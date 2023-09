Une diverticulite, comment ça se soigne ?

Grâce au comédien Benoît Brière, qui a raconté publiquement avoir souffert d’une diverticulite, nous savons désormais qu’il est important de savoir reconnaître cette inflammation.

En novembre 2021, le populaire acteur a en effet cru que son heure était venue. Sous antibiotiques pour traiter une diverticulite, il a vu son état se détériorer soudainement. Diagnostic : perforation de l’intestin et péritonite. Direction : la salle d’opération, et vite !

Même si elle est, dans l’immense majorité des cas, une affection bénigne, il faut donc la prendre au sérieux.

Qu’est-ce que c’est, des diverticules ?

Les diverticules sont des hernies qui se forment sur la paroi du côlon. Ces poches sont toutes petites : de quelques millimètres à deux centimètres, en moyenne, comme on peut le voir dans cette vidéo de la Société gastro-intestinale, une association canadienne de soutien aux patients atteints de troubles gastro-intestinaux.

On ne sait pas exactement ce qui mène à la formation des diverticules mais, chose certaine, plus on vieillit, plus on risque d’en voir apparaître, explique le Dr Mickaël Bouin, gastroentérologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) : « C’est un signe de vieillissement de l’intestin. On ne retrouve hélas jamais nos 20 ans ! » En effet, si seulement 5 % des Occidentaux de moins de 40 ans présentent des diverticules, on en observe chez la moitié des plus de 60 ans.

Quand un patient a plusieurs diverticules, on dira qu’il est atteint de diverticulose, une affection habituellement asymptomatique.

Qu’est-ce que la diverticulite ?

La diverticulite, en revanche, passe rarement inaperçue. Elle survient quand des matières fécales et des bactéries s’accrochent dans les diverticules et y restent piégées, ce qui peut causer une irritation, puis une inflammation.

La douleur qu’elle entraîne est souvent intense et peut être ressentie n’importe où dans le côlon. Le plus souvent, elle est toutefois localisée dans le bas de l’abdomen, du côté gauche, car c’est là, dans la dernière partie du côlon, que les diverticules apparaissent habituellement en plus grand nombre. C’est d’ailleurs ce qui peut aider à distinguer d’emblée la diverticulite de la crise d’appendicite, qui se manifeste plutôt du côté droit. Cette douleur est constante et varie peu en intensité. Il est impossible de déterminer ce qui la déclenche ni de la soulager temporairement, par exemple en changeant de position.

La diverticulite engendre parfois un peu de constipation. Elle peut aussi causer une légère fièvre.

Qu’est-ce qui provoque cette inflammation ?

La réponse courte : on l’ignore. Selon la thèse la plus courante, puisqu’elle survient souvent dans la section sigmoïde de l’intestin, juste avant le rectum, elle pourrait être due au fait qu’on trouve dans ce segment plus de contractions et de pression, note le Dr Bouin.

En revanche, expose-t-il, ici aussi l’âge est un incontestable facteur de risque. « Plus vous avez des diverticules depuis longtemps, plus vous risquez de souffrir d’une infection. C’est statistiquement logique ! »

Est-ce que c’est grave ?

La diverticulite n’est généralement pas dangereuse. Néanmoins, rappelle le Dr Bouin, « comme toute infection, la diverticulite est une bataille entre infection et défenses immunitaires. Tout dépend de qui va gagner ».

Si les défenses immunitaires sont dépassées, l’infection peut se développer très vite et causer un abcès, une obstruction ou une perforation de l’intestin, voire une péritonite, une inflammation potentiellement mortelle. Heureusement, ces complications ne surviennent que très rarement, dans 1 % à 2 % des cas.

Quels symptômes devraient inciter à consulter ?

Aussi douloureuse que soit la diverticulite, elle est en fait habituellement bénigne. Il n’est pas nécessaire de voir un médecin, mais trois symptômes sont à surveiller : une difficulté à s’alimenter, de la constipation ou de la fièvre. Si l’un d’entre eux survient, mieux vaut alors consulter sans tarder.

De plus, insiste le Dr Bouin, « si vous avez un problème d’immunité ou si vous prenez de la cortisone et que vous ressentez cette douleur, il faut tout de suite aller à l’urgence, il ne faut pas attendre. Les complications peuvent être très graves ».

Comment ça se traite ?

En règle générale, la diverticulite se résorbe en quelques jours. Un médecin de famille peut aisément la prendre en charge, mais nombreux sont les patients qui se rendent aux urgences même si ce n’est pas nécessaire, inquiets à cause de la douleur.

Le diagnostic est le plus souvent établi à l’examen clinique, si les symptômes sont typiques (douleur au côlon sigmoïde, légère fièvre). Dans le doute ou si on craint des complications, on confirmera le diagnostic par une tomodensitométrie.

Les antibiotiques étant désormais utilisés avec parcimonie, on ne les prescrira qu’aux patients qui présentent une fragilité, comme les personnes âgées ou immunosupprimées, ou les personnes atteintes d’un cancer, par exemple. Les autres repartent habituellement avec une ordonnance d’antalgiques pour calmer la douleur et un laxatif pour éviter la constipation.

Le recours à la chirurgie est rare, mais possible. Elle sera envisagée par exemple si la diverticulite résiste au traitement chez les immunodéficients, ou en cas de complication majeure.

Côté alimentation, le temps de guérir, on privilégiera des aliments faciles à digérer, comme du riz, un peu de viande, une banane. Pour la suite, aucune diète restrictive n’est prescrite, mais le Dr Bouin, comme ses collègues, rappelle qu’une alimentation saine ne peut pas nuire : moins de sucre et de gras, moins de viande, plus de fruits et légumes. Manger plus de fibres pourrait aussi aider à prévenir les récidives.

On entend parfois que manger des petits fruits serait nuisible, leurs minuscules pépins se coinçant facilement dans les diverticules. « Il a été clairement démontré que c’est faux, affirme le Dr Bouin. Au contraire, mangez-en, des fruits, c’est précisément ce qu’on vous recommande ! »

