Thérapie génique : un traitement controversé pour la dystrophie musculaire de Duchenne

Alors que la médecine utilise des outils de plus en plus complexes pour traiter les maladies, je crains que ces nouvelles interventions ne soient considérées comme des boîtes noires impénétrables. On comprend facilement l’action d’une pilule, mais que sait-on de la thérapie génique ?

L’histoire de cette méthode thérapeutique est simple : votre corps possède un gène défectueux, les médecins vous donneront la bonne version du gène et la maladie disparaîtra. C’est comme si vous n’étiez pas satisfait de la couleur de votre mur et que vous le recouvriez d’une nouvelle couche de peinture. Tout d’un coup, le mur est neuf et fonctionnel.

La réalité, désolé de le dire, est beaucoup plus compliquée. La thérapie génique est très prometteuse, mais le diable se cache dans les détails. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis vient d’approuver une thérapie génique pour la dystrophie musculaire de Duchenne, et bien que ça semble être un coup de maître, le doute persiste.

Le gène le plus long du génome

La dystrophie musculaire de Duchenne n’est pas de tout repos. Décrite à l’origine par le médecin anglais Edward Meryon, elle a ensuite été caractérisée par un de ses contemporains, le neurologue français Guillaume Duchenne de Boulogne, d’où son nom. Elle touche presque exclusivement les hommes, pour des raisons qui deviendront évidentes. La maladie se manifeste par une dégénérescence musculaire progressive. Elle apparaît vers l’âge de 2 à 4 ans et mène à la nécessité d’un fauteuil roulant vers 12 ans et à la ventilation assistée dès la puberté. Les soins médicaux modernes permettent aux personnes atteintes de la maladie de Duchenne de vivre dans la plupart des cas jusqu’à la trentaine, voire la quarantaine, mais le cœur et les poumons finissent par lâcher.

Alors que certaines maladies comme l’asthme ont des causes très complexes — plus d’une centaine de gènes et de nombreux facteurs environnementaux y jouent un rôle —, la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est ce que l’on appelle une maladie mendélienne. Un gène est défectueux, et comme ce gène code pour une protéine, celle-ci est compromise. Cette protéine brisée entraîne la maladie. C’est comme si l’on essayait de bâtir une maison convenable alors que le plan architectural comporte une erreur flagrante.

Dans le cas de la DMD, le gène défectueux est le plus long du génome humain. Il s’étend sur un nombre impressionnant de deux millions de bases, c’est-à-dire deux millions de A, de T, de C et de G disposés selon un schéma particulier pour donner les instructions nécessaires à la construction d’une protéine géante appelée dystrophine. La dystrophine fait partie intégrante de l’échafaudage élastique qui relie les fibres musculaires à leur environnement immédiat. Dans le cas de la DMD, la dystrophine produite par l’organisme est défectueuse. Souvent, il lui manque un gros morceau, ce qui compromet l’échafaudage. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qui, sur le plan moléculaire, entraîne cette dégénérescence musculaire progressive, la théorie principale veut que les muscles soient endommagés lors de la contraction et que, au fil du temps, ces dommages déclenchent une inflammation qui empêche les fibres musculaires de se régénérer. Lentement mais sûrement, la masse musculaire est remplacée par de la graisse et des tissus fibreux. Le muscle cardiaque est également endommagé et la mort s’ensuit.

Pourquoi les garçons sont-ils (presque) les seuls touchés ? Il s’avère que le gène de la dystrophine se trouve sur le chromosome X. Or, les hommes ne possèdent qu’une copie de ce chromosome sexuel, de sorte qu’une seule mutation dévastatrice du gène de la dystrophine entraîne la maladie. Les femmes, en revanche, ont deux copies du gène et peuvent souvent compter sur la seconde, non affectée, pour la production d’une protéine saine. Moins d’une femme sur un million est atteinte de la DMD, et ces cas s’expliquent par des événements génétiques rares ou par la malchance d’avoir deux copies mutées de la dystrophine. Le taux est beaucoup plus élevé chez les hommes : un sur de 3 500 à 5 000.

Il n’existe pas de remède pouvant guérir la DMD, et le principal traitement médicamenteux est la prise de stéroïdes. Ces derniers ralentissent la progression de la maladie apparemment en réduisant l’inflammation et en permettant une certaine régénération musculaire. Mais l’utilisation de stéroïdes, qu’elle soit quotidienne ou intermittente, a un prix élevé : prise de poids, risque accru de fractures et une longue liste de problèmes neurologiques, digestifs et métaboliques.

Les stéroïdes n’agissent pas sur la cause première de la maladie. Pour cela, il faudrait corriger le gène qui code pour la dystrophine, soit en le modifiant comme on peut éditer un texte sur un ordinateur, soit en donnant à chaque cellule musculaire une version non altérée du gène.

Croyez-le ou non, cela se fait déjà.

Chérie, j’ai réduit la dystrophine

La thérapie génique consiste à se servir d’un gène pour soigner ou prévenir une maladie. Quelques-unes des formes de cette thérapie ont été approuvées dans certains pays, et beaucoup sont utilisées pour traiter certains cancers. Cela semble assez simple : il s’agit de placer le gène en question dans un minuscule véhicule, souvent l’enveloppe d’un virus, et de l’injecter au patient. Le gène produira la protéine voulue et voilà ! Le problème est résolu. Il existe cependant plusieurs obstacles, et la course au traitement de la DMD par la thérapie génique les met tous en évidence.

Par exemple, ces virus évidés sont connus sous le nom de vecteurs viraux, et la plupart d’entre eux ne ciblent tout simplement pas les cellules musculaires. Comme nous l’avons vu avec la COVID-19, les virus ont un tropisme. À l’instar des marguerites qui se tournent vers le soleil, un virus sera attiré par certaines cellules de l’organisme en raison des récepteurs que ces cellules présentent à leur surface. Le coronavirus de la COVID-19 est attiré par les cellules portant le récepteur ACE2, et un virus appelé AAV est attiré par les cellules musculaires, ce qui en fait le vecteur viral de choix pour traiter la dystrophie musculaire de Duchenne.

Vous vous souvenez que la dystrophine est le gène le plus long de notre génome ? Cette caractéristique peut lui valoir une inscription dans le livre des records de la nature, mais cela pose un véritable défi lorsque les scientifiques veulent insérer ce colossal morceau d’ADN dans un virus. Il ne rentre tout simplement pas.

Si l’on prend les deux millions de bases du gène de la dystrophine et qu’on les réduit au minimum nécessaire pour coder la protéine complète, on obtient une molécule deux fois et demie plus grande que ce que l’AAV peut transporter. Pour résoudre ce problème, il a fallu examiner le paysage clinique. Il existe une autre forme de dystrophie musculaire causée par des mutations du gène de la dystrophine, mais elle est beaucoup moins grave. S’inspirant de la protéine plus petite, mais encore assez fonctionnelle, observée dans le cas de cette maladie, les scientifiques ont créé des versions tronquées de la dystrophine, appelées mini-dystrophine et micro-dystrophine, qu’ils ont pu glisser à l’intérieur du vecteur viral. On espère que, bien qu’elles soient encore plus petites que ce que l’on retrouve dans cette forme plus légère de dystrophie, elles soient suffisamment fonctionnelles. Une personne atteinte de la DMD échangerait ainsi une maladie grave contre une maladie moins grave.

Mais réussir à fermer la valise du vecteur viral n’est qu’un des défis à relever. Nous avons des centaines de muscles, qui représentent de 30 % à 40 % de notre masse corporelle, et tous ces muscles doivent intégrer le virus et sa charge utile. L’accès est rendu plus difficile par les couches de tissu conjonctif qui entourent nos muscles. Et cette thérapie, si elle fonctionne, ne peut pas restaurer le tissu musculaire déjà perdu, c’est pourquoi elle doit être administrée lorsque le patient est encore un jeune enfant. Or, son système immunitaire peut facilement s’y opposer. Le vecteur AAV est une version modifiée d’un type de virus qui infecte naturellement et couramment les humains, de sorte que beaucoup d’entre nous ont développé des anticorps contre ce dernier. Les patients atteints de la DMD qui ont déjà des anticorps contre l’AAV ne peuvent donc pas avoir recours à ce type de thérapie génique, et pour ceux qui y sont admissibles, il y a un hic : ils développeront des anticorps contre l’AAV pendant le traitement, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas recevoir un nouveau traitement ou suivre toute autre thérapie génique future qui se servirait de ce vecteur viral. À terme, l’utilisation de différentes variantes de l’AAV pourrait permettre de contourner cette réponse immunitaire, mais pour l’instant, les patients désireux de tenter la thérapie génique doivent prendre une décision lourde de conséquences : dois-je essayer la première version approuvée ou attendre dans l’espoir que les prochaines soient meilleures ? Ils n’auront peut-être qu’une seule chance.

La thérapie génique pour la DMD, aussi extraordinaire puisse-t-elle paraître, est dans les faits très délicate. Elle peut provoquer des problèmes de santé qui n’apparaissent pas chez les souris de laboratoire, car leur système immunitaire est trop différent du nôtre. Ensuite, sa longévité n’est pas claire, puisque les cellules musculaires finissent par mourir et se faire remplacer par de nouvelles cellules, emportant avec elles le gène sain de la dystrophine qu’elles avaient absorbé. Enfin, elle est coûteuse et demande beaucoup de travail. Le processus pharmaceutique nécessite actuellement un mois ou deux par patient, alors qu’aux États-Unis seulement, 400 personnes naissent chaque année avec la DMD.

Ces thérapies géniques pour la dystrophie musculaire de Duchenne sont-elles prêtes pour leur heure de gloire ?

Approuver ou ne pas approuver

La Food and Drug Administration (FDA) a récemment dû décider d’approuver ou non une thérapie génique pour la DMD. Cette thérapie s’appelait SRP-9001, elle est aujourd’hui rebaptisée Elevidys. (Son nom complet, qui ressemble à une formule de Harry Potter, est delandistrogene moxeparvovec-rokl). L’essai clinique de phase III la comparant à un placébo n’est pas terminé, mais son fabricant, Sarepta Therapeutics, a demandé une autorisation accélérée. Lors d’une réunion de comité à la FDA en mai 2023, un certain nombre de questions ont été soulevées.

Le processus de fabrication du vecteur viral et de son gène de micro-dystrophine avait récemment changé de façon importante, c’est-à-dire que l’injection contenait plus de vecteurs viraux vides qu’auparavant. On s’est appuyé sur des données concernant des souris, alors que les souris atteintes de la DMD ne représentent pas très bien l’humain. On ne savait pas encore si le gène de la micro-dystrophine produirait une protéine suffisamment efficace. Le principal résultat de l’essai clinique en cours repose sur une série de tests, tels que marcher, se lever d’une chaise ou se lever du sol. Il est facile d’influencer ces gestes par de l’encadrement et de la motivation. La maladie elle-même est très variable dans la petite enfance, de sorte qu’il est compliqué de distinguer l’effet du traitement de celui de la variation normale. Enfin, il existe des problèmes de sûreté. La conclusion du comité de la FDA, en mai dernier ? « Les patients n’auront probablement qu’une seule chance de recevoir une thérapie génique basée sur un vecteur AAV pour la DMD », il est donc « essentiel qu’elle soit efficace et sûre ». Le prix d’Elevidys a récemment été prévu à 2 millions de dollars.

Le 22 juin, la FDA a approuvé la thérapie pour les patients âgés de quatre à cinq ans qui n’ont pas encore d’anticorps contre l’AAV, tout en soulignant qu’un bénéfice clinique (tel que de meilleures fonctions motrices) n’avait pas été établi. Il faudra attendre la fin de l’essai de phase III pour savoir si cette version de la micro-dystrophine est réellement efficace.

Le concept de thérapie génique est solide. Les difficultés résident dans son application technique, mais les solutions innovantes ne manquent pas. Un chercheur a déjà mis au point un système permettant de transporter le gène complet de la dystrophine sous forme de pièces séparées dans différents vecteurs AAV, lesquels pourraient alors s’assembler, à la manière de Goldorak, à l’intérieur de la cellule musculaire. D’autres explorent différents types de vecteurs, tels que les anticorps et les minuscules gouttelettes de graisse.

L’insertion d’un gène sain dans une cellule est une solution, mais certains concentrent leurs efforts sur l’utilisation de la machine d’édition génomique CRISPR pour modifier la mutation du gène de la dystrophine à l’intérieur des cellules du patient. D’autres construisent des morceaux d’ADN personnalisés qui se lieront au gène de la dystrophine et permettront la fabrication de la protéine appropriée en forçant la machinerie de la cellule à sauter la mauvaise partie.

Des applications de cette dernière technologie ont déjà été approuvées pour la DMD dans certains pays, mais là encore, nous constatons que des médicaments coûteux ont été autorisés sur la base de données insuffisantes. Le médicament eteplirsen (commercialisé sous le nom d’Exondys 51) en est un exemple. La FDA l’a approuvé non pas parce qu’il a été démontré qu’il améliorait la force et la fonction musculaires des patients, mais parce qu’une certaine quantité de protéines de dystrophine saines a pu être détectée chez ces patients. Devant cette preuve indirecte de bénéfice, l’Agence européenne n’a pas donné son aval au médicament.

Je crois que la thérapie génique va révolutionner la médecine et je suis profondément sensible aux patients et à leurs proches qui cherchent désespérément une solution, mais ce type d’approbation me met mal à l’aise. Le prix est exorbitant et les bénéfices sont incertains. Et dans le cas d’Elevidys, il y a un autre problème important : on n’a qu’une seule chance.

Message à retenir : La dystrophie musculaire de Duchenne est une dégénérescence musculaire progressive causée par une mutation du gène le plus long du génome humain, la dystrophine.

Une thérapie génique pour traiter cette dystrophie vient d’être approuvée par la Food and Drug Administration aux États-Unis. Elle utilise l’enveloppe d’un virus pour introduire une version réduite de la dystrophine à l’intérieur des cellules musculaires.

Cette thérapie génique pose de nombreux problèmes, notamment le fait qu’il n’a pas encore été démontré que cette version réduite de la dystrophine améliore la fonction musculaire.

Les patients qui ont déjà des anticorps contre le virus utilisé pour la thérapie ne sont pas admissibles à celle-ci, et les patients qui y auront recours développeront ces anticorps, ce qui les empêchera de recevoir une deuxième dose ou de suivre toute autre thérapie génique se servant de ce virus, à moins que la technologie ne change.

