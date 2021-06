Réflexologie : mauvaises études et allégations farfelues

L’auteur est communicateur scientifique pour l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill. Il est titulaire d’un baccalauréat en biochimie et d’une maîtrise en biologie moléculaire. En plus d’écrire de nombreux articles, il coanime le balado The Body of Evidence.

Imaginez que vous êtes transporté d’urgence à l’hôpital pour une appendicite. Le chirurgien choisi pour retirer votre appendice enflammé vous annonce qu’il n’a pas été formé selon les méthodes chirurgicales classiques, mais plutôt selon la méthode Morrell, d’après laquelle l’appendice se trouve dans la cuisse droite. Pendant ce temps, à l’autre bout de la ville, un chirurgien formé selon la méthode Vaxuflex localise l’appendice de son propre patient sous la clavicule droite. Ces deux médecins sont d’accord sur une seule chose : ils savent guérir l’appendicite.

Ce que je viens de faire, c’est de transposer l’absurdité de la réflexologie sur la médecine traditionnelle, afin de mettre en évidence l’un des nombreux problèmes de cette pratique. La réflexologie repose sur l’idée que le corps peut être divisé en zones reliées aux mains et aux pieds.

Pour mieux comprendre de quoi il s’agit, visualisez divers éléments du corps humain — les yeux, les poumons, la vessie —, d’où partiraient de petites ficelles qui descendraient jusqu’à des points précis de la plante des pieds et de la paume des mains. Les organes y sont « réfléchis », d’où le nom de la discipline. Cette théorie douteuse dit qu’en appuyant sur le point de la vessie situé sur la plante du pied, vous êtes censé stimuler votre vessie réelle, comme un marionnettiste fait bouger un pantin.

La réflexologie étant utilisée dans le domaine de la santé, elle est entourée d’un épais nuage d’allégations. On dit qu’elle peut soulager le stress, aider à lutter contre l’insomnie et même traiter toutes sortes de maladies et d’affections, y compris le prolapsus rectal ! Et vous trouverez, bien sûr, de nombreux témoignages de ses adeptes, qui sont légion.

La réflexologie est également le reflet de toutes les « médecines » complémentaires et douces, et en l’examinant sous différents angles, nous pouvons apprendre ce qui la distingue de la médecine fondée sur des preuves, ainsi que les raisons pour lesquelles son semblant d’efficacité lui a permis de perdurer pendant des siècles.

De multiples failles dans la théorie

Loin de moi l’idée d’être casse-pieds, mais il faut tout d’abord penser aux implications concrètes de la réflexologie. Si cette théorie s’avérait juste, cela signifierait que chaque organe est relié à la plante de nos pieds et la paume de nos mains, et qu’en appuyant sur de petits points, on soutient la santé de ces organes. Si c’était vrai, que se passerait-il lorsque nous marchons ou saisissons des objets ? Un grimpeur serait-il en danger pendant l’escalade ? Et un boxeur lorsqu’il frappe un sac et que les points de la main correspondant à l’estomac ou au foie sont sollicités ? Nous serions constamment en train de blesser ou de soigner nos organes internes en interagissant avec le monde.

Notons aussi que les représentations du corps humain posent problème, puisqu’elles diffèrent d’une école de pensée à l’autre. Il faut savoir que l’idée d’exercer des pressions sur les mains et les pieds pour traiter les maladies date de milliers d’années, mais que la naissance de la réflexologie moderne remonte au Dr William Fitzgerald, un oto-rhino-laryngologiste qui prétendait être en mesure de provoquer, à l’aide de ces pressions, une anesthésie partielle suffisante pour pratiquer des interventions chirurgicales sans anesthésiants. Le Dr Fitzgerald a publié en 1917, en collaboration avec un promoteur des médecines douces, Edwin Bowers, un article sur leur « thérapie des zones réflexes », et au cours des décennies suivantes, d’autres personnes ont affiné et modifié cette théorie.

Nous avons ainsi abouti à un certain nombre de courants, comme la méthode Ingham, la technique métamorphique, la méthode Morrell, la réflexologie Vaxuflex et la réflexologie holistique multidimensionnelle. Chacun utilise une représentation du corps indiquant sur quelle partie du pied il faut appuyer pour atteindre le bon organe, mais le hic, c’est qu’elles diffèrent, comme des claviers de téléphone dont certains chiffres seraient mélangés. Il semble y avoir un désaccord particulier au sujet des points qui correspondent à la glande pituitaire, au plexus solaire et au cœur. Le cœur ! Ce n’est jamais un problème pour les cardiologues, mais les réflexologues, eux, ne se formalisent pas trop de le repérer à des endroits différents.

La réflexologie a une autre caractéristique incompatible avec la science : il est impossible de prouver qu’elle ne fonctionne pas. Pour le philosophe des sciences Karl Popper, la vraie science se distingue de la fausse science parce qu’elle peut être falsifiée ou qu’on peut démontrer qu’elle est erronée. Cette façon de penser est trop simpliste pour résoudre un problème aussi complexe, mais elle demeure un élément à garder à l’esprit pour déterminer si une discipline est scientifique ou fiable.

Or, personne ne peut démontrer que la théorie de la réflexologie est erronée, puisque certains praticiens considèrent qu’ils ne peuvent tout simplement pas se tromper de zone quand ils essaient de traiter un organe en particulier. Peu importe le point que vous massez, tous les organes seraient reliés, de sorte que le processus de guérison atteindra l’endroit où il doit aller. Certains réflexologues encore plus audacieux affirment même que leur intervention peut guérir des problèmes futurs ! Par conséquent, si vous avez l’impression qu’une séance de réflexologie n’a pas été bénéfique pour vous, c’est peut-être parce que vous ne savez pas qu’elle a permis d’éviter un futur mal de ventre. Pratique !

L’idée que le corps est séparé en zones qui se terminent dans les mains et les pieds n’est tout simplement pas soutenue par la médecine, mais cela n’a pas empêché les réflexologues d’inventer des théories sur le mécanisme de fonctionnement de leur spécialité. Soit il s’agit de puiser dans les méridiens d’acupuncture (qui n’existent pas non plus), soit il faut briser avec les mains des cristaux de calcium et d’acide urique que les organes malades auraient fait voyager le long des nerfs jusqu’à la plante des pieds. Ou encore, la pression envoie dans les nerfs des signaux qui réduisent au silence les signaux de douleur. Il est facile de conjecturer sur les mécanismes d’action possibles, mais cela ne signifie pas grand-chose si les scientifiques peuvent démontrer, en tirant des conclusions d’études cliniques, que la technique elle-même ne tient pas la route. Alors, la réflexologie fonctionne-t-elle vraiment ?

Des preuves… qui ne prouvent rien

Il y a relativement peu d’études scientifiques sur la réflexologie, mais plusieurs revues systématiques de ces preuves ont été publiées. Toutes soulignent comment une pseudo-science peut sembler convaincante. Oui, certaines études sur la réflexologie font état de résultats positifs, mais en creusant plus loin, comme l’ont fait les auteurs des revues systématiques, nous découvrons ce qui se passe sous la surface.

Certaines études ont comparé la réflexologie à… rien. Par exemple, un patient cancéreux se voit offrir un massage relaxant des pieds, ou rien du tout. Moi aussi, je me sentirais mieux après le massage, qu’il s’agisse de réflexologie ou d’autre chose ! Une telle étude ne peut pas vous dire si c’est un principe propre à la réflexologie — les points discrets sur lesquels le thérapeute doit exercer une pression — qui fonctionne.

Par ailleurs, de nombreuses études omettent de préciser si une musique relaxante était diffusée pendant la séance, ou si des bougies parfumées étaient allumées. Ces éléments contribueront certainement à vous remonter le moral, surtout si le seul résultat mesuré est subjectif, avec des questions comme « comment vous sentez-vous ? », « comment est votre douleur ? » et « comment est votre qualité de vie ? ».

De plus, souvent, on ne prévoit pas un suivi suffisamment long. Il est facile d’imaginer que les personnes qui reçoivent un traitement de réflexologie pour une maladie chronique peuvent ressentir un soulagement temporaire, simplement parce que les symptômes d’une telle affection fluctuent au fil des jours. Enfin, la plupart des études ne précisent pas quel type de réflexologie (Vaxuflex ou Morrell, par exemple) a été testé, ce qui rend les comparaisons entre les résultats un peu difficiles.

Ces revues systématiques disent souvent que les études sont « faibles » ou « de mauvaise qualité ». Dans bien des cas, cela signifie que la majorité des études dites scientifiques sur la réflexologie comptent trop peu de participants, la plupart du temps entre 20 et 40, répartis en deux groupes. En outre, le risque de biais dans les données est souvent élevé. C’est le cas lorsque les résultats sont difficilement crédibles parce que, par exemple, les participants savaient s’ils recevaient de la réflexologie ou rien (ce n’était donc pas « à l’aveugle »). On peut démontrer l’efficacité de n’importe quelle intervention si on jette la rigueur par la fenêtre et qu’on laisse le hasard faire son œuvre.

Les preuves scientifiques dont nous disposons à ce jour ne nous permettent pas de conclure que la réflexologie est efficace pour quelque affection que ce soit. Je peux comprendre qu’une séance de réflexologie puisse être relaxante, et ce n’est pas une mauvaise chose. Mais la réflexologie n’offre rien de plus spécial qu’un massage ordinaire.

Des inconvénients bien réels

Les inconvénients potentiels de la réflexologie, en revanche, sont semblables à ceux d’autres disciplines « alternatives » telles que l’homéopathie et le reiki. Si certains praticiens se limitent à ne traiter que des clients souffrant de maux légers, comme des céphalées occasionnelles ou du stress lié au travail, d’autres semblent convaincus qu’ils ont des pouvoirs divins. Et pourquoi pas ? Si vous croyiez vraiment pouvoir guérir le cœur de quelqu’un en appuyant sur son pied, cela ne vous monterait-il pas à la tête ? Dans la littérature savante sur le sujet, on apprend que des personnes souffrant de maladies graves n’ont pas obtenu leur diagnostic à temps parce qu’elles avaient préféré consulter un réflexologue. D’autres ont même reçu un diagnostic effrayant — mais faux — au terme d’une démarche en réflexologie. Il importe aussi de préciser que peu d’études tentent de mesurer les « événements indésirables », c’est-à-dire les effets secondaires néfastes qui pourraient résulter de la réflexologie. Il est facile de déclarer qu’une pratique est sécuritaire si l’on ne vérifie jamais quels problèmes se sont manifestés.

Et bien sûr, il y a l’argent. La réflexologie n’est pas gratuite, et certains praticiens vendent même des sandales ou (du moins, dans les années 1990) des housses de volant pour vous permettre de vous traiter pendant vos déplacements !

Ce sentiment d’autonomisation peut être très agréable, surtout si vous êtes aux prises avec une maladie chronique douloureuse, mais une phrase que j’ai lue à ce sujet m’a fait réfléchir : « De nombreux patients choisissent [la médecine complémentaire et douce] comme un moyen de s’autonomiser dans la gestion de leur maladie et ne cherchent donc peut-être pas à obtenir des preuves d’efficacité. » Autrement dit, peu importe que ça fonctionne ou non, puisque cela donne l’impression d’agir.

Ma dernière observation au sujet de la réflexologie, c’est que les thérapies pseudo-scientifiques peuvent gagner une crédibilité indue simplement en résistant au passage du temps. Toutes les références de base de la réflexologie — les témoignages flatteurs, les études positives, les affirmations irréfutables — peuvent être reproduites avec une thérapie manuelle inventée.

Aujourd’hui, je pourrais ouvrir une école pour former les futurs guérisseurs à l’art ancien de la « boudunéologie ». Dans ce système, le corps entier est relié à l’extrémité de l’appendice nasal. En diffusant une musique de relaxation agréable, en allumant des bougies et en massant le point précis du nez qui est relié à l’organe défectueux, je vous garantis que mes thérapeutes aideront votre corps à se guérir de lui-même. Nous publierons des études de faible qualité avec des résultats positifs, ainsi que d’abondants témoignages de clients satisfaits. Et si vous prétendez que 10 séances de boudunéologie n’ont rien fait pour votre insomnie, pensez à l’anxiété future que nous avons contribué à prévenir ! Oh, vous ressentirez certes de l’anxiété au cours de votre vie, mais moins que ce qui se serait produit sans notre étonnante thérapie. C’est notre garantie.

Nos thérapeutes travaillent d’arrache-pied, comme des réflexologues !

Message à retenir :

– La réflexologie repose sur l’affirmation erronée que tous les organes du corps sont reliés à la plante des pieds et à la paume des mains, et que l’application d’une pression sur un point précis aidera l’organe correspondant à guérir.

– La réflexologie peut donner l’impression de fonctionner parce qu’elle est relaxante, parce que des témoignages peu fiables sont utilisés pour la faire connaître et parce que de minuscules études manquant de rigueur font état de résultats encourageants.

– Les revues systématiques des études sur la réflexologie montrent que nous ne pouvons pas conclure que celle-ci est efficace pour traiter quelque problème de santé que ce soit.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée sur le site de l’Organisation pour la science et la société de l’Université McGill.