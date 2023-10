Statines chez la personne âgée : continuer ou arrêter ? 

L’auteur est gériatre, épidémiologiste et chercheur au Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Il est aussi l’un des cofondateurs et l’expert médical de l’entreprise Eugeria, qui s’est donné pour mission d’améliorer le quotidien des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Il y a plusieurs bonnes raisons d’opter pour moins de « médecine » en vieillissant. Par exemple, une même dose de médicament contre la haute pression chez certaines personnes âgées peut provoquer plus de chutes et d’étourdissements que chez des plus jeunes.

Suivant une logique semblable, beaucoup de mes collègues gériatres et pharmaciens estiment qu’il faut cesser la prise préventive de statines (médicaments qui font diminuer le « mauvais » cholestérol, tels que Lipitor et Crestor) chez les personnes âgées de plus de 80-85 ans ou avec une espérance de vie limitée (moins de 5 ans). Les statines, généralement efficaces, peuvent en effet engendrer des effets secondaires, comme des crampes musculaires. Ces collègues croient évidemment qu’il n’y a pas lieu d’entreprendre un tel traitement après 80 ans si on n’en a pas eu besoin auparavant.

Pour jouer l’avocat du diable et parce que la médecine est pleine de nuances, j’aimerais aborder dans ce billet des éléments qui me tracassent lorsqu’il s’agit d’en faire moins chez les personnes âgées. J’ai opté pour le cas de figure de la prise de statines, mais cette réflexion pourrait s’appliquer à d’autres médicaments pris de manière préventive.

Absence de données solides portant sur la population âgée

Dans la population « générale » de 40 à 75 ans, les statines sont recommandées si le risque d’avoir une maladie cardiovasculaire est supérieur à 10 % sur 10 ans. Le risque s’estime facilement avec des modèles prédictifs selon l’âge, le sexe, la consommation de tabac, la présence de diabète ou d’hypertension (médicamentée ou non), les antécédents familiaux et le taux de cholestérol. Vous avez 80 ans ? Ça se corse, car les modèles utilisés pour la « population générale » n’ont pas été bien validés chez les plus de 75 ans. Difficile alors de s’assurer qu’une statine fait plus de bien que de mal à cet âge.

La majorité des médicaments et des agents pharmacologiques employés en médecine (et la quasi-totalité des médicaments récemment commercialisés) ont fait leurs preuves au sein d’études où on les a comparés à un placébo, en choisissant au hasard qui recevait la vraie molécule (ce qu’on appelle des études randomisées). Les vaccins contre la COVID-19 en sont un exemple récent et patent. Lorsqu’un bénéfice réel est démontré par une telle étude, il est facile de déduire que l’usage de ce médicament est indiqué dans la population étudiée.

À lire aussi Prescrire moins, et mieux

Or, là où le bât blesse en gériatrie, c’est que les personnes âgées, de surcroît les plus « malades » parmi celles-ci, sont très fréquemment exclues des études randomisées, car on préfère recruter des participants homogènes et peu susceptibles de ressentir des effets indésirables. Concernant les statines, aucune étude randomisée en prévention primaire n’a été menée chez les plus de 75 ans.

Deux écoles de pensée : ne pas nuire ou ne pas discriminer indûment

Face à cette absence de données scientifiques, que faire ? Il y a au moins deux écoles de pensée.

La première, qui semble dominer parmi les professionnels de la santé, prend pour règle que, dans l’incertitude, vu l’absence de données positives avérées, il vaut mieux ne pas généraliser un effet thérapeutique observé chez une population jeune et en santé à une population plus âgée et frêle. On n’entame donc pas un traitement aux statines en prévention primaire après 75 ans, et si on en prend déjà, on peut arrêter à 80-85 ans. Un des principes fondamentaux de la bioéthique est primum non nocere : d’abord ne pas nuire. Un autre qui lui fait écho, en santé publique, est celui du principe de précaution.

La deuxième école de pensée, dont je me fais ici l’avocat, voit la non-prescription de statines en l’absence de données chez la population très âgée et vulnérable comme la potentielle conséquence d’une discrimination. Cette population est d’abord exclue des études. Ensuite, comme on n’a que peu de données sur celle-ci, on s’abstient de lui prescrire un médicament qu’on sait efficace dans le reste de la population. En l’absence de données spécifiques à une population, faut-il prendre pour point de départ que les personnes plus âgées sont différentes, et donc que l’âge prime ? Ou plutôt que « l’humain » prime et que certaines personnes âgées pourraient tirer un bénéfice de la prise de statines ? Dans un tel cas, leur refuser ce traitement préventif serait de l’âgisme. D’autant plus qu’un autre principe fondamental de la bioéthique est la bienfaisance.

À lire aussi Trop vieux pour le dépistage ?

La solution, bien sûr, est d’obtenir des données plus exhaustives au sujet des personnes âgées. Mais pour l’heure, il est facile de laisser libre cours à nos propres a priori, qui en encouragent certains à miser sur la précaution et la protection des gens âgés en en faisant moins, et qui en incitent d’autres à traiter jeunes et vieux de la même façon.

Prolonger la vie… mais pas à tout prix

Jusqu’à présent, les cas abordés présupposaient un désir de prolonger la vie. Toutefois, beaucoup de mes patients, compte tenu de leur âge, de leur qualité de vie et de leur parcours, préfèrent ne pas recevoir de soins considérés comme « agressifs » ou « invasifs », tels que la réanimation cardiorespiratoire, même si certains pourraient théoriquement en bénéficier. Pour pousser plus loin cette logique, et bien que les médicaments comme les statines soient nettement moins invasifs, si un patient ne souhaite pas prolonger sa vie et demande plutôt une prise en charge axée uniquement sur le confort, l’arrêt du traitement aux statines va de soi.

Autrement, lorsque la littérature médicale tombe dans une zone grise — comme celle de la prise de statines à 85 ans —, une discussion concernant les objectifs, avantages et inconvénients de la médication est nécessaire. Après tout, le premier principe de la bioéthique est… l’autonomie du patient.

Si vous avez aimé cet article, pourquoi ne pas vous inscrire à notre infolettre santé ? Vous y lirez en primeur, tous les mardis, les explications toujours claires, détaillées et rigoureuses de notre équipe de journalistes et de professionnels de la santé. Il suffit d’entrer votre adresse courriel ci-dessous. 👇