Savoir ce qu’on boit

La population semble-t-elle réceptive à vos démarches ?

Je reçois beaucoup de lettres d’appui et je sens que le timing est bon pour lancer une discussion. En juillet dernier, deux demandes d’action collective ont été déposées au Québec contre la Société des alcools du Québec et les brasseurs Labatt, Sleeman et Molson, sur la base que les gens ne sont pas suffisamment informés des risques de cancers et de cirrhose liés à la consommation de leurs produits.

Quelques mois après le dépôt de mon projet de loi, le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances [NDLR : un organisme créé en 1988 par le Parlement] a aussi publié de nouvelles recommandations. Selon son évaluation, à partir de deux verres par semaine, les dangers pour la santé augmentent. [NDLR : La rigueur du rapport Repères canadiens sur l’alcool et la santé a toutefois été remise en question par d’autres scientifiques, et à ce jour, ses recommandations n’ont pas été entérinées par Santé Canada.] Cela dit, mon objectif n’est pas de revenir à l’époque de la prohibition ! Il faut laisser aux gens le temps d’intégrer les mises en garde et de faire les choix qui leur conviennent.