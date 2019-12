Traiter l’anxiété comme une phobie

Vous terminez une étude clinique qui portait sur un nouveau protocole de traitement du TAG. Qu’avez-vous testé ?

Mon équipe a élaboré, il y a plusieurs années, un traitement comportant différentes interventions psychologiques. En examinant nos données, on s’est rendu compte qu’il y avait une intervention qui semblait plus importante : le traitement de l’intolérance à l’incertitude. On a donc décidé de concevoir un protocole qui ciblerait uniquement cette composante.

Comment avez-vous fait ?

Une personne qui a une phobie des chiens va devoir s’y exposer si elle veut diminuer sa peur. C’est pareil pour l’incertitude. On a travaillé à exposer graduellement la personne anxieuse à cet état. Concrètement, ça pourrait vouloir dire de demander à une personne excessivement inquiète pour sa santé et qui a remarqué une tache sur sa peau d’attendre deux jours avant d’appeler son médecin plutôt que de l’appeler immédiatement.

Le nouveau traitement est-il aussi efficace que l’ancien ?

On est en train d’analyser nos données. De façon générale, les résultats ressemblent beaucoup à ceux qu’on avait obtenus avec le traitement à plusieurs composantes, sauf qu’au lieu de nécessiter de 12 à 16 rencontres, il en faut de 8 à 12. On croit donc qu’il pourrait être offert à plus de personnes.

Peut-on s’attendre à ce que ce traitement soit bientôt prescrit à grande échelle ?

Difficile à dire. On espère publier nos résultats l’année prochaine. On pense quand même que l’étude sera bien reçue, entre autres parce que la théorie sur laquelle le traitement repose est reconnue depuis une soixantaine d’années. (C.C.)

***

Thérapie par la nature

Des hôpitaux norvégiens se sont récemment dotés d’installations étonnantes dans un contexte médical : des chalets situés en terrain boisé, où les patients peuvent passer quelques heures avec leurs proches ou simplement profiter d’une pause entre deux traitements. Une initiative lancée par une psychologue pour enfants et une fondation, qui a été facilitée par le fait qu’en Norvège, les hôpitaux se trouvent souvent hors des centres urbains. (C.S.-G.)