Une dermatite ? Votre onguent en vente libre en est peut-être la cause

La dermatite allergique de contact (DAC) est une éruption cutanée rouge qui provoque de la démangeaison. Elle survient lorsqu’une substance entre en contact avec la peau de manière répétée, ce qui entraîne une sensibilisation et une réaction allergique. On estime qu’elle touche 20 % de la population générale et qu’elle peut être causée par de nombreuses substances comme le nickel et le latex, ainsi que par des produits médicaux tels que les antibiotiques topiques.

Selon Joel DeKoven, dermatologue à Toronto et président du North American Contact Dermatitis Group, la bacitracine, un antibiotique, est le principal ingrédient responsable de la dermatite atopique dans les pommades telles que le Polysporin. Certaines préparations contiennent de la polymyxine B, un autre antibiotique, et de la lidocaïne, qui engourdit la peau. Ces deux ingrédients peuvent également être à l’origine de la dermatite atopique, mais dans une moindre mesure.

La bacitracine a été élue « allergène de contact de l’année » en 2003 par l’American Contact Dermatitis Society (ACDS) afin d’informer le public sur son association avec la dermatite atopique. Joel DeKoven, quant à lui, se concentre sur la formation des étudiants et des médecins à la DAC et aux allergènes courants tels que la bacitracine.

Il est difficile de savoir combien de personnes sont sensibilisées à la bacitracine, car à sa connaissance, les seules données accessibles concernent les patients qui ont été orientés vers des tests épicutanés, plutôt que la population générale. Toutefois, depuis des décennies, la bacitracine figure sur la liste annuelle des 10 allergènes les plus fréquents établie par l’ACDS, d’après les résultats des tests épicutanés effectués sur les patients.

Le pourcentage de patients soumis à des tests épicutanés qui sont allergiques à la bacitracine a progressivement diminué, passant de 8,2 % en 2009 à 5,1 % en 2019-2020. La substance a donc glissé au 15e rang des allergènes les plus courants. Joel DeKoven estime qu’il est possible que les professionnels de la santé recommandent moins souvent la bacitracine, pour une raison qu’il ignore.

Dans sa clinique pour les maladies infectieuses de Trillium Health Partners, à Mississauga, en Ontario, Sumon Chakrabarti voit souvent des patients souffrant d’une infection que l’on croit non résolue, mais qui s’avère être une carence en acétylcholine due à l’utilisation prolongée d’antibiotiques topiques. Après avoir appris l’existence de la DAC auprès d’un collègue chirurgien plasticien, il pose désormais des questions sur l’utilisation d’antibiotiques topiques à tous ses patients.

« C’était fou de voir le nombre de personnes qui utilisaient de grandes quantités de Polysporin », dit-il.

Bien que les instructions sur l’emballage conseillent de ne pas étendre la pommade sur de grandes surfaces, sur des plaies profondes, des piqûres, des morsures d’animaux ou des brûlures graves, ou pendant plus de sept jours, Sumon Chakrabarti note que « pendant la pandémie, les gens l’ont peut-être appliquée davantage sur des plaies pour éviter d’aller à l’hôpital, ce qui expliquerait les nombreux cas d’effets nocifs de Polysporin. Elle finit par provoquer de terribles complications dans les plaies. C’est donc beaucoup plus courant que je ne l’aurais cru ».

Le Dr Chakrabarti voit des patients qui ont appliqué une pommade antibiotique sur une coupure ou une morsure diagnostiquée à tort comme une infection, laquelle devient progressivement plus rouge et enflammée. Le patient continue la plupart du temps à utiliser des antibiotiques topiques et est souvent traité avec plusieurs séries d’antibiotiques par voie orale ou intraveineuse, sans amélioration. Dans les cas les plus graves, la peau se couvre d’ampoules et se desquame. Le spécialiste se souvient d’un patient qui s’est retrouvé avec une nécrose de la peau, au point qu’un tendon a été exposé.

« Quand je leur dis que c’est probablement dû au Polysporin, une lumière s’allume, parce qu’ils ne savaient pas qu’ils ne devaient pas en appliquer, explique-t-il. Tout à coup, cela prend tout son sens. Bien sûr, il n’y a pas de honte à avoir ou de reproche à faire. Je pense que l’on a parfois l’impression que les médicaments en vente libre sont totalement inoffensifs, mais ce n’est manifestement pas le cas. Je me rends compte que je ne vois que la partie émergée de l’iceberg. »

Sumon Chakrabarti ajoute que les patients atteints de la DAC sont plus susceptibles de se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou dans le cabinet d’un médecin de famille ; il serait important d’étudier la prévalence de la sensibilisation à la bacitracine dans la population générale pour mieux comprendre ce problème.

Bien que les médecins soient de plus en plus informés au sujet de la DAC, Polysporin reste, selon le site Web du produit, « la marque d’anti-infectieux la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens ».

Sandy Skotnicki, professeure adjointe de dermatologie à l’Université de Toronto, spécialiste de la dermatite de contact et auteure de Beyond Soap, explique : « C’est comme une réaction instinctive en Amérique du Nord, qui vient du marketing… Cela fait partie de la marque de commerce, c’est comme une panacée : cette pommade va tout régler.

En Europe, ils n’ont jamais entendu parler de Polysporin parce que le produit n’est pas vraiment commercialisé là-bas. Si vous allez dans une pharmacie en France, ils vont vous donner du panthénol, qui est de la vitamine B5, et il a été démontré qu’il aide à guérir les blessures. Les allergies à la bacitracine et à la polymyxine B sont moins fréquentes en Europe. »

Elle déconseille aux patients d’utiliser des antibiotiques topiques pour prévenir les infections ou accélérer la cicatrisation des plaies après une biopsie, par exemple. Des études ont montré que l’application de vaseline sur les plaies chirurgicales est moins chère mais tout aussi efficace pour prévenir l’infection que la pommade à la bacitracine, sans le risque de DAC.

Joel DeKoven précise que bien que les pommades antibiotiques puissent aider à guérir une infection légère, il ne recommande pas celles contenant de la bacitracine, car il s’agit d’un sensibilisant connu.

Johnson & Johnson, le fabricant de Polysporin, a pour sa part déclaré ceci dans un communiqué envoyé par courriel : « Nous contrôlons continuellement nos produits et nous nous portons garants de leur innocuité et de leur efficacité. La vente des produits de soin des plaies Polysporin est autorisée par Santé Canada depuis plus de 20 ans, et lorsque ces derniers sont utilisés conformément aux instructions, ils sont sûrs et efficaces pour prévenir les infections et faciliter la cicatrisation des coupures, égratignures et brûlures mineures… Nous conseillons toujours aux consommateurs de lire et de suivre les instructions sur l’emballage. »

On y recommande « de ne pas appliquer en cas d’allergie à l’un des ingrédients, […] de cesser l’emploi et consulter un médecin en cas d’irritation ».

