Soigner moins

Au mois de mai dernier, j’ai eu le plaisir de donner la conférence d’ouverture d’un congrès organisé par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, lequel portait le titre « Pratique avisée : mieux choisir nos évaluations et traitements ».

Mieux choisir, dans ce contexte, signifie surtout en faire moins… pour faire mieux.

Bonne nouvelle, qui inspire confiance pour la suite des choses, cet événement sur un thème plutôt atypique en médecine a quand même attiré plus de 1 000 médecins de famille. Ils ont participé avec intérêt à deux journées de conférences bien tassées où, il faut le dire, beaucoup de mythes entourant la médecine de première ligne ont volé en éclats sous le coup d’irréfutables données scientifiques émergentes.

Au fait, vous vous demandez peut-être pourquoi moi, qui ne travaille pas en première ligne, j’ai pris la peine d’y assister. C’est que, depuis longtemps, la question complexe et épineuse des excès de la médecine (les tests inutiles, les bilans de santé sans justification, le surdiagnostic qui en résulte et les coûts faramineux sans gains réels pour la santé) me fascine, pour des raisons intellectuelles, par ses effets indéniables sur le terrain. Et je voulais réfléchir aux défis immenses qui se posent pour améliorer les pratiques.

En faire moins, voilà un objectif paradoxal à une époque où on parle bien davantage du manque d’accès aux soins, problème central de notre système de santé — ce qui n’est pas faux. Suggérer de diminuer le nombre de gestes médicaux alors que, par ailleurs, il faut aussi dénoncer les délais pour accéder aux bilans utiles, examens requis et consultations souhaitables… vraiment ? Et pourtant : si dans la pratique on distingue bien les soins superflus de ceux réellement nécessaires, on comprend qu’il s’agit de réduire les premiers afin d’accélérer les seconds.

Moins de médecine permettrait de se consacrer plus efficacement à l’amélioration de l’accès aux soins utiles, dans un monde où les besoins sont toujours plus grands que l’offre.

Car on en connaît de plus en plus en médecine à propos de ce qui fonctionne et de ce qui n’a pas d’effet ou peut nuire. Cela constitue même un captivant sujet de réflexion qui touche toutes les sphères de la médecine, de la recherche à la dispensation des soins en passant par l’organisation et le financement.

Pour être clair : ces soins dits utiles prolongent la vie ou améliorent la qualité de vie. Et s’ils ne font ni l’un ni l’autre, alors ils ne servent à rien. Du moins, ils ne servent pas les malades à qui ils sont prodigués. Et ils desservent indirectement tout le monde, puisque les ressources (humaines, matérielles, financières, organisationnelles) engagées pour les offrir cannibalisent les autres.

Mais de nouvelles connaissances ne suffisent pas, surtout quand elles heurtent à la fois les pratiques médicales, les convictions des médecins, les croyances et attentes des patients, la compréhension populaire et même les intérêts politiques. De sorte que le passage de la théorie à la pratique dans la lutte contre les soins inutiles est susceptible de rencontrer de multiples nœuds de résistance.

Mais les pratiques médicales commencent à changer, même si le paquebot de la médecine met un temps fou pour opérer ce virage nécessaire.

Moins de médecine permettrait de se consacrer plus efficacement à l’amélioration de l’accès aux soins utiles, une absolue priorité dans un monde où les besoins sont toujours plus grands que l’offre. On ne parle pas de petites sommes : une des conférencières au congrès a rappelé qu’environ 30 % des soins (tests, bilans, traitements) sont prodigués sans justification ni gains réels pour la santé des personnes. L’équivalent en espèces sonnantes et trébuchantes de quelque cinq milliards de dollars en 2017.

Si le fossé entre les médecins et ces nouvelles connaissances se comble (trop) lentement et que leur application graduelle se déploie encore mollement sur le terrain, je constate pour ma part qu’il s’agit d’un territoire pratiquement vierge pour l’information publique, où le manque d’accès occupe souvent toute la place.

Durant les deux journées de congrès, je voyais à chaque nouveau sujet à quel point il y aurait beaucoup d’information à retirer pour l’offrir au grand public, lequel malheureusement est encore tenu à l’écart de ce genre de discussions pourtant fondamentales à propos de la pertinence des soins.

C’est d’autant plus important que les choses doivent changer et que, pour y arriver, tout le monde doit être mis à contribution. Non seulement parce que cela concerne autant les soignants que les personnes suivies, mais parce que, de plus en plus, la médecine doit s’assurer que les patients seront partie prenante de toutes les décisions majeures, qu’elles soient individuelles ou collectives.

Ce redoutable défi de la formation du grand public devrait se retrouver au cœur de la rénovation vigoureuse du système de santé qu’on entame actuellement — paraît-il.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de juillet 2022 de L’actualité.