Transpercer la cage thoracique pour sauver une vie !

Si cet air, qui se trouve entre le poumon et la paroi de la cage thoracique, cesse de s’amasser ou si la perforation continue de laisser entrer et sortir l’air, c’est douloureux et la respiration devient un peu ardue, mais ça reste sans danger immédiat.

Pneumothorax léger. Spontanément ou à la suite d’un traumatisme externe, l’enveloppe du poumon (en bleu) peut se perforer. L’air contenu dans le poumon fuit et se retrouve autour de l’organe.

Par contre, la déchirure du poumon forme parfois une sorte de clapet unidirectionnel, permettant à l’air de sortir du poumon, mais l’empêchant d’y revenir. Vous imaginez sans doute déjà le tableau : l’air commence à s’accumuler autour de ce poumon et le comprime de plus en plus.

Poumons et cœur compressés

Dans une telle situation, c’est d’abord ce poumon qui écope. Ne disposant d’aucune structure propre lui permettant de maintenir sa forme, il s’écrase graduellement sous la pression de l’air environnant, comme un ballon qui se dégonfle, jusqu’à s’aplatir complètement.

Pneumothorax complet. Si la fuite d’air se poursuit, le poumon se retrouve complètement écrasé et n’est plus fonctionnel. L’autre poumon assure alors les échanges gazeux. Le cœur n’éprouve jusque-là aucun problème.