Un guide pour affronter le cancer

Vous le dites dès les premières pages : l’une des choses les plus difficiles avec cette maladie, c’est l’inconnu. On ne sait pas ce qui s’en vient. Est-ce que vous avez fini par dompter cette peur ?

Oui, et c’est une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup documentée : pour faire diminuer mon anxiété ! Par ailleurs, quand on embarque dans l’engrenage des traitements, il y a tellement de gens autour de soi — le personnel soignant, l’infirmière-pivot, etc. — que ça crée des liens. Les infirmières de la salle de chimio, ce sont toujours les mêmes. On les voit toutes les semaines, on finit par les connaître. Aussi, une fois qu’on a passé plein de tests et de traitements désagréables, certains paraissent moins horribles ! Moi, j’ai eu droit à la totale : chimio, chirurgie, radiothérapie et hormonothérapie.

J’ai fini par avoir moins peur, même de la mort. Car forcément, on y pense. Plein de gens meurent du cancer… Mais c’est de moins en moins le cas. C’est d’ailleurs une des choses que je voulais faire avec ce livre : détacher le mot « cancer » de l’idée de la mort, à laquelle on pense presque automatiquement.