Une descente d’organe, comment ça se soigne ?

Vous l’ignorez peut-être, mais vous côtoyez fort probablement une femme qui doit composer avec un prolapsus, aussi appelé descente d’organe. En effet, l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec estime que 40 % des femmes de plus de 50 ans sont aux prises avec ce problème. Les femmes plus jeunes peuvent également être touchées. C’est notamment le cas de celles qui ont vécu un accouchement difficile ou qui ont eu plusieurs grossesses.

La plupart des femmes n’osent cependant pas en parler. « Il y a encore beaucoup de tabous à ce sujet », confirme la Dre Josianne Paré, professeure au Département d’obstétrique-gynécologie de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke.

Qu’est-ce que le prolapsus ?

« Le prolapsus survient lorsque le plancher pelvien ne parvient plus à jouer son rôle de soutien des organes », explique Geneviève La Flèche, physiothérapeute en rééducation périnéale. Les organes comme la vessie, le rectum, l’intestin ou l’utérus ne sont alors plus supportés dans leur emplacement d’origine. Ils s’appuient sur la paroi du vagin ou s’affaissent à l’intérieur.

Les femmes qui souffrent d’un prolapsus peuvent sentir une pression, une lourdeur, des douleurs au bas du dos et au coccyx ou avoir carrément l’impression qu’une boule est logée dans leur vagin. « Dans les grades plus avancés, comme le grade 4, le prolapsus peut même sortir à l’extérieur du vagin », souligne Geneviève La Flèche. Les symptômes sont généralement accentués en position debout ou assise et peuvent disparaître en position couchée, précise Le manuel Merck.

Selon l’organe en cause, la femme peut également avoir du mal à uriner ou à aller à la selle. Par ailleurs, 50 % des femmes qui souffrent d’incontinence urinaire à l’effort ont un prolapsus de la vessie, note l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Certaines ressentiront aussi des douleurs lors des rapports sexuels.

Le principal facteur de risque de prolapsus est d’avoir déjà eu une grossesse (à cause du poids du bébé) et d’avoir accouché (l’accouchement vaginal augmente le risque davantage que la césarienne). Le surpoids accentue également le risque, tout comme la constipation ou la toux chronique, ainsi que les emplois qui exigent de soulever régulièrement des charges très lourdes. « Tout ce qui ajoute de la pression sur ces organes augmente la probabilité de voir apparaître un prolapsus », explique la Dre Paré. Par ailleurs, la descente d’organe est plus fréquente chez les femmes plus âgées, puisque leurs muscles sont en général moins forts.

Est-ce que c’est grave ?

Pour la plupart des femmes, la présence d’un prolapsus n’a pas de conséquences majeures sur leur santé. « Par contre, cette condition peut devenir vraiment invalidante pour certaines et nuire à leur qualité de vie », insiste la Dre Paré. Par exemple, un prolapsus important peut causer des douleurs lors de la marche ou bloquer la capacité d’uriner.

Il est donc essentiel de consulter un médecin aussitôt que les symptômes provoquent un inconfort. Pour les femmes avec un prolapsus important (grade 3 ou 4), il est aussi recommandé de consulter en gynécologie afin de discuter de la meilleure façon de prendre en charge la situation, dit la gynécologue.

Peut-on le soigner sans opération ?

En présence d’un prolapsus, la physiothérapie est généralement la première option à envisager. « Les traitements réalisés en rééducation périnéale ont un très bon taux de succès », affirme Geneviève La Flèche. L’entraînement du plancher pelvien permet de diminuer les symptômes et de prévenir une dégradation de la situation. Il permet même de réduire l’ampleur du prolapsus chez 20 % des femmes avec un grade léger ou moyen, confirme l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Il est toutefois important d’être suivie par un physiothérapeute qui s’assure que les exercices sont faits correctement ; les exercices effectués sans suivi ne sont pas aussi efficaces.

« Pour les stades 3 et 4, les chances sont moins grandes que la physiothérapie uniquement puisse résoudre les symptômes », précise la Dre Paré. C’est alors que l’utilisation d’un pessaire peut être proposée. Il s’agit d’un dispositif en silicone qui est inséré dans le vagin pour soutenir les organes. Plusieurs formes existent : beigne, disque, cube aux coins arrondis, etc. « Le pessaire va repousser le prolapsus à l’intérieur, mais ne le fera pas disparaître », souligne la gynécologue.

Le choix du modèle et de la taille du pessaire dépendra du type de prolapsus et de l’anatomie de chaque femme. Il est aussi possible d’avoir à changer de taille ou de modèle avec les années. C’est pourquoi un ajustement par un professionnel de la santé est essentiel. « Ce n’est pas quelque chose qu’on achète sur Internet », met en garde la Dre Paré.

Les physiothérapeutes ont l’expertise pour installer le pessaire la première fois et travaillent habituellement conjointement avec le gynécologue. Certains modèles doivent être installés et retirés par un professionnel et sont donc portés en tout temps. D’autres sont assez faciles à mettre et à enlever soi-même. Le dispositif peut alors être porté la plupart du temps ou seulement pour quelques activités, peut-on lire dans un document produit par le CHUM.

Certains modèles doivent être retirés avant les relations sexuelles. Mais la majorité peuvent être portés même pendant les règles (pour les femmes qui en ont encore).

Il est recommandé de retirer le pessaire pour la nuit une fois par semaine (ou plus pendant les règles), ce qui permet de le nettoyer. Il peut alors être lavé avec de l’eau tiède et un savon doux, essuyé avec un linge, puis laissé à sécher dans un contenant aéré. Il est également important d’avoir un suivi régulier avec un professionnel de la santé pour s’assurer que le vagin demeure en santé.

« Certaines femmes sont un peu réticentes quand on leur propose le pessaire, admet la Dre Paré. Toutefois, une fois qu’elles l’ont essayé, elles sont souvent très contentes finalement. »

Dans quel cas faut-il opérer ?

Si la physiothérapie et le pessaire ne fonctionnent pas, le médecin peut suggérer une intervention chirurgicale. L’opération est cependant contre-indiquée chez les femmes qui souhaitent avoir des enfants dans l’avenir, souligne Le manuel Merck. Par ailleurs, si le prolapsus nuit au fonctionnement du système urinaire, l’intervention chirurgicale risque d’être envisagée plus rapidement.

Il existe différents types d’opérations. Dans les opérations de support, le chirurgien attachera la voûte du vagin sur le sacrum et sur des ligaments. « Des risques opératoires sont toutefois associés à ces opérations, avertit la Dre Paré. Ce type d’intervention peut durer plusieurs heures et nécessite une longue convalescence. »

Par ailleurs, le prolapsus peut revenir après l’intervention si les facteurs de risque qui ont mené à la situation sont encore présents. « Si une femme a subi une opération à 40 ans, le prolapsus pourrait revenir lorsqu’elle aura 60 ou 70 ans », note la gynécologue.

En dernier recours, chez certaines femmes très âgées, le chirurgien proposera plutôt de refermer complètement le vagin, ce qui empêchera le prolapsus de sortir. Cette opération, plus simple et moins risquée que les interventions de reconstruction, s’adresse toutefois à des femmes qui n’ont plus le désir d’avoir des relations sexuelles. « Chez ces femmes, l’intervention est souvent très appréciée et offre un bon soulagement des symptômes », remarque la Dre Paré.

