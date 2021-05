S’est-on fait avoir avec AstraZeneca ?

Ce qu’il faut retenir Le Comité consultatif national sur l’immunisation du Canada (CCNI) a pour mission de conseiller les décideurs, et non le grand public. C’est là une nuance importante.

Les 45 ans et plus qui ont accepté le vaccin AstraZeneca ne sont pas désavantagés, puisque la vaccination a évité de nombreuses hospitalisations dans leur groupe d’âge.

Un vaccin à ARN ne les aurait probablement pas mieux protégés, car l’efficacité des vaccins dépend de nombreux facteurs.

Les personnes ayant reçu une première injection du vaccin d’AstraZeneca pourront probablement recevoir un vaccin de Pfizer ou de Moderna à la seconde dose.

Cette semaine, le Comité consultatif national de l’immunisation du Canada (CCNI) a produit un nouvel avis dans lequel il recommande aux autorités responsables de la campagne de vaccination d’utiliser de manière « préférentielle » les vaccins à ARN — ceux de Pfizer et de Moderna — pour prévenir la COVID-19. Ce faisant, il a provoqué la consternation chez les personnes ayant déjà reçu leur première dose du vaccin à adénovirus d’AstraZeneca, et beaucoup d’hésitation chez celles qui pourraient bientôt le recevoir.

Pas de panique ! Cet avis a été mal présenté et mal interprété, mais il devrait être bénéfique pour tous. Voici donc les faits pour comprendre. C’est compliqué, mais rassurant.

L’avis du CCNI

Cet avis publié le 3 mai est la plus récente mise à jour des recommandations formulées depuis janvier par le CCNI. Il tient compte des nouvelles connaissances sur les bénéfices et les risques des vaccins actuellement offerts au Canada et de la circulation accrue de variants préoccupants.

En résumé, le comité dirigé par la Dre Caroline Quach-Thanh, du CHU Sainte-Justine, recommande qu’on donne de préférence les vaccins à ARN à toutes les personnes qui peuvent les recevoir. Il ajoute que le cycle complet de vaccins à adénovirus (une dose pour Janssen, deux pour AstraZeneca) devrait être proposé seulement aux personnes de 30 ans et plus qui ne souhaitent pas attendre qu’un vaccin à ARN soit disponible pour elles, là où l’évaluation bénéfices/risques est favorable à une administration précoce de ces vaccins. Et uniquement à condition qu’on les avertisse du risque de thrombose et qu’on prévoie un délai « important » avant la disponibilité d’un vaccin à ARN. En annonçant la mise à jour de ces recommandations, la Dre Caroline Quach-Thanh a spécifié que c’est principalement le risque de thrombose avec les vaccins à adénovirus qui motive cette décision.

Le CCNI ne fait aucune recommandation visant précisément les personnes qui ont déjà reçu leur première dose du vaccin d’AstraZeneca. Par contre, il consacre une partie de son analyse à l’interchangeabilité des vaccins (voyez, plus bas, la section « Et pour la deuxième dose, comment va-t-on faire ? »).

Que vaut cet avis ?

Depuis le début de la pandémie, le rôle du CCNI, un organisme très peu connu du grand public auparavant, est mal compris. On s’imagine à tort que les recommandations qu’il formule sont une sorte de guide pour tous les Canadiens.

Ce groupe d’experts est un comité consultatif externe au gouvernement fédéral, dont les avis alimentent la prise de décisions par les autorités responsables de la vaccination au pays. Au Québec, c’est le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) qui détermine qui doit recevoir quel vaccin et quand. Il se fie pour cela au Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), un autre groupe d’experts rattachés à différentes universités ou à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), qui consulte notamment les avis du CCNI pour faire ses recommandations au MSSS.

Les deux comités d’immunisation n’ont pas le même objectif. Celui du gouvernement fédéral joue un rôle de réflexion stratégique qu’on pourrait dire plus théorique, alors que le comité québécois doit fournir des recommandations opérationnelles basées sur une analyse de l’épidémiologie locale et de la disponibilité des vaccins.

Pour publier son dernier avis, le CCNI n’a pas regardé qui avait déjà été immunisé avec quel vaccin, ni quand. Il n’a pas analysé à quel niveau et à quel endroit le virus circule, et sous la forme de quel variant. Ses recommandations ne s’adressent pas aux citoyens, mais à des comités qui ont à prendre des décisions pour une population. Cette distinction est très importante à comprendre, parce que les choix que l’on doit faire comme personne ne sont pas les mêmes que les choix que l’on doit faire pour une population.

La décision par le CCNI de privilégier les vaccins à ARN est principalement motivée par le risque de thrombose associé aux vaccins à adénovirus. Il faut savoir que même si ce risque est très faible pour chaque personne — on a 99,999 % de probabilité de ne pas avoir de thrombose avec ce vaccin —, le fait qu’il puisse entraîner des décès le rend difficilement acceptable par un comité qui doit penser à la sécurité de toute la population. Il n’y a eu aucun décès dû à un vaccin au Canada depuis au moins 2012, avant que trois personnes succombent à une thrombose dans les derniers jours. Le CCNI peut cependant accepter ce risque s’il constate que ce vaccin a des chances de sauver beaucoup plus de vies (par les cas de COVID qu’il évite) qu’il ne causera de décès.

Si vous êtes frustré d’avoir reçu le vaccin d’AstraZeneca, dites-vous que sans lui, vous seriez peut-être à l’hôpital à l’heure qu’il est.

Le CCNI sait aussi que ces complications sont susceptibles de faire augmenter l’hésitation devant la vaccination, qui peut faire indirectement plus de dommages que les thromboses.

Le CIQ peut décider, ou non, de suivre les recommandations du CCNI, selon ce qui ressort de son analyse de la situation épidémiologique au Québec. Pour l’instant, il calcule que les doses restantes du vaccin d’AstraZeneca devraient être proposées aux Québécois de plus de 45 ans, à cause de la circulation du virus, de la disponibilité des vaccins et de l’état d’avancement de la campagne de vaccination. Pour la suite des premières doses, les livraisons de Pfizer devraient suffire, et c’est donc celui-ci qu’on administrera.

Et alors, est-ce qu’on s’est fait avoir ?

Comme des milliers d’autres Québécois, j’ai reçu le vaccin d’AstraZeneca le mois dernier. La situation épidémiologique justifiait alors qu’on vaccine le plus vite possible les « vieux jeunes » pour leur éviter de contracter la COVID à un moment où le virus circulait abondamment et où on ne prévoyait pas une baisse rapide du nombre de cas dans les semaines suivantes, lorsque le vaccin aurait fait effet. Le 8 avril, ce vaccin a commencé à être offert aux 55 ans et plus. Puis, en calculant le rapport bénéfices/risques, lequel tient compte des thromboses, le CIQ a jugé qu’on devait passer sans attendre aux 45 ans et plus.

L’efficacité d’un vaccin chez une personne donnée dépend plus de ses propres caractéristiques que du vaccin.

Il n’y a pas de raison de douter de la pertinence de cette décision, qui est d’ailleurs tout à fait dans l’esprit des recommandations du CCNI. Depuis le 8 avril, plus de 9 300 cas de COVID dans le groupe des 40-59 ans ont entraîné 530 hospitalisations et 13 décès au Québec. Si toutes les personnes qui ont reçu des doses d’AstraZeneca avaient dû attendre qu’un vaccin à ARN soit disponible pour elles, ce bilan aurait été beaucoup plus lourd ! Si vous êtes frustré d’avoir reçu ce vaccin, dites-vous que sans lui, vous seriez peut-être à l’hôpital à l’heure qu’il est, car les doses de vaccins à ARN n’auraient pas pu être distribuées plus vite — on vide les stocks au fur et à mesure des livraisons.

Est-ce qu’un vaccin à ARN aurait été meilleur ?

Le CCNI fait relativement peu de cas des différences d’efficacité observées entre les vaccins. Dans les études cliniques, les vaccins à ARN se sont montrés plus efficaces que les vaccins à adénovirus. Les experts du CCNI savent toutefois que les taux d’efficacité estimés dans les études dépendent des caractéristiques propres à chaque vaccin, mais également du design de chaque étude, et que les différences notées entre les taux mesurés par telle ou telle étude ne sont qu’un des éléments à considérer dans le choix d’un vaccin. Les effets secondaires, l’efficacité pour des sous-groupes de patients (les aînés, par exemple), le calendrier vaccinal prévu, la disponibilité des doses et la facilité d’administration jouent aussi, par exemple.

Pour l’instant, le CCNI continue de recommander tous les vaccins autorisés contre la COVID, qu’ils soient à ARN ou à adénovirus. Si les premiers semblent plus efficaces pour diminuer le nombre total de personnes qui attrapent le virus et qui ont des symptômes de la maladie, les deux types de vaccins semblent équivalents pour éviter des maladies graves, des hospitalisations et des décès. À titre individuel, une personne qui a reçu un vaccin d’AstraZeneca aurait peut-être été protégée plus efficacement avec un vaccin à ARN, mais pas forcément. L’efficacité d’un vaccin chez une personne donnée dépend plus de ses propres caractéristiques que de celles du vaccin. Parmi les « AstraZenequés », certains auraient été mieux protégés avec un vaccin à ARN et d’autres moins bien… mais on ne peut pas savoir qui !

Côté protection contre les variants, le seul vrai problème jusqu’à présent concerne une possible perte d’efficacité du vaccin d’AstraZeneca contre le « variant sud-africain », mais celle-ci n’est pas encore confirmée. Ce variant, cependant, est très peu présent au Québec, comme d’ailleurs dans la plupart des pays du monde à l’exception de la pointe sud de l’Afrique. Sur les 4 240 variants préoccupants séquencés au Québec à ce jour, le Laboratoire de santé publique du Québec n’a trouvé que 201 « variants sud-africains », dont 143 en Abitibi-Témiscamingue, probablement tous liés à la même éclosion (il n’y a eu aucun cas de COVID dans cette région depuis le 30 avril). Par précaution, le vaccin d’AstraZeneca n’a pas été offert là-bas.

Et pour la deuxième dose, comment va-t-on faire ?

Certaines personnes ayant reçu la première dose du vaccin d’AstraZeneca craignent que la recommandation du CCNI fasse qu’elles ne puissent pas recevoir leur seconde dose comme prévu, parce qu’il n’y en aura pas assez ou parce qu’on voudrait juste donner des vaccins à ARN. Personnellement, ça ne me stresse pas. Certes, pour l’instant, le Canada n’a pas de nouvelle livraison prévue de ce vaccin. Mais les deuxièmes doses sont planifiées pour, au plus tôt, la fin juillet — soit quatre mois après les premières. On a donc encore le temps de les voir arriver si elles s’avèrent nécessaires.

Or, il y a de bonnes chances qu’on soit mieux servis avec une seconde dose d’un vaccin à ARN. Bien sûr, les essais cliniques n’ont pas démontré qu’une dose d’un vaccin suivie d’une dose d’un autre serait mieux ou moins bien que deux doses du même vaccin. Les sociétés pharmaceutiques n’ont pas tellement intérêt à proposer cette solution d’emblée ! Sauf que, en théorie, cette stratégie qu’on dit « hétérologue » pourrait être plus efficace pour protéger contre la COVID.

Les deux types de vaccin utilisent la même copie d’une partie du matériel génétique du coronavirus pour susciter la réponse immunitaire. Mais il y a de subtiles différences dans le nombre et le type d’anticorps et de cellules T produits avec chaque vaccin, et les chercheurs croient qu’en administrant deux doses différentes, on pourrait obtenir une réponse immunitaire plus diversifiée — et donc plus « blindée ». Cette stratégie hétérologue est déjà utilisée contre d’autres maladies, comme l’Ebola, et bien des chercheurs en vaccinologie croient qu’elle aidera à mieux lutter contre la COVID partout dans le monde, en augmentant l’efficacité des vaccins et en facilitant les campagnes de vaccination.

Des premiers tests ont eu lieu sur des souris dès janvier. Les résultats présentés dans une prépublication ont été jugés prometteurs : les souris qui ont reçu une vaccination hétérologue (une dose de vaccin d’AstraZeneca suivie d’une dose de vaccin à ARN) ont produit autant d’anticorps que celles qui avaient reçu deux doses identiques de l’un ou l’autre, et elles ont développé une meilleure réponse cellulaire — l’autre « bras » du système immunitaire.

Depuis, une première étude clinique a démarré chez des humains, et d’autres sont sur le point d’être lancées. Des chercheurs de l’Université d’Oxford ont recruté 575 personnes ayant reçu une première dose du vaccin d’AstraZeneca au début de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, et 575 autres ayant reçu le vaccin de Pfizer. Puis, environ quatre mois plus tard, ils leur ont donné une dose de Moderna, AstraZeneca, Pfizer ou Novavax (un vaccin à sous-unité protéique pas encore autorisé au Canada), sans que les personnes sachent quelle seconde dose leur avait été injectée. Les chercheurs évaluent autant l’efficacité de ces différentes combinaisons que les effets secondaires qui pourraient survenir. Les premiers résultats de cette étude baptisée Com-COV2 sont attendus avant la fin mai. Québec les aura donc largement à temps pour établir sa stratégie.

Dans son avis, le CCNI fait part de toutes ces réflexions. Il écrit : « Les recommandations relatives au choix des vaccins à administrer pour compléter une série chez les personnes ayant reçu une dose du vaccin contre la COVID-19 d’AstraZeneca s’appuieront sur les données probantes en évolution concernant les calendriers mixtes des vaccins contre la COVID-19 (prévu en juin 2021). » Autrement dit, le comité n’a pas abandonné les « AstraZenequés » à leur triste sort, il attend juste d’avoir plus de certitudes pour indiquer la marche à suivre — sachant que rien ne presse à la minute.

D’autres pays n’ont pas attendu, estimant que le rapport bénéfices/risques était déjà favorable à cette solution dans leur cas. Début avril, la Haute Autorité de santé de France a décidé que les moins de 55 ans qui avaient reçu le vaccin d’AstraZeneca avant qu’on prenne conscience du risque de thrombose recevraient un vaccin à ARN comme deuxième dose, et la Commission permanente de vaccination d’Allemagne l’a fait pour les moins de 60 ans. Les « AstraZenequés » de la première heure de ces pays se feront injecter en deuxième dose un vaccin à ARN 12 semaines après la première, puisque cet intervalle a été jugé le plus efficace.

Quand viendra notre tour, on pourra donc bénéficier des résultats de toutes ces expériences. En attendant, profitons de la vie — dans les limites des règles sanitaires !

Les principaux constats du CCNI Tous les vaccins actuellement offerts sont efficaces, qu’ils utilisent de l’ARN (Pfizer, Moderna) ou un adénovirus modifié pour induire une réponse immunitaire (AstraZeneca, Janssen). Pour son analyse, le comité a estimé l’efficacité du vaccin d’AstraZeneca à 62 %, telle qu’elle était établie dans les documents fournis à Santé Canada pour l’autorisation accordée le 26 février. Or, des données plus récentes obtenues à la suite d’un nouvel essai aux États-Unis ont montré que l’efficacité réelle de ce vaccin serait plutôt de 76 %, ce qui est moins que les 94 % à 95 % d’efficacité observés avec les vaccins à ARN.

Tous les vaccins ont une efficacité qualifiée de « modérée à élevée » contre les formes de la maladie nécessitant une hospitalisation. Les études postcommercialisation effectuées dans plusieurs pays ont montré que cette protection débute de deux à trois semaines après la première dose, pour tous les types de vaccins. Ces études ne permettent pas encore de dire si certains vaccins sont meilleurs que d’autres pour éviter des hospitalisations, des maladies graves ou des décès.

Tous les vaccins réduisent le risque de transmission du virus par des personnes vaccinées parce qu’ils diminuent les infections asymptomatiques. Les études, encore en cours, ne permettent toutefois pas de dire si certains sont meilleurs que d’autres pour cela.

On a la preuve que les vaccins de Pfizer et d’AstraZeneca protègent efficacement contre le variant B.1.1.7 (« britannique »). Des études semblent montrer que les deux vaccins à ARN et celui de Janssen protègent aussi contre les variants P1 et P2 (« brésiliens ») et le B.1.351 (« sud-africain »). Une étude a conclu que le vaccin d’AstraZeneca semble peu efficace contre le variant B.1.351.

Le vaccin d’AstraZeneca induit un risque de thrombose avec thrombocytopénie (TTIV) chez 1 personne sur 100 000, et des analyses provenant des États-Unis semblent montrer que cette complication peut aussi se produire après l’administration du vaccin de Janssen (17 cas sur 8 millions de doses données aux États-Unis, soit 1 cas sur 470 000). La TTIV est un accident grave qui tuerait de 20 % à 40 % des personnes touchées et peut laisser d’importantes séquelles.