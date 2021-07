Tout sur les hormones bio-identiques

Ce qu’il faut retenir – Pendant les années que dure la périménopause (période qui s’étend avant, pendant et après le début officiel de la ménopause), les femmes peuvent souffrir de symptômes très variés liés au manque d’œstrogènes. – L’hormonothérapie substitutive peut soulager les symptômes. Il en existe deux types : la classique, remboursée par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), et la « bio-identique », plus chère et entièrement à la charge de la patiente. Toutes deux sont sécuritaires et fabriquées en laboratoire, mais à partir d’ingrédients différents. – Les hormones dites bio-identiques sont particulièrement indiquées pour les femmes qui sont susceptibles d’avoir des caillots sanguins. – Si les œstrogènes et la progestérone bio-identiques ne sont pas remboursés par la RAMQ, c’est parce qu’ils sont plus chers que leurs équivalents classiques, contrairement à la testostérone bio-identique, qui est vendue au même prix que son équivalent. Le ministre de la Santé a le pouvoir d’infirmer cette décision. – Il n’est pas nécessaire de faire de nombreux tests sanguins pour bien doser l’hormonothérapie, puisque le taux d’hormones dans le sang varie constamment. Les patientes peuvent toutefois fournir de bons indices pour guider leur médecin.

Dans sa minisérie, Véronique Cloutier parle sans tabou de sa périménopause. Elle recueille des témoignages de femmes qui en ont souffert et de leurs proches, et donne la parole à deux médecins, les Dres Sylvie Demers et Lyne Desautels, qui préconisent la prescription d’hormones bio-identiques. Elle appelle aussi à signer une pétition en faveur du remboursement de ces hormones par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Cette initiative, lancée par la Dre Demers, a déjà récolté plus de 114 000 signatures. Que faut-il en penser ?

La ménopause, une vraie loterie

Chez 95 % des femmes, la ménopause, définie par l’arrêt des menstruations pendant au moins un an, survient après l’âge de 45 ans, en moyenne vers 52 ans dans les pays occidentaux. À ce moment-là, la réserve de follicules présents dans les ovaires s’épuise, et ceux-ci cessent de produire des œstrogènes et de la progestérone. Cela n’arrive toutefois pas du jour au lendemain. Les taux d’hormones commencent à diminuer en moyenne 4 ans avant le début de la ménopause, et ce, de manière irrégulière. Cette période peut même durer plus de 12 ans chez certaines femmes.

Tous ces bouleversements hormonaux peuvent entraîner de nombreux symptômes gênants, voire handicapants, selon l’intensité avec laquelle ils se manifestent. Le cycle menstruel devient irrégulier et les pertes sanguines peuvent être très abondantes. Puis, au fur et à mesure que les hormones se tarissent, apparaissent bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, douleurs articulaires ou musculaires, insomnie, sautes d’humeur, problèmes de mémoire ou de concentration, diminution de la libido, atrophie et sécheresse vaginales, assèchement de la peau, risque accru d’infections urinaires ou d’envies pressantes, etc.

Au début de la ménopause, le manque d’œstrogènes peut aussi affaiblir les os et faire augmenter le risque d’ostéoporose. Des études ont montré que les bouffées de chaleur et sueurs nocturnes durent en moyenne plus de sept ans. En moyenne !

Toutes les femmes ne sont pas égales face à cette « loto-méno », comme l’a baptisée très justement Véronique Cloutier. Certaines ne ressentiront presque rien, et pendant peu de temps. D’autres seront carrément soulagées par l’arrêt des menstruations. Mais de nombreuses femmes, particulièrement quand la périménopause commence tôt, sont très affectées pendant des années, au point d’avoir l’impression de ne plus se reconnaître. Les symptômes eux-mêmes peuvent engendrer d’autres problèmes : la fatigue due à l’insomnie, par exemple, est un facteur de risque majeur de dépression, qu’elle soit causée ou non par la périménopause.

« Environ une femme sur trois est très symptomatique », explique la gynécologue Sylvie Dodin, chercheuse à l’Université Laval, qui étudie les traitements de la ménopause depuis plus de 20 ans. Pour ces femmes, l’hormonothérapie substitutive est généralement la solution la plus efficace pour retrouver une qualité de vie normale.

Des hormones bio-identiques, c’est quoi ?

L’hormonothérapie substitutive consiste à remplacer les principales hormones sécrétées par les ovaires, soit l’œstradiol 17 bêta et la progestérone, par des hormones semblables, le temps de faire disparaître les symptômes. Si elle ne va cependant pas jusqu’à permettre de redevenir fertile, c’est que la réserve de follicules qui donnaient des ovules à chaque cycle menstruel est épuisée.

La recette classique combine, pour les femmes qui ont encore leur utérus, un mélange d’œstrogènes produits à partir de l’urine de juments enceintes (le médicament Premarin, commercialisé pour la première fois par l’entreprise Pfizer en 1941) et de l’acétate de médroxyprogestérone (le Provera, né en 1959), les deux donnés sous forme de pilules. Soulignons en passant que, du point de vue médical, il n’y a rien de honteux ou de sous-efficace à utiliser de l’urine de jument. Bien d’autres médicaments sont conçus à partir de produits animaux transformés, notamment la testostérone, qui a longtemps été extraite des testicules de taureau !

Or, en 2002, les résultats d’une étude de la Women’s Health Initiative (WHI, voir encadré), première grande étude clinique sur l’hormonothérapie substitutive, ont jeté tout un froid, car ils montraient que ce traitement augmentait le risque de cancer du sein, de caillot sanguin et d’accident vasculaire cérébral.

Ces résultats, qui ont été complètement remis en cause par la suite, ont alors attiré l’attention sur d’autres traitements mis au point dans les années 1990. Des sociétés pharmaceutiques avaient déjà commencé à concocter d’autres formulations faites d’hormones extraites de l’igname ou du soya, modifiées chimiquement pour donner exactement les mêmes hormones que celles que produisent les ovaires des femmes.

L’œstradiol 17 bêta est placé dans des timbres cutanés ou des gels, pour qu’il soit directement absorbé à travers la peau. La progestérone, elle, est micronisée, c’est-à-dire transformée en fines particules plus absorbables, et elle est donnée sous forme de pilules.

Ces médicaments, très utilisés depuis cette époque dans certains pays comme la France, ont été rebaptisés « bio-identiques » après l’étude de la WHI, ce qui leur a conféré une aura de produit naturel qui rassure certaines femmes… même s’ils sont synthétiques.

L’hormonothérapie bio-identique est particulièrement avantageuse pour les femmes qui ont un risque élevé de caillot sanguin.

En Amérique du Nord, les hormones bio-identiques ont aussi commencé à être offertes dans certaines pharmacies sous forme de préparations magistrales, des onguents « sur mesure » susceptibles de rassurer les femmes qui se méfiaient de la grosse industrie pharmaceutique. Pourtant, ces préparations artisanales ne sont autorisées ni par Santé Canada ni par la FDA américaine, car rien ne garantit leur efficacité ou leur innocuité.

Quels avantages ?

Plusieurs marques d’hormones bio-identiques fabriquées par les entreprises pharmaceutiques sont autorisées par Santé Canada, et plusieurs études leur ont trouvé des avantages par rapport à l’hormonothérapie classique. « Le fait que l’œstrogène soit donné par voie transdermique plutôt que sous forme d’une pilule que l’on métabolise dans le foie semble diminuer l’effet sur la coagulation sanguine, et donc le risque de caillot », explique la Dre Sylvie Dodin. Ce traitement serait donc particulièrement avantageux, par rapport à l’hormonothérapie classique, pour des femmes présentant un grand risque de caillot sanguin, soit parce qu’elles sont obèses, soit parce qu’elles ont des antécédents ou un taux très élevé de cholestérol. « Les labos internationaux recommandent aussi désormais aux femmes qui ont dépassé 60 ans et qui veulent entreprendre une hormonothérapie de commencer par la voie transdermique, puisqu’elles sont plus susceptibles d’avoir des problèmes cardiovasculaires que les femmes plus jeunes », souligne le médecin.

Les études semblent également montrer que la progestérone micronisée, donnée en capsule, fait encore moins augmenter le risque de cancer du sein que le Provera. Elle aurait en outre l’avantage d’être plus efficace contre l’insomnie, ce qui, pour certaines femmes, peut diminuer fortement les sautes d’humeur ou les symptômes anxio-dépressifs souvent liés au mauvais sommeil. Comme dans l’hormonothérapie classique, cette hormone est un complément nécessaire aux œstrogènes pour les femmes qui ont conservé leur utérus, car elle empêche que ceux-ci fassent épaissir la paroi de l’endomètre et accroissent le risque de cancer à cet endroit. Les femmes qui ont subi une hystérectomie peuvent prendre des œstrogènes seulement, sans danger.

Pourquoi ce traitement n’est-il pas remboursé ?

Comme plusieurs autres médecins, la Dre Sylvie Dodin prescrit aujourd’hui presque uniquement des hormones bio-identiques à ses patientes candidates à l’hormonothérapie… quand elles peuvent se les payer. Or, le traitement peut coûter près de 80 dollars par mois, et la Régie de l’assurance maladie le considère encore comme un médicament d’exception : elle ne le prend en charge que si le médecin peut fournir une preuve que la patiente ne peut pas recevoir l’hormonothérapie classique, par exemple si elle a des problèmes graves au foie — ce qui est très rarement le cas.

Différents médicaments contenant des hormones bio-identiques ont été approuvés au fil des ans par Santé Canada, qui les juge sécuritaires. Au Québec, c’est à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) d’analyser si leur rapport coût/efficacité est assez favorable pour qu’ils soient inscrits sur la liste des médicaments remboursés par la RAMQ.

Pour les hommes souffrant d’un déficit en testostérone, l’INESSS a conseillé dès 2001 le remboursement des timbres d’Androderm, qui contiennent une autre hormone bio-identique, parce qu’ils coûtent le même prix que le traitement oral avec un analogue de la testostérone. Peu d’hommes en ont réellement besoin pour soulager les symptômes de l’andropause, qui se manifestent beaucoup moins souvent que ceux de la ménopause.

Mais pour les femmes, les hormones bio-identiques en timbres ou en gel sont plus chères que leurs équivalents en comprimés. Pour justifier leur remboursement, l’INESSS devrait donc démontrer qu’elles présentent un net avantage par rapport au traitement classique. Le problème, c’est qu’il considère que les preuves de leur efficacité accrue ne sont pas suffisantes. Il n’y a en effet jamais eu d’essai clinique randomisé à grande échelle, une preuve de niveau 1 dans le jargon scientifique, permettant d’évaluer la supériorité des hormones bio-identiques sur l’hormonothérapie classique. « L’étude de la WHI a coûté près de 700 millions de dollars, et les fabricants n’ont même pas voulu la mener à terme quand ils ont vu que les résultats n’étaient pas ce qu’ils attendaient. Pour pouvoir déterminer dans un essai randomisé si les hormones bio-identiques font mieux que l’hormonothérapie classique avec les risques et bénéfices à long terme, il faudrait au moins un milliard de dollars », explique la Dre Sylvie Dodin.

Or, les fabricants n’ont que peu d’intérêt pour ce genre d’étude, d’autant que la plupart de leurs brevets sur ces médicaments sont déjà arrivés à échéance. De nombreuses études dites « d’observation », qui ont suivi des cohortes de dizaines de femmes pendant quelques années, principalement en Europe, ont montré les avantages des hormones bio-identiques. Mais ce ne sont que des preuves dites de niveau 2, que l’INESSS juge insuffisantes. « Si la pétition qui circule peut faire changer les choses, tant mieux ! » dit Sylvie Dodin, qui, il y a 20 ans déjà, tentait de convaincre l’INESSS d’avoir plus de souplesse.

Maintenant qu’il existe des versions génériques, moins chères, de certaines hormones bio-identiques, l’INESSS pourrait décider de réévaluer le dossier et de changer sa recommandation, permettant ainsi aux femmes d’accéder à des traitements possiblement plus efficaces ou sécuritaires. Mais même sans cela, le ministre de la Santé et des Services sociaux pourrait ne pas suivre la recommandation de l’INESSS, comme il l’a déjà fait pour d’autres médicaments, et demander directement à la RAMQ de rembourser ces produits.

À chacune son traitement

La North American Menopause Society et les autres sociétés savantes s’entendent : même si on a une idée des quantités moyennes d’hormones qui donnent des résultats, le traitement de la ménopause doit être adapté à chaque femme, car toutes n’y réagiront pas de la même manière.

Faut-il pour autant mesurer régulièrement le taux d’hormones féminines pour doser la médication, comme le propose la Dre Demers dans Loto-Méno ? Pour Sylvie Dodin, c’est de l’argent et du temps perdus, hormis quelques exceptions. « D’une part, il y a d’énormes différences de tolérance aux changements hormonaux, ce qui fait qu’on ne peut pas dire que tel ou tel taux est responsable des symptômes ou sera optimal pour le traitement. Par exemple, j’ai des patientes qui se sentent infiniment mieux avec un peu de progestérone, alors que d’autres deviennent complètement léthargiques ! D’autre part, le taux d’hormones varie constamment, même dans une journée, ce qui fait que les mesures ne veulent pas dire grand-chose », juge la Dre Dodin, qui pense qu’il est préférable de se fier à ce que ressent la patiente plutôt qu’à ce qu’indiquent ces tests, dont l’utilisation systématique n’est pas non plus recommandée par les sociétés savantes comme la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.

Il faut bien comprendre, en outre, que même si elle revient sur le devant de la scène, rien ne laisse croire que l’hormonothérapie pourrait être un genre de fontaine de jouvence qui serait bénéfique au-delà du traitement des symptômes de la ménopause. La seule autre indication reconnue de ce traitement est l’ostéoporose, pour les femmes à risque élevé. En 2017, un nouveau suivi, après 18 ans, des participantes à l’étude de la WHI n’a d’ailleurs trouvé aucune différence pour la mortalité de toutes causes entre les femmes ayant reçu des hormones et les autres.

Des médecins mal formés ?

Dans Loto-Méno, les Dres Sylvie Demers et Lyne Desautels, qui exercent au privé et se présentent comme des spécialistes des hormones féminines, dénoncent le manque de formation des médecins de famille pour soulager les femmes aux prises avec une périménopause souffrante. Selon la Dre Dodin, le problème n’est pas vraiment là. « On peut faire mieux, c’est certain, mais je crois qu’il y a quand même beaucoup d’intérêt de la part des médecins de famille, qui veulent mieux comprendre. Beaucoup n’ont juste pas assez de temps pour bien gérer ces questions complexes avec leurs patientes ! » La gynécologue suggère qu’on explique mieux aux femmes les enjeux de la ménopause et des traitements hormonaux, entre autres par l’intermédiaire des infirmières cliniciennes, par exemple.

À voir le succès de Loto-Méno, dont toutes les femmes semblent parler en ce moment, c’est clair qu’il y a un véritable besoin d’information à ce sujet. Pour aller plus loin, on peut aussi consulter le site d’information sur la ménopause de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.