Une Montréalaise envoie ses bébés dans l’espace

Des triplés montréalais décolleront de Californie ce matin pour s’envoler vers l’espace à bord d’une fusée de SpaceX. L’événement sera suivi anxieusement par leurs 400 parents dans les installations montréalaises de MDA, l’entreprise canadienne qui a conçu et assemblé ces trois satellites d’observation terrestre

Ces trois satellites formeront la Constellation RADARSAT, qui permettra au gouvernement canadien de surveiller son territoire avec une précision inégalée. Un même endroit pourra ainsi être observé quatre fois par jour, comparativement à une fois tous les 24 jours à l’heure actuelle. Cela facilitera la lutte contre la pêche illégale, le suivi des changements climatiques ou encore la gestion les catastrophes naturelles.

Du moins, ce sera le cas si les satellites fonctionnent comme prévu. C’est pourquoi chacun de ces joyaux technologiques d’une valeur de 300 millions de dollars a été testé et retesté pendant plus de deux ans — une période presque aussi longue que leur construction!

Il y a quelques mois, L’actualité a visité les installations de MDA alors que l’équipe effectuait les derniers essais avant le départ des satellites vers la Californie. Nous y avons découvert un univers où rien n’est laissé au hasard.

Comme un F-18

Chaque satellite contient plus d’un million de pièces. «Tout est fait sur mesure; il n’y a rien dans ça qui vient du Canadian Tire», rigole Jean-Michel Lévesque, l’ingénieur-chef responsable de l’assemblage et des tests. Même les vis répondent à des standards précis et ont été testées par leur fournisseur avant d’être inspectées puis installées par l’équipe de MDA.

Une fois les satellites construits — ce qui a nécessité deux ans et demi de travail — ils ont été soumis à une série de tests visant à reproduire les conditions extrêmes qu’ils connaîtront au cours de leurs sept années de vie. Et cela commence avec le décollage.

Plusieurs tests reproduisent les conditions de décollage, dont celui de la table de vibration. Le satellite y est attaché comme dans la fusée, puis la table se met à vibrer. «Le bruit est incroyable quand ça fonctionne, dit l’ingénieur-chef. On dirait qu’un F-18 passe au-dessus de nos têtes.»

À lire aussi 10 entreprises à la conquête de l’espace