Sexe dans l’espace : la technologie peut-elle répondre aux besoins intimes des astronautes ?

Sorti en 2018, le film A.I. Rising examine la façon dont les machines pourraient accompagner les humains et satisfaire leurs désirs durant un voyage dans l’espace. Or, c’est bien vrai, l’érobotique pourrait apporter la solution à certains problèmes liés à l’exploration spatiale.

Les astronautes, malgré leur entraînement rigoureux, sont avant tout des êtres humains. Pour que le projet d’exploration et de colonisation de l’espace réussisse, il faut briser des tabous, tenir compte des besoins et des désirs humains, et trouver des solutions concrètes et réalistes fondées sur la science plutôt que sur des règles morales traditionnelles.

Les humains peuvent-ils s’épanouir à long terme en vivant en petits groupes dans des milieux isolés ? Peuvent-ils composer avec des possibilités très limitées de relations humaines, d’intimité et de sexualité ?

La technologie sexuelle pourrait fournir une solution.

Dans le cadre de nos recherches sur les interactions érotiques entre l’humain et la machine, nous nous intéressons aux implications de ces rapports et aux emplois possibles de la technologie pour assurer le bien-être des humains, y compris ailleurs que sur notre planète.

Le sexe dans l’espace

L’exploration et la colonisation de l’espace sont un des plus ambitieux projets de l’histoire de l’humanité, mais le parcours est constellé d’obstacles. L’un d’eux est de rendre les voyages spatiaux compatibles avec la nature humaine, c’est-à-dire viables sur le plan physique et psychologique. Puisque l’intimité et la sexualité sont des besoins fondamentaux, elles constituent des aspects primordiaux de la compatibilité entre l’humain et l’espace.

À quoi ressemblera le sexe dans l’espace ? Pouvons-nous assurer la reproduction de l’espèce au-delà des confins de la Terre ? Quelle forme prendront les relations intimes à bord des vaisseaux spatiaux et dans les colonies extraterrestres ?

À ce jour, la NASA et les autres agences spatiales affirment qu’aucune activité sexuelle n’a jamais eu lieu dans le cadre d’une mission spatiale. On peut en conclure soit qu’il n’y a en effet jamais eu de rapports sexuels dans l’espace, soit que oui, mais que personne n’en parle. Quoi qu’il en soit, l’imminence de missions humaines prolongées vers la lune et vers mars soulève la question des rapports intimes et sexuels dans l’espace.

La nécessité de composer pendant de longues périodes avec des possibilités limitées de relations personnelles, intimes et sexuelles figure parmi les grandes préoccupations liées à l’exploration et à la colonisation de l’espace. Les premières missions spatiales habitées seront sans doute formées de petits groupes. Il sera donc particulièrement difficile pour les astronautes de nouer des relations intimes, ce qui pourrait susciter des tensions entre les membres d’équipage.

En effet, les chances de trouver un partenaire compatible sur le plan de la personnalité, des préférences et de l’orientation sexuelle seront nettement réduites. Sans compter que les gens devront continuer de cohabiter après une rupture, ce qui pourrait fragiliser le moral des membres d’équipage et miner leur capacité à survivre dans des conditions dangereuses.

Besoins humains

Bien que l’abstinence sexuelle soit envisageable pour certains, elle pourrait nuire à d’autres sur le plan physique et mental, surtout lorsque la population des vaisseaux spatiaux augmentera. Pourtant, la NASA est réticente à aborder la question de l’intimité et de la sexualité dans l’espace. En 2008, Bill Jeffs, porte-parole du Centre spatial Lyndon B. Johnson de la NASA à Houston a déclaré : « Nous n’étudions pas la sexualité dans l’espace et ne menons aucune recherche sur ce sujet. Si c’est l’objet de votre question, il n’y a rien à dire de plus. »

Considérant tout ce que nous savons sur la sexualité humaine, cette prise de position semble irresponsable. Elle dissuade les chercheurs et chercheuses d’étudier les questions fondamentales touchant la santé sexuelle et le bien-être des humains dans l’espace. Par exemple, quelles sont les mesures d’hygiène à observer lors de relations sexuelles en apesanteur ? Comment assurer le bien-être psychologique de l’équipage dans les situations où ils doivent supporter de longues périodes de privations sexuelles et affectives ? L’abstinence imposée est-elle une solution raisonnable compte tenu des données empiriques ?

Technologie et érobots

La technologie érotique pourrait fournir une piste de solution au problème de la privation sexuelle chez les astronautes.

L’utilisation de jouets sexuels (tout objet servant à la stimulation ou à la satisfaction sexuelle) pourrait être envisagée. Cependant, ces jouets ne peuvent pas répondre à la dimension sociale de la sexualité humaine. C’est ici que les érobots entrent en jeu.

Le terme « érobot » désigne tous les types d’agents érotiques virtuels, personnifiés ou augmentés ainsi que les technologies qui en permettent la production. Ils comprennent les robots sexuels, les agents conversationnels érotiques et les partenaires virtuels ou augmentés. L’érobotique est un domaine de recherche interdisciplinaire émergent qui s’intéresse aux interactions entre les humains et les érobots dans leur ensemble.

Contrairement aux technologies précédentes, les érobots permettraient d’avoir des relations intimes avec des agents artificiels adaptés aux besoins des utilisateurs et utilisatrices. Or, les technologies érobotiques polarisent le discours public et scientifique : certains les dénoncent parce qu’elles favoriseraient la perpétuation de normes néfastes, tandis que d’autres en défendent les avantages potentiels et les applications en santé, en éducation et en recherche.

Les érobots représentent une solution pratique pour aider les astronautes à faire face aux conditions difficiles de l’exploration et de la colonisation de l’espace. En outre, l’érobotique nous permettrait d’aborder la question de l’intimité et de la sexualité dans l’espace d’un point de vue scientifique, relationnel et technologique.

Ainsi, les érobots pourraient tenir compagnie et procurer du plaisir aux membres d’équipage et aux colonisateurs et colonisatrices. Contrairement aux simples jouets sexuels, les érobots apportent une dimension sociale aux expériences érotiques. Ainsi, ils pourraient atténuer le sentiment de solitude et les anxiétés qu’engendre inévitablement l’isolement. De même, ils pourraient tenir lieu de partenaires romantiques, servir d’exutoires sexuels, réduire les risques liés aux rapports sexuels ainsi qu’offrir de l’intimité physique et affective. Et finalement, grâce à leurs capteurs intégrés et à leurs fonctions interactives, les érobots agiraient à titre de compléments aux examens médicaux quotidiens en recueillant des données sur la santé physique et psychologique des astronautes.

Les érobots se présentent sous de nombreuses formes et peuvent être faits de matériaux légers. Ils peuvent faire appel à la réalité virtuelle ou augmentée ou se combiner à des jouets sexuels pour offrir une expérience interactive et immersive. Cette même technologie pourrait également être utilisée pour avoir des relations érotiques avec des partenaires sur Terre.

Vers de nouveaux horizons

Pour mettre le potentiel de la technologie sexuelle au service des missions spatiales, nous devons bâtir des collaborations entre le milieu universitaire, les programmes spatiaux gouvernementaux et le secteur privé.

L’érobotique peut jouer un rôle dans les programmes de recherche spatiaux. Domaine d’étude ouvert sur la sexualité et la technologie, elle reconnaît l’importance de l’intimité et de la sexualité humaines et favorise le développement de technologies axées sur la santé et le bien-être.

Pour avancer vers l’ouverture de nouveaux horizons, nous devons faire tomber les tabous entourant la technologie et la sexualité.