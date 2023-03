Un probiotique contre la SLA

Et cette fameuse souche de probiotique HA-114, sait-on comment elle agirait ?

Non. On ne sait même pas si les bactéries, une fois avalées, survivent dans le système digestif du ver. Mais qu’elles restent vivantes dans l’intestin ou qu’elles soient digérées, elles apportent quelque chose au ver qui règle le problème. Notre hypothèse du moment est que le probiotique fournirait un ou des acides gras qui font défaut aux neurones, ce qui rétablirait un équilibre métabolique et empêcherait leur dégénérescence. Mais on ne le sait pas exactement. On voit que ça fonctionne, mais on ignore encore le mécanisme.