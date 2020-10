Trump n’a pas eu peur de la COVID

Le tweet du 5 octobre, à 14 h 37, était lumineux : « Je me sens vraiment bien ! N’ayez pas peur de la COVID. Ne la laissez pas dominer votre vie. Nous avons développé, sous l’administration Trump, de formidables médicaments et savoirs. Je me sens mieux qu’il y a 20 ans ! »

En ce frisquet lundi, après trois jours d’inquiétude, c’était particulièrement inspirant de voir ainsi renaître le président Trump.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Un esprit chagrin fera peut-être remarquer que, si on est président des États-Unis, job assez peu courant, on a peut-être un peu plus de courage face à la COVID que, disons, Jean-Claude, journalier retraité de Rosemont, les moyens mis en branle n’étant pas tout à fait similaires.

Peut-être que l’équipe médicale est plus étoffée que pour la moyenne des ours, qu’on ne passe pas trop de temps dans le corridor de l’urgence et qu’on accède à des médicaments qu’un assureur tatillon pourrait refuser à Jean-Claude.

Mais avoir la COVID demeure un problème de santé réel, et dès vendredi, avant que Biden n’ait tweeté trois fois, il a fallu correctement l’annoncer, ce qui a été ainsi accompli :

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Les observateurs attentifs ont noté la discordance entre la forme apparemment bénigne de la maladie et les traitements canons (et non QAnon) ensuite reçus par le président. Ainsi, on l’a vu s’approcher d’un pas assuré de l’hélicoptère qui allait le transporter d’urgence à l’hôpital militaire. Trump n’y a pas l’air bien malade, ne semble pas trop manquer d’oxygène, ne paraît pas trop épuisé.

Plus tard, on apprendra qu’il avait tout de même subi une baisse d’oxygène. Quel en était le taux à ce moment-là ? Peut-être 93 %, d’après les déclarations de ses médecins, la normale étant de 95 à 100 %. Un peu bas, mais à peine assez pour donner des symptômes.

Le président a pourtant reçu dès son arrivée à l’hôpital des traitements costauds. Sur la liste publiée, on en trouve plusieurs habituellement réservés aux formes graves de la maladie. À commencer par le remdésivir, un antiviral destiné aux patients sous oxygène, qui semble diminuer la durée des séjours à l’hôpital et aux soins intensifs.

Dans un monde normal, le second traitement reçu est lui aussi réservé aux cas graves : il s’agit de la dexaméthasone, une forme de cortisone qui peut sauver la vie. Encore faut-il l’administrer au bon patient (et au bon moment) pour attaquer avec efficacité la réponse inflammatoire excessive (parfois mortelle) propre à la COVID, la cortisone pouvant être néfaste à ceux qui souffrent de formes légères de la maladie.

Il se pourrait d’ailleurs que le sentiment d’avoir 20 ans de moins ait été induit par la cortisone, l’hormone du stress, un stimulant puissant qui entraîne (temporairement) un regain d’énergie tout en causant souvent des effets secondaires : insomnie, troubles de l’humeur, activité excessive (on ne reconnaît vraiment personne ici), hausse de la pression, risque d’infection accru…

Plus étonnant, le président a aussi été soigné à l’aide des anticorps monoclonaux de l’entreprise Regeneron, qui porte bien son nom d’après Trump : « C’était une bénédiction déguisée […] J’ai entendu parler de ce médicament, j’ai dit laissez-moi le prendre et c’était incroyable. » Basé sur la production d’anticorps spécifiques, le traitement cible le virus pour le neutraliser. L’entreprise en a profité pour demander une procédure urgente d’approbation.

Plus platement, Trump a aussi reçu du zinc, auquel on reconnaît certaines actions antivirales, sans preuve d’efficacité contre la COVID. Et de la vitamine D. Pourquoi ? On a noté une corrélation inverse entre les taux sanguins et les complications plus graves de la COVID, sans avoir toutefois démontré que des suppléments réduisaient l’intensité de la maladie. Mais pourquoi chipoter sur ce genre de détails ?

Quant à la mélatonine, il s’agit d’une hormone favorisant le sommeil, surtout utilisée pour corriger le jet lag. Certains l’emploient aussi comme somnifère léger, bien que cet effet ne soit pas assuré. Peut-être a-t-on voulu ainsi diminuer l’activité nocturne de Trump sur Twitter ?

Avec succès : le président n’a pas tweeté pendant quelques heures. Puis, peut-être en raison d’un effet rebond, on a compris que ça lui avait démangé vraiment quand il a repris son clavier. Il faut dire que la cortisone ne favorise pas la zénitude.

Quant à l’aspirine, elle est souvent administrée quand on veut éviter certaines complications vasculaires (AVC ou infarctus) chez les patients qui sont à risque ou qui souffrent de tels problèmes. Peut-être en prenait-il déjà.

Ah oui, j’oubliais : le président américain a aussi reçu, cela va de soi, où avais-je la tête, la fameuse hydroxychloroquine, dont il a longtemps été un ardent défenseur et qui… Pardon ? Que dites-vous ? Il n’a pas reçu d’hydroxychloroquine ? Pas le moindre petit comprimé de ce médicament miracle ? Eh ben. Voilà qui a dû faire de la peine au professeur Raoult. Et aux conspirationnistes.

À lire aussi Science en temps de crise

Parlant d’eux, c’est moi ou bien ils souffrent en silence de cafard depuis l’annonce de la maladie de Trump ? C’est vrai que ça fait beaucoup de faits avérés qui leur tombent subitement sur le crâne : la COVID existe, peut se transmettre si on ne fait pas attention, abaisse vraiment le taux d’oxygène, requiert parfois un transfert à l’hôpital, pousse à recevoir certains traitements. Et infecte même celui qui se pense au-dessus de tout ça.

Mais revenons au président, qui, lui, ne semble pas avoir souffert longtemps, grand bien lui fasse : grâce aux effets favorables de cette vaste médecine, on l’a revu rapidement en bras de chemise.

Dès le lendemain, il nous annonçait avec tout juste un peu d’essoufflement sa sortie-surprise dans une voiture avec ses agents (on aura compris qu’éviter la contamination par la COVID-19 ne fait pas partie de leur convention collective).

Enfin, le lundi, au troisième jour, comme il l’avait annoncé plus tôt, on a pu assister à son ascension en hélicoptère jusqu’à la Maison-Blanche, arborant un beau hâle orangé. Contrairement aux mortels que nous sommes, Trump a su transformer cette pénible expérience en une cure salvatrice, et même en une expérience spirituelle, comme il l’affirme lui-même.

Il a aussi beaucoup appris sur la COVID en allant à une « école de la vie » (je le cite) sans doute plus instructive que tous ces briefings ennuyants qu’on lui a fait subir ces derniers mois sur le sujet.

À lire aussi La maladie va-t-elle relancer la campagne de Trump ?

On espère qu’il a également des bases en épidémiologie, parce que jusqu’à maintenant, une dizaine de ses proches collaborateurs à la Maison-Blanche ont été affectés par le virus, la distanciation n’étant pas exactement une priorité du président.

Si cette « surprise d’octobre » a chamboulé l’ordre du jour présidentiel, la campagne électorale, les États-Unis au grand complet et même la mouvance conspirationniste, ne soyons pas sceptiques quant à la capacité de renouvellement de l’incroyable Trump.