Tanné de parler pandémie

L’auteur est urgentologue, ex-chef du département de médecine d’urgence de l’Institut de cardiologie de Montréal. Professeur titulaire à l’Université de Montréal, il enseigne, participe à des recherches en médecine d’urgence et intervient fréquemment sur les enjeux de santé.

Comme un peu tout le monde, je suis saturé de la pandémie. Je n’ai plus le goût d’en parler ni même d’en entendre parler. Ce qui ne la fera pas disparaître, j’en conviens. Mais ce que j’avais à dire et à écrire, je l’ai dit et écrit maintes fois. Pourquoi me répéter ? Si je le fais encore, c’est avec effort.

Un des aspects pénibles de la situation actuelle est la façon dont les opinions se cristallisent à force de redondance, un phénomène troublant que je constate en particulier sur les réseaux sociaux. Lire les mêmes personnes ressasser les mêmes propos selon un même point de vue très affirmé est au mieux un peu lassant, au pire plutôt irritant.

Du côté des adeptes de la prévention minimaliste, attirer l’attention sur des faits pourtant évidents implique de se faire bombarder d’arguments plus ou moins tirés par les cheveux et souvent sortis de nulle part, sans parler des insultes récurrentes. Du côté des plus inquiets, cela m’achale d’en voir autant grimper dans les rideaux devant des phénomènes auparavant peu soulignés, notamment liés à d’autres infections que la COVID-19, mais qui aujourd’hui semblent chaque fois des indices de l’apocalypse à venir. Essayer de conserver un sens de la mesure par rapport à certains de ces propos apporte aussi son lot de remontrances, croyez-moi.

À lire aussi Gentillesse pandémique

Aborder publiquement et avec une approche nuancée les sujets pandémiques conduit donc à recevoir constamment des volées de bois vert de tous les côtés. Les tracasseries qui entourent ces discussions sont plus qu’un simple exemple de clivage : c’est un signe manifeste de notre incapacité actuelle d’échanger de manière constructive. Il faut pourtant garder un sens de la mesure, ne serait-ce que pour préserver l’efficacité des messages plus alarmants requis par certaines situations.

Toute cette émotion qui baigne les positions défendues est par elle-même dérangeante. L’époque est difficile, personne ne le contestera. Oui, le système de santé a un genou à terre, ce qui a des conséquences pour tout le monde. Sauf que la meilleure façon d’affronter ces défis n’est pas de mener une guerre de mots, mais plutôt d’essayer de garder la tête froide.

Le plus étonnant, c’est de voir les gens de plus en plus imperméables aux remises en question, signe que chacun se concentre sur les informations qui confirment ses convictions. Assister à ce feu roulant d’interprétations brandies comme autant d’étendards est pour le moins déconcertant.

On peut douter de la portée de ces approches : l’adoption de mesures strictes a bien eu lieu malgré les manifestations et les camions dans les rues, non ? Le relâchement total de ces mesures s’est accompli (ici comme partout dans le monde) malgré les cris d’orfraie des partisans d’une ligne plus prudente, n’est-ce pas ?

Au fait, pourquoi ces visions si opposées ? Probablement parce que nous avons du mal à demeurer objectifs, ce qui est à la source d’une foule de problèmes plus ou moins insolubles, surtout quand on persiste à ignorer ce phénomène profondément humain des biais cognitifs.

Face à la plus grave pandémie de l’histoire récente, nous avons bien peu changé.

Selon qu’on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, en santé ou malade, optimiste ou pessimiste, accommodant ou paranoïaque, inquiet ou enjoué, ou que sais-je encore, chaque personne est touchée de manière différente par la pandémie. Et chacune en comprend les enjeux à travers le prisme de sa propre personnalité. Composer avec cet imbroglio est une énorme tâche, à laquelle nous avons collectivement échoué.

Je regrette aussi les difficultés manifestes des représentants de la science et de nos gouvernements à diffuser une vision cohérente et consensuelle des phénomènes observés en pandémie, même si je reconnais la complexité de la besogne. Comment harmoniser les décisions publiques et espérer une meilleure compréhension des gens dans ce contexte ?

Je ne sais pas si nous réussirons un jour à dresser un tableau clair de tout ce qui s’est passé durant cette pandémie. Lire à propos de la grippe espagnole ou relire La peste, de Camus, permet déjà de constater que nous en sommes à peu près, comme société, au même point qu’un siècle plus tôt. Il n’y a pas de quoi être fiers : face à la plus grave pandémie de l’histoire récente, nous avons bien peu changé.

À lire aussi À quoi sert le savoir scientifique ?

Les questions auxquelles nous devrons répondre touchent des réalités fondamentales. Comment recevoir dans l’espace public des points de vue divergents sans tomber dans la cacophonie ? Comment reconstruire notre culture scientifique pour dégager plus de cohérence ? Voilà les défis majeurs qu’il faudra relever. Sinon, je crains que nous ne soyons pas mieux préparés la prochaine fois.

Je ne sais pas pour vous, mais ça m’a fait du bien de vous écrire, alors merci de m’avoir lu. Peut-être que je vous parlerai de la pandémie encore une fois ou deux, après tout.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de décembre 2022 de L’actualité.