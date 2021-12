Un monde en déclin

Mon grand-père, décédé en 2018, aurait eu 100 ans en 2021. Et lorsque je compare l’univers dans lequel il a grandi avec le mien, j’ai le sentiment qu’on ne vient pas de la même planète.

Il est né dans un village de la Beauce, au sein d’une famille de 21 enfants. Déjà là, je dois m’arrêter pour assimiler cette information : 21 enfants ? De la même mère ? Telle était la situation dans de nombreux foyers du Québec à l’époque.

Adolescent, il a déménagé dans la région de Thetford Mines pour travailler dans les mines d’amiante et fonder une famille (après s’être caché pour éviter les inspecteurs de la conscription). Ma grand-mère et lui ont eu cinq enfants. Parmi ceux-ci se trouvait ma mère. À son tour, elle a eu deux enfants. Et moi ? Je n’en aurai pas.

Entre la première grossesse de mon arrière-grand-mère et le moment où j’écris ces lignes, il y a un peu plus d’un siècle d’écart. Quatre générations pour passer d’une famille rurale dont la mère vivait la majorité de sa vie féconde enceinte à une « famille » urbaine sans enfant (mais j’ai deux nièces que j’aime énormément). Évidemment, mon arbre généalogique demeure un cas anecdotique, mais il ressemble à celui de beaucoup de Québécois de mon âge.

Le Québec a suivi la courbe des autres sociétés occidentales qui se sont urbanisées au cours du XXe siècle et où les femmes ont graduellement (et à la dure) gagné des droits et libertés qui auraient été impensables anciennement. En matière de natalité, considérez cette donnée ahurissante : selon l’Institut de la statistique du Québec, il y a eu environ le même nombre de naissances au Québec en 2019 qu’en 1916… même si la population de la province a plus que quadruplé pendant cette période (de 2 à 8,5 millions d’habitants).

L’urbanisation, l’accès à l’éducation pour les filles et les combats pour l’égalité des sexes font que les taux de natalité sont en chute presque partout dans le monde. Les projections démographiques diffèrent en fonction des paramètres utilisés, mais selon celles des experts aux Nations unies, le scénario médian actuel prévoit une population mondiale de 11 milliards d’humains en 2100. Toutefois, dans l’intervalle de confiance inférieur de cette proposition se trouve aussi la possibilité que la population mondiale plafonne sous les neuf milliards vers 2050, puis entame un déclin pour le reste du siècle.

Ce déclin se réaliserait si les projections devaient surestimer les taux de fécondité de seulement 0,5 enfant par femme, en moyenne. Est-ce probable ? Oui. Alors que le Québec a mis plus de 100 ans pour passer d’une fécondité astronomique à seulement 1,5 enfant par femme en 2020, il est tout à fait envisageable que des pays émergents atteignent ce stade beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Notre monde est plus connecté et les économies sont plus intégrées que jamais auparavant. Plusieurs pays émergents d’Afrique où les taux de natalité demeurent élevés s’urbanisent à vitesse grand V (le Nigeria, l’Algérie et le Zimbabwe ont plus de téléphones portables par habitant que le Canada !). Or, c’est une corrélation universelle : avec l’urbanisation vient un déclin rapide des taux de natalité. Il est donc fort probable que ces pays n’auront pas besoin d’un siècle pour effectuer cette transition.

Certains affirmeront que ce déclin démographique est une bonne nouvelle, particulièrement sur le plan environnemental. Ils n’auront pas nécessairement tort, mais attention : cette dépopulation entraînera aussi son lot de défis pour l’humanité. Les pays qui verront leur population baisser rencontreront des écueils économiques majeurs : afin d’offrir à la population vieillissante des soins de santé de qualité, une pression énorme sera exercée sur les générations de travailleurs, qui devront acquitter des impôts élevés.

Et qui paiera pour leurs soins lorsque, à leur tour, ils voudront prendre leur retraite et profiter de leurs vieux jours ? Ces inégalités pourraient être source de conflits intergénérationnels. Mon grand-père a arrêté de travailler à 65 ans et est décédé à 97 ans. Si ma santé tient le coup, aurai-je le luxe d’être retraité pendant le tiers de ma vie ? Et que dire de la génération de mes nièces ?

Voici donc l’importance de la science des projections démographiques : nous entrerons peut-être bientôt dans une ère où les gouvernements de la planète ne pourront plus compter sur un renouvellement continu de la population pour financer la qualité de vie des prochaines générations. Il sera crucial de nous y préparer.

Cette chronique a été publiée dans le numéro de janvier-février 2022 de L’actualité.