STAT : quand il faut changer de foie !

Notre collaborateur le Dr Alain Vadeboncœur, urgentologue et professeur titulaire à l’Université de Montréal, est conseiller médical pour l’équipe de STAT. Il s’inspire ici des intrigues de la série télévisée pour donner des renseignements plus approfondis sur certaines des maladies diagnostiquées à l’écran.

Alerte au divulgâcheur : ne lisez pas la suite avant de voir les épisodes de la semaine du 20 février si vous regardez la série !

Contrairement à plusieurs de ses voisins dans notre corps, le foie est, ma foi, irremplaçable. Je veux dire qu’on ne peut le remplacer, du moins par un médicament ou une machine. Tout au plus peut-on pallier temporairement ses insuffisances.

En cas de défaillance du pancréas, on peut administrer de l’insuline. Ce n’est pas parfait, mais ça permet à la personne de survivre. Pour les reins, la dialyse existe depuis bien longtemps et peut être pratiquée durant des décennies.

Et quand les poumons lâchent, on peut assurer temporairement leur action vitale avec un appareil d’oxygénation, de filtration du sang et de circulation externe appelé ECMO. L’ECMO remplace aussi le cœur provisoirement, sans compter qu’on dispose maintenant des cœurs artificiels, dont certains peuvent être implantés à long terme.

Mais quand le foie défaille de manière irréversible, comme c’est arrivé au personnage du présumé meurtrier dans STAT cette semaine, il n’existe aucune machine. Il faut donc procéder à une greffe de foie. Une opération tentée pour la première fois en 1963, et aujourd’hui courante, qui n’a toutefois rien de simple et requiert son lot d’expertise.

La vidéo qui suit présente très bien l’anatomie du foie et ses relations avec les autres organes de la cavité abdominale, à l’aide d’un modèle 3D.

Les fonctions du foie

À quoi le foie sert-il pour être si indispensable ? À une foule de choses essentielles !

Le foie stocke le glucose sous forme de glycogène et le libère dans la circulation sanguine lorsque les niveaux de glucose dans le sang sont bas. Si vous sautez un repas, votre foie libère du glucose pour le maintenir à des niveaux adéquats et vous éviter ainsi l’hypoglycémie.

Il permet aussi au corps de se détoxifier des substances nocives, telles que les médicaments et les toxines. Il métabolise l’alcool, par exemple, et le transforme en une substance qui peut être excrétée par le corps. Au fait, oubliez les cures détox, le foie accomplit très bien sa tâche quand il est en santé.

Il produit également de la bile, qui est stockée dans la vésicule biliaire et libérée dans l’intestin grêle pour aider à la digestion des graisses.

Avec tout le volume qu’il occupe, le foie peut stocker des vitamines et des minéraux, tels que la vitamine A, le fer et le cuivre, pour une utilisation ultérieure. Il est aussi impliqué dans la synthèse et la dégradation des lipides, comme le cholestérol.

Enfin, il régule une partie de l’essentielle coagulation sanguine, en produisant des facteurs qui aident à arrêter les saignements en cas de blessure. On pourrait continuer la liste longtemps !

La greffe de foie

Dans le cas du personnage de la série, la perte des fonctions de son foie est liée aux conséquences d’un traumatisme pénétrant, ayant causé de lourds dommages. Il a dû être opéré une première fois, puis une seconde en raison d’une récidive de saignement.

Une baisse prolongée de la pression artérielle a aussi compromis dans l’émission la survie du foie, ce qui a provoqué ce qu’on appelle un « foie de choc », complétant les dommages. Ce n’est jamais une bonne nouvelle.

Remarquez, les traumatismes sont loin de représenter le premier motif de greffe : c’est même assez rare. Les premières places sont plutôt occupées par la cirrhose (d’origine variée) et les autres conséquences des hépatites, d’origine virale ou toxique, de même que par une foule de problèmes allant du cancer aux maladies héréditaires.

Procéder à la greffe

Grâce à l’évolution des techniques chirurgicales, à la disponibilité de nombreux médicaments antirejet et à la qualité de la médecine de soins intensifs qui entoure les greffes, le taux de succès est aujourd’hui très élevé, avec une survie à un an de plus de 90 %. Retrouvant la santé, les personnes greffées prolongent ainsi leur vie d’au moins 15 ans.

La greffe permet donc de traiter efficacement les personnes atteintes d’une maladie hépatique aiguë et chronique sans espoir de survie. Pour procéder, il faut d’abord trouver un donneur compatible.

Puis, les chirurgiens préparent le receveur; dans l’émission, cela a été fait par la chirurgienne intensiviste, qui s’est assurée que tout était en place pour recevoir un foie neuf.

Dans le même temps, le nouveau foie est prélevé sur la personne qui le donne. Dans l’émission, la donneuse était en mort cérébrale, ce qui permet, avec l’autorisation de la famille, de prélever tous les organes propices à une greffe, dont le foie.

Évidemment, le fait que la donneuse était aussi une victime du personnage qui reçoit son foie a soulevé de douloureuses questions éthiques, que je n’aborderai pas ici. Retenez que le principe général est qu’il s’agit avant tout de sauver une vie.

Le foie étant un organe volumineux, il suffit parfois d’en prélever seulement une partie pour assurer une greffe. Il est donc possible, par exemple, entre apparentés, de donner une partie de son foie, qui possède par ailleurs d’étonnantes propriétés de régénération.

La vidéo suivante donne une idée des enjeux lors d’une transplantation :

Les suites délicates

Le nouveau foie doit être raccordé à la circulation artérielle (qui le nourrit) et veineuse (qui le draine), et il faut rebrancher la « veine porte » et les importants canaux biliaires qui relient le foie à l’intestin grêle.

Le rôle de la veine porte est fondamental. Elle transporte le sang venant de l’intestin grêle, du côlon, du pancréas et de la rate jusqu’au foie pour traitement et redistribution.

Cette veine porte est donc un élément clé de la circulation sanguine hépatique, qui permet au foie de remplir ses fonctions en traitant et modifiant les substances absorbées par l’intestin.

Si les images chirurgicales ne vous effraient pas, vous pouvez aussi voir cette vidéo qui donne quelques explications et montre les techniques employées.

Que la greffe prenne

Ce n’est pas tout de greffer le foie, il faut surtout que la greffe prenne, c’est-à-dire que l’organe survive à la phase initiale, soit nourri par ses nouvelles artères, ne s’engorge pas de sang et évite une infection aiguë, ce qui ne constitue que la première étape.

Puis, comme pour toute greffe d’organe, le système immunitaire du receveur doit être suffisamment « tolérant » pour accepter cet organe étranger sans le détruire, ce qu’on appelle aussi un rejet, qui peut survenir rapidement, ou bien plus tardivement dans l’évolution des choses.

Le rejet peut être prévenu par l’usage de médicaments antirejet, dont il existe aujourd’hui plusieurs variétés et qui sont souvent combinés, l’objectif étant de s’assurer que le nouvel organe est approuvé comme un membre à part entière.

La suite des choses

Par la suite, il faut d’une part surveiller régulièrement l’état du foie par différents examens et par des prises de sang périodiques témoignant de son activité, et doser les médicaments antirejet, potentiellement toxiques, de manière à protéger l’organe sans engendrer trop d’effets secondaires.

De temps en temps, face à un début de rejet, ce traitement sera ajusté pour contrer les défenses immunitaires du receveur. Souvent, une biopsie du foie sera alors réalisée pour analyser l’état des tissus et des cellules hépatiques.

Mais si tout va bien, comme c’est habituellement le cas, le foie greffé va reprendre les tâches essentielles abandonnées par son prédécesseur, ce qui permettra à la personne greffée de retrouver une vie normale.

Ce qui, dans le cas du personnage, paraît assez malaisant, mais représente pour les malades un retour souhaitable aux activités de tous les jours.

P.-S. — N’oubliez pas de signer votre carte pour le don d’organes et d’en informer vos proches. STAT est une fiction, mais dans la vraie vie, les organes sauvent beaucoup de vies bien réelles et les besoins sont toujours grands !