Une brève histoire du sida

Vous avez été marqué par la solidarité humaine autour de cette maladie. Pourtant, le sida, c’est aussi une histoire de stigmatisation et d’inégalités. Ce n’est pas un peu paradoxal ?

Au départ, les gens parlaient d’une maladie qui touchait les homosexuels, les drogués et les Haïtiens, et tous ces groupes étaient ostracisés. Mais ils ne se sont pas laissé faire ! Il y a eu une mobilisation et une entraide incroyables, nées des groupes homosexuels de Californie qui avaient appris à faire front avec l’assassinat du politicien et militant américain Harvey Milk en 1978. Le sida est devenu politique avec les militants d’ACT UP, qu’on a vus être arrêtés comme des pestiférés par les policiers portant de longs gants jaunes après une manifestation à la troisième conférence internationale, à Washington, en 1987. Ensuite, quand est arrivée la trithérapie, il fallait voir avec quelle force des scientifiques, des médecins et des militants se sont battus pour mettre fin au drame qui faisait que « les médicaments sont au nord et les malades au sud », comme on le disait. Et ils ont réussi ! Tout n’est pas rose, tant s’en faut. Mais on partait de tellement loin, ça donne foi en l’espèce humaine.