Sur la ligne rouge : Devoir d’indulgence

Les patients qui n’ont aucun symptôme de la COVID-19, mais qui ont d’autres problèmes ou besoins de santé, doivent quand même être vus.

Notre polyclinique abrite un service de radiologie, lequel est géré indépendamment de la clinique elle-même par une entreprise québécoise, qui gère différents services de radiologie dans la province. Puisque notre polyclinique abrite un des deux centres désignés d’évaluation de la COVID-19 (CDÉ) de Laval — le côté « chaud » de la clinique, complètement étanche du reste de la bâtisse —, tout patient non infectieux ne peut accéder au service de radiologie. Celui-ci est réquisitionné, sur ordre de la santé publique, pour les patients potentiellement atteints de la COVID-19 de l’île de Laval. Et c’est normal : nous sommes ici en zone chaude.

Or, comme pour toute nouvelle manière de procéder que l’on tente de mettre en place un peu partout en ce moment, il subsiste parfois de la mauvaise communication, de l’incompréhension et donc aussi des défis. Il y a des ajustements à faire. Parfois, ça prend plus de temps qu’on le voudrait pour que tous soient à la même page malgré les exigences immédiates de la situation.

Arrive cette femme d’une cinquantaine d’années, requête imprimée en main. Elle se place devant l’entrée du CDÉ, où je me trouve vêtue de pied en cap de mon équipement de poussin jaune. (Joyeuses Pâques, tout le monde !)

« Bonjour, madame ! Avez-vous un rendez-vous avec nous aujourd’hui ?

— Non, mais je veux passer une radiographie des poumons.

— Oh ! Je vois… Vous avez votre requête ? »

Elle me la tend de l’autre côté de la ligne rouge. Je me penche et la lis sans y toucher.

« Madame, votre requête dit que vous avez besoin d’une radiographie de contrôle des poumons.

— Ouais, ben c’est ça. On m’a dit de venir ici pour la faire. On m’a dit que vous aviez un service de radiologie. J’ai fait une pneumonie et mon médecin veut savoir si c’est réglé.

— Oui, je comprends, mais si je regarde bien votre requête, vous n’avez plus du tout de symptômes de votre pneumonie. C’est bien ça ?

— Ben non ! Je vais super bien ! J’ai eu des antibios il y a quelques semaines. Je tousse pu, je fais pas de fièvre, je suis en pleine forme.

— Madame, malheureusement, on ne pourra pas vous voir ici, car…

— Hein ? ! Comment ça ? J’ai été à la clinique Saint-Fabien tout à l’heure, à l’autre bout de l’île, et on m’a dit que vous les faisiez, les radiographies. Dites-moi pas que j’me suis déplacée pour rien ? !

— Oui, c’est vrai, on offre des services de radiologie, mais étant donné que nous sommes en ce moment une clinique COVID, on ne peut pas laisser entrer les patients qui ne sont pas infectieux, vous comprenez ? On ne veut pas vous mettre à risque. On ne voit en ce moment que les patients qui sont à risque d’avoir contracté la COVID-19. Ça s’applique aussi à notre service de radiologie.

— Ben oui, je comprends ça ! Pis tsé, je veux pas l’avoir non plus, c’t’e bibitte-là ! Mais pour quessé faire d’abord que la clinique de Saint-Fabien m’a envoyée ici si vous pouvez pas me voir ? C’est la maison des fous, c’t’histoire !

— Je comprends, madame. Je vous comprends d’être fâchée, mais je vais devoir malheureusement vous orienter vers la clinique Saint-Victor. Elle n’est pas trop loin. La clinique a un service de radiologie et c’est une clinique froide. Vous courrez moins de risques de contracter le virus là-bas et on devrait pouvoir votre faire votre radiographie.

— Oui, oui, je comprends… Je veux pas la pogner, c’t’affaire-là. Ça a été assez long avant que ma pneumonie se termine… »

J’étais en train de lui transmettre l’adresse de la clinique Saint-Victor quand elle m’a interrompue et s’est exclamée, sans que je sois sûre si elle se parlait à elle-même ou si elle s’adressait à moi :

« En tous cas, c’est fâchant. Franchement ! Tu parles d’une affaire, toi… C’est donc ben mal organisé ! La direction de la clinique Saint-Fabien va m’entendre parler, j’vous en passe un papier ! Ils vont avoir de mes nouvelles, c’est ga-ran-ti. J’vais leur dire ma façon de penser, certain ! »

J’aurais pu la laisser continuer sa litanie de reproches alors qu’elle commençait à s’éloigner de l’entrée, l’adresse de Saint-Victor griffonnée sur sa main. Dans le milieu de la santé, on finit par s’habituer aux multiples insatisfactions. Rien n’est parfait en ce bas monde, rien ne fonctionne en tout temps. Rien n’est parfaitement huilé, parfaitement « comme il faut ». Des frustrations, il y en a, et elles sont innombrables. C’est le quotidien du réseau de la santé du Québec. C’est le quotidien de bien des choses, en fait…

Cette fois-ci, par contre, j’ai senti monter le devoir de ne pas permettre à la situation de s’envenimer. Même si j’étais bien d’accord avec elle, même si Saint-Fabien n’aurait jamais dû nous envoyer cette patiente, il fallait calmer le jeu :

« Madame, je peux me permettre un commentaire… ?

— Ouin…

— Je comprends que vous êtes fâchée…

— Mets-en ! Perte de temps…

— …mais j’aimerais vous demander une chose.

— Quoi ?

— Vous savez, en ce moment, tout le monde est anxieux avec cette crise. Je suis certaine que ça vous stresse vous aussi, tout ça…

— Ben là, j’veux certainement pas qu’on m’envoie dans une clinique où j’peux pogner la COVID, c’est sûr !

— Oui, et vous avez vraiment raison. Mais tout le monde fait de son mieux en ce moment. Le système de santé est sens dessus dessous et il s’organise du mieux qu’il peut avec les moyens qu’il a pour protéger le plus de monde possible. Ce n’est pas parfait, j’en conviens, mais j’en appelle à votre indulgence.

— Ben là, vous voulez que je fasse quoi exactement… ? Que je sois contente ?

— Non… mais juste que vous n’alliez pas sauter au visage des secrétaires ou de la direction de la clinique Saint-Fabien. On a tous besoin d’exercer notre tolérance à l’imperfection en ce moment, même si c’est pas toujours le fun, même si c’est frustrant… Moi aussi, ça m’agace que les instructions soient mal comprises ou mal communiquées, croyez-moi. Je n’aime vraiment pas ça, devoir vous envoyer ailleurs. Sauf que c’est une situation exceptionnelle, on n’a jamais vécu ça personne et on s’adapte comme on peut… Vous pouvez leur communiquer que ce n’était pas la bonne chose à faire de vous envoyer ici, je vous encourage même à le faire, mais si vous pouviez le leur dire calmement, ce serait déjà un bon pas de fait pour éviter que tout le monde ne soit davantage sur les dents… »

Et alors que je pensais qu’elle m’enverrait me faire foutre, j’ai vu le pli de son front se détendre et entendu sa voix s’adoucir :

« Ben oui, je sais ben… Bah ! C’est pas si grave que ça au fond… Je suis en pleine forme. Pis j’ai pas tant de choses à faire de ma journée, en fait. Je trouvais juste que ça faisait ben du viraillage pour rien. »

Je lui ai souri d’un air entendu. Oui, ça faisait ben du viraillage. Elle s’éloignait tranquillement d’un pas plus calme. Et alors que je faisais lentement avancer le patient suivant, elle s’est retournée et m’a lancé très fort, avec un grand sourire, devant la file de personnes derrière la ligne rouge :

« Eille ! Vous, là… j’vous dis que vous êtes à bonne place dans votre métier pareil, hein ? »

Si seulement elle savait que je gagne désormais ma vie en écrivant. Je me demande si elle m’en « passerait un papier ».

***

L’auteure est une ancienne infirmière qui a repris du service pour contribuer à freiner l’épidémie.

Les noms des cliniques ont été changés à des fins de confidentialité.

