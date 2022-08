Sommes-nous entrés dans l’anthropocène ?

Pourquoi le lac Crawford, en Ontario, est-il l’un des sites proposés comme point de référence pour l’anthropocène ?

Pour définir un nouvel intervalle de temps géologique, on cherche ce qu’on appelle le « clou d’or », ou plus scientifiquement le « point stratotypique mondial », c’est-à-dire l’endroit sur Terre où on voit le mieux une délimitation entre des couches de matériaux témoignant d’un changement planétaire.

Le lac Crawford est un des 12 sites dans le monde en lice pour devenir le clou d’or de l’anthropocène. Ce lac est situé entre Guelph et Mississauga, dans un territoire rural protégé qui a été occupé par des peuples iroquoiens du XIIIe au XVe siècle. Depuis, les activités humaines ont fait vieillir prématurément le lac par un processus appelé eutrophisation : en absorbant le dioxyde de carbone par photosynthèse, les algues qui prolifèrent près de la surface forment chaque année de la matière organique sombre qui tombe au fond sous forme d’épaisses couches de sédiments. L’été, l’eau plus chaude dissout aussi un peu plus la formation géologique calcaire dans laquelle ce lac s’est creusé, et ces fragments minéraux blanchâtres tombent également au fond.

L’anthropocène aurait débuté dans les années 1950, quand l’impact des activités humaines sur la planète s’est considérablement accru.

Le lac Crawford possède une autre particularité : il est très profond par rapport à sa circonférence. On en fait le tour à pied en 15 minutes, alors qu’il a une profondeur de 24 m ! Cela fait que les eaux de surface et celles du fond ne se mélangent pas chaque saison, comme dans les autres lacs. Par conséquent, la séparation entre les couches annuelles de matériaux accumulés au fond, qu’on appelle des varves, est très nette : on dirait un mille-feuille !