvent juré que nous étions rendus au bout — j’entends depuis 30 ans que les urgences vont « rentrer dans le mur bientôt », ce qui n’est encore jamais arrivé. Or, les difficultés qui s’accumulent depuis des années ont accéléré leur pression depuis le début de la pandémie.

D’abord, il y a ces problèmes d’attraction et de rétention du personnel, qui s’inscrivent en outre dans une pénurie de main-d’œuvre touchant tous les secteurs de la société. Sans cerveaux ni mains cliniques pour soigner les gens, on ne peut y arriver, aucune machine ne sait comment y faire.

La pandémie a aussi aggravé les retards pour un grand nombre d’interventions non urgentes, une tendance qui sera d’autant plus difficile à renverser que, pour augmenter la cadence, il faut préalablement régler la question précédente.

Enfin, nous avançons vers une phase de plus en plus complexe des soins en raison du vieillissement accéléré de la population, qui s’accompagne d’une inévitable hausse des maladies cardiovasculaires, des cancers, des troubles cognitifs et de plusieurs autres problèmes de santé chroniques, chacun avec son lot d’enjeux.

Tout cela demandera au bas mot une décennie complète de travaux inspirés, cohérents, validés et soutenus, pour améliorer la dotation en personnel, augmenter le nombre de médecins (surtout en médecine familiale), informatiser intelligemment les milieux de soins, mieux coordonner les suivis, bonifier la capacité de soigner les patients à domicile et réaliser un vrai virage préventif. C’est beaucoup, je le reconnais.

De manière plus large, il faut surtout revoir la pertinence des soins offerts. Parce qu’une intervention en santé ne devrait être proposée que si elle permet vraiment d’obtenir un effet bénéfique. Si cet effet est d’allonger la vie ou d’en améliorer la qualité, alors on peut qualifier l’intervention de pertinente. Tout ce qui nous en éloigne devrait être remis en question.

Aspect bien moins visible que le débordement des urgences ou l’attente pour un rendez-vous avec son médecin de famille, une vraie « crise de non-pertinence » est effectivement en cours, qui nous coûte une fortune et dont l’intensité va s’accroître si rien n’est fait. Au bas mot, on parle de plusieurs milliards de dollars en soins dispensés sans gain réel.

Ces changements requièrent beaucoup de réflexion, de doigté et, surtout, une implication soutenue de tous les acteurs du réseau. Sous cet angle, la décennie actuelle peut aussi être vue comme une occasion de relever des défis passionnants, visant à réanimer le système de santé — lui redonner une âme, au sens étymologique du terme.

Mais dans la mesure où elle demandera énormément d’efforts à des gens qui ont mis les bouchées doubles depuis 2020, il faut d’abord les aider à se relever, redonner un sens à leur engagement et leur permettre de retrouver leur dignité de soignants.

Même si je suis loin d’être certain que nous réussirons cette mission, pour toutes les raisons évoquées plus haut, nous devons quand même essayer. Et ça doit commencer le plus tôt possible — disons le 4 octobre prochain, si on veut être réaliste.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’octobre 2022 de L’actualité, sous le titre « Réanimer le système ».