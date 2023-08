Vaut-il mieux faire du cardio ou de la musculation ? Les deux !

L’auteur est un ancien coureur de fond de l’équipe nationale canadienne et un physicien postdoctoral. Il a publié en 2019 le livre Endurance : L’esprit, le corps et les exceptionnelles limites extensibles de la performance humaine. Il collabore à la rédaction du Globe and Mail et du magazine Outside.

Le débat de longue date sur le cardio et la musculation semble être une nouvelle source de division en ces temps de polarisation. Comment les marathoniens et les musclés peuvent-ils cohabiter si chaque camp est convaincu que l’autre néglige un aspect essentiel de la santé et de la longévité ?

Heureusement, les données les plus récentes portent à croire qu’il existe un terrain d’entente. Lors du congrès annuel de l’American College of Sports Medicine, qui s’est tenu au début de juin à Denver, une comparaison des avantages pour la santé de l’activité physique aérobique et de l’activité physique de renforcement musculaire a été sélectionnée comme l’un des meilleurs articles de l’année. En bref, on y conclut que chaque forme d’exercice est bonne, et que la combinaison des deux est encore plus bénéfique.

L’article, publié dans Current Sports Medicine Reports et rédigé par Angelique Brellenthin et Duck-Chul Lee, de l’Université d’État de l’Iowa, ainsi que par le chercheur australien Jason Bennie, évalue les effets à long terme du respect des directives courantes relatives à l’exercice physique. Les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures de la Société canadienne de physiologie de l’exercice, par exemple, suggèrent d’accumuler au moins 150 minutes par semaine d’activité aérobique de modérée à vigoureuse, en plus d’une activité de renforcement musculaire au minimum deux fois par semaine.

La Dre Brellenthin et ses collègues soulignent que les personnes qui respectent uniquement les recommandations en matière d’aérobie ont tendance à vivre de trois à quatre ans de plus que celles qui ne les suivent pas.

En revanche, les effets de la musculation sur la santé ont fait l’objet de beaucoup moins de recherches. Nous savons qu’elle rend plus fort, mais des preuves montrent aussi qu’elle peut procurer certains des avantages plus généraux de l’exercice aérobique, comme une meilleure santé cardiaque et un risque de cancer plus faible.

Dans l’ensemble, des études épidémiologiques à grande échelle portent à croire que le fait de respecter seulement les recommandations relatives à l’exercice aérobique réduit de 15 % à 35 % le risque de décès prématuré, quelle qu’en soit la cause. Se conformer uniquement aux recommandations en matière d’entraînement musculaire diminue le risque de 10 % à 25 %. Le respect des deux critères fait chuter le risque de 30 % à 45 %.

D’autres types de recherches, y compris des études dans lesquelles les sujets sont répartis au hasard pour suivre différents programmes d’exercices, aboutissent à des conclusions largement semblables. La musculation, même seule, est bénéfique. L’exercice aérobique l’est un peu plus. Les deux combinés, c’est encore mieux.

À première vue, ces résultats peuvent sembler si évidents qu’ils ne méritent même pas d’être mentionnés. Mais revenons un peu en arrière.

En 2012, le Dr Lee a présenté une analyse de plus de 50 000 patients ayant subi des tests de condition physique à la célèbre clinique Cooper de Dallas entre 1971 et 2002. Comme prévu, ceux qui couraient même aussi peu que de 5 à 10 minutes par jour vivaient plus longtemps. Mais ceux qui couraient plus de 32 km par semaine, selon le Dr Lee, n’étaient pas en meilleure forme que ceux qui ne couraient pas du tout.

Ces résultats ont contribué à lancer un débat controversé sur les risques supposés d’un excès d’exercice aérobique, ce qui a alimenté des titres tels que « Un soulier de course dans la tombe ». Mais pour tirer des conclusions de grandes études épidémiologiques comme celle-ci, il faut présumer les caractéristiques des sujets, et certains chercheurs craignaient que ces manipulations statistiques n’aient faussé les résultats.

En 2019, le Dr Lee — lui-même ancien culturiste et aspirant au titre de Monsieur Corée — a publié une nouvelle analyse des données de la clinique Cooper, portant cette fois sur l’entraînement musculaire. Comme pour la course à pied, il a constaté que même de petites quantités d’entraînement musculaire amélioraient la longévité. Mais l’idéal semblait être de faire deux séances de musculation par semaine, les avantages pour la santé étant inversés si l’on s’entraînait quatre fois par semaine. Le Dr Lee a lui-même reconnu que cette conclusion paraissait peu plausible, et peut-être en conséquence, il ne soutient plus que trop d’exercices aérobiques posent problème.

La nouvelle étude peut donc être considérée comme un signe de détente entre les camps du cardio et de la musculation. Certaines questions restent toutefois sans réponse. Par exemple, l’apparente supériorité de la combinaison de l’entraînement cardio et de la musculation pourrait simplement résulter du fait que ceux qui s’adonnent aux deux ont tendance à faire plus d’exercice dans l’ensemble.

Mais cela semble peu probable. Comme le souligne la Dre Brellenthin, le cardio et la musculation ont des effets différents sur la santé. Le premier est plus efficace pour améliorer la santé cardiaque, la circulation et le taux de cholestérol. La seconde agit davantage sur le métabolisme de base et la régulation de la glycémie. La seule mauvaise réponse dans ce débat est de choisir un camp dès le départ.

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée par le Globe and Mail.

