Vie et mort de la seconde intercalaire

Tous les quatre ans environ, un jour est ajouté à la fin du mois de février, une convention connue sous le nom d’année bissextile. La pratique a été instaurée par Jules César il y a plus de 2 000 ans et a été modifiée au XVIe siècle par le pape Grégoire XIII, ceux-là mêmes qui nous ont légué les calendriers julien et grégorien.

Ce jour supplémentaire sert à aligner l’année civile de 365 jours sur le temps que met réellement la Terre à faire le tour du Soleil, soit près d’un quart de jour de plus. Il permet d’éviter qu’avec le décalage croissant, les saisons en viennent à ne plus correspondre au calendrier.

L’humanité s’efforce également de mettre de l’ordre à l’autre bout de l’échelle de grandeur du temps. Car depuis quelques décennies, cette unité de mesure qu’on appelle la seconde nous crée bien des soucis.

Traditionnellement, la seconde était définie en termes astronomiques comme étant 1/86 400 du jour solaire moyen (le temps qu’il faut à la Terre pour tourner sur elle-même). Mais en 1967, les métrologues ont commencé à mesurer le temps avec des horloges atomiques. La durée officielle de l’unité de base, la seconde, a été fixée à 9 192 631 770 vibrations d’un atome de césium 133. Et une journée est composée de 86 400 de ces secondes.

Le hic : la rotation de la Terre ralentit légèrement d’année en année, ce qui fait que la seconde astronomique s’est progressivement allongée par rapport à la seconde atomique. Pour compenser, à partir de 1972, les métrologues ont commencé à ajouter occasionnellement une seconde supplémentaire — nommée « intercalaire » — à la fin d’un jour atomique. Chaque fois que le temps atomique est en avance d’une seconde entière sur le temps astronomique, il s’arrête une seconde pour permettre à la Terre de le rattraper. Dix secondes intercalaires ont été ajoutées au temps atomique international en 1972, et 27 autres l’ont été depuis.

Ajouter cette seconde n’est pas une mince affaire. La rotation de la Terre étant légèrement erratique, la seconde intercalaire est à la fois irrégulière et imprévisible. Ces caractéristiques rendaient déjà son ajout complexe il y a 50 ans. De nos jours, l’opération est un cauchemar technique, car le chronométrage précis fait partie intégrante de l’infrastructure hyper-informatisée de la société.

La seconde intercalaire est une cuillerée de chaos potentiel incorporée dans un soufflé qui exige de la précision. C’est la raison pour laquelle l’abandon de la seconde intercalaire a été largement soutenu par les États membres du Bureau international des poids et mesures.

« Ce qui n’était auparavant qu’un moyen de mesurer l’écoulement du temps est aujourd’hui essentiel pour les transports, la géolocalisation, la défense, la finance, la course spatiale », explique Felicitas Arias, ancienne directrice du Département du temps du Bureau international des poids et mesures (BIPM), situé près de Paris. « Le temps domine le monde. »

La mise en correspondance du temps atomique et du temps terrestre est devenue si ingérable que leurs gardiens ont récemment pris une décision radicale : abandonner la seconde intercalaire d’ici 2035. Votée en novembre 2022 lors d’une réunion à Versailles des États membres du BIPM, la Résolution 4 sépare le chronométrage des atomes de celui des cieux, sans doute pour les générations à venir. La planète adoptera le temps atomique, et la différence — ou la tolérance — entre les deux unités de mesure restera indéterminée jusqu’à ce que le BIPM trouve un meilleur plan pour les concilier. Le changement sera indiscernable pour le commun des mortels, puisqu’il faudra quelques milliers d’années pour que le temps atomique s’écarte d’une heure du temps terrestre. Mais il aura des conséquences majeures sur le plan technologique, car l’unité seconde compte pour beaucoup dans tout ce qui se passe sur Internet.

Les transmissions cellulaires ainsi que les réseaux électriques et informatiques sont synchronisés à de minuscules fractions de seconde. Sur les marchés financiers, les transactions à haute fréquence s’exécutent en millièmes, voire en milliardièmes de seconde. En vertu du droit international, les données relatives à ces transactions doivent être horodatées à ce niveau de précision, enregistrées et traçables jusqu’au temps universel coordonné, la norme mondialement reconnue gérée par les gardiens du temps du BIPM.

Chaque seconde intercalaire ajoutée introduit un risque de confusion : certains réseaux numériques n’appliqueront pas le changement correctement, ne sauront pas exactement quelle heure il est par rapport aux autres systèmes et ne parviendront pas à se synchroniser adéquatement. La seconde intercalaire est une cuillerée de chaos potentiel incorporée dans un soufflé qui exige de la précision.

C’est la raison pour laquelle l’abandon de la seconde intercalaire a été largement soutenu par les États membres. Le résultat du vote n’était cependant pas écrit d’avance. Le sort de la seconde intercalaire fait depuis longtemps l’objet d’un grand débat diplomatique et est considéré comme l’un des quatre « sujets épineux » du BIPM. L’inscription de la Résolution 4 à l’ordre du jour a nécessité plus de deux décennies d’études, de négociations et de compromis.

« Cela aurait dû se faire il y a 20 ans, et sans les manœuvres politiques, cela se serait probablement fait il y a 20 ans », dit Judah Levine, physicien à l’Institut national des normes et de la technologie (NIST) à Boulder, au Colorado. Il copréside, avec la directrice du Département du temps du BIPM, Patrizia Tavella, le comité qui discute de ces sujets délicats et il a participé à la rédaction de la Résolution.

La Russie, par exemple, a tenté de retarder l’abandon de la seconde intercalaire parce qu’il entraînera d’importantes modifications de son système satellitaire Glonass, qui tient compte actuellement de cette seconde supplémentaire. C’est pour cette raison que la Résolution a été reformulée de manière à reporter tout changement à 2035. Le Royaume-Uni, historiquement et émotivement attaché à la norme astronomique inscrite dans le temps moyen de Greenwich, s’est longtemps abstenu de se prononcer publiquement, mais il a finalement soutenu la Résolution.

À lire aussi Agrandir le ciel

***

Le sort de la seconde intercalaire touche également le temps universel coordonné, une norme internationale que la seconde intercalaire a lentement sapée.

Le temps universel coordonné (UTC) est élaboré avec rigueur à partir des relevés effectués par les horloges atomiques des laboratoires nationaux du monde entier. Ces horloges calculent leurs « meilleures » secondes et transmettent les mesures au BIPM. Là, les chronométreurs décortiquent minutieusement les relevés — en faisant des moyennes, en pondérant, en corrigeant les écarts — pour en arriver à une seconde idéale, sur laquelle le monde s’entend et qu’il utilise. Cela demande du temps. Une fois par mois, le Bureau publie le temps officiel dans un bulletin d’information appelé la Circulaire T, qui indique à chaque horloge nationale son écart par rapport à la norme internationale, afin de l’aider à améliorer son résultat le mois suivant.

Le temps universel coordonné va demeurer l’échelle de temps officielle de la planète même sans la seconde intercalaire. Les fuseaux horaires mondiaux sont établis par rapport à cette échelle. [NDLR : L’été, l’heure au Québec est UTC moins quatre heures.] Et la seconde est la plus importante des mesures standards supervisées par le BIPM, une constellation qui comprend également le mètre (longueur), le kilogramme (masse), le kelvin (température), la candela (intensité de la lumière), l’ampère (courant électrique) et la mole (quantité de matière).

Le principe, officialisé il y a un siècle et demi par les signataires d’un traité international appelé la Convention du Mètre, veut que chaque unité de mesure soit identique partout dans le monde ; un mètre en Espagne correspond précisément à un mètre à Singapour. Ces sept unités standards sont essentielles pour un commerce équitable, une science reproductible et une technologie fiable. Or, la seconde a ceci de particulier qu’elle est à la base de toutes les autres unités, à l’exception de la mole. Par exemple, le mètre est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant 1/299 792 458 de seconde, et le kilogramme a récemment été redéfini en fonction de la seconde.

Par ailleurs, la seconde est liée à l’échelle de temps, ou flux de secondes. Un principe clé de la vie actuelle est que, quel que soit l’endroit où elle est mesurée, l’unité de temps doit être identique, tout comme le flux de secondes dont elle fait partie. La seconde intercalaire mettait ce principe en péril.

Selon les partisans de la Résolution 4, la suppression de la seconde intercalaire de l’UTC rendra l’échelle de temps standard plus conviviale pour la technologie numérique moderne, du moins durant le siècle qui suivra 2035. Le temps universel coordonné restera ainsi universel, mais ne sera plus coordonné avec le temps terrestre.

La seconde intercalaire a été inventée parce que le temps atomique était plus rapide que le temps terrestre. Mais cette situation est en train de changer : la vitesse de rotation de la Terre a commencé à s’accélérer.

« Nous voulions mettre fin à la prolifération de pseudo-échelles de temps, car il ne s’agit pas d’échelles de temps au sens métrologique du terme », dit Felicitas Arias, ex-directrice du Département du temps du BIPM.

C’est que la technologie numérique éprouve tant de difficultés à intégrer la seconde intercalaire que d’autres méthodes de chronométrage — non officielles, mais exemptes de secondes intercalaires et plus faciles à gérer — ont commencé à remplacer l’UTC, d’après un article paru récemment dans la revue scientifique Metrologia. La plus couramment utilisée est le système de positionnement global par satellite (GPS) américain. Chaque satellite du réseau GPS, qui est exploité et entretenu par les forces spatiales des États-Unis, transporte des horloges atomiques qui fournissent des données temporelles, ainsi que des informations sur la longitude, la latitude et l’altitude.

Les utilisateurs du GPS, notamment les réseaux de téléphonie mobile et de données, peuvent déterminer l’heure au 100 milliardièmes de seconde près, et cette information est gratuite et largement accessible. Mais elle ne passe pas par le BIPM et n’est pas ajustée pour tenir compte des secondes intercalaires.

L’Union internationale des télécommunications des Nations unies a récemment suggéré que les réseaux de télécommunications utilisent le GPS au lieu de l’UTC comme heure officielle parce qu’il n’intègre pas les secondes intercalaires et constitue donc un flux de temps ininterrompu. Selon des métrologues, les conséquences seraient graves : bien que le GPS donne l’heure juste, son utilisation plutôt que celle de l’UTC voudrait dire que l’heure ne serait plus surveillée par une organisation tenue au respect d’accords internationaux.

« Le recours croissant aux signaux émis par les satellites GPS signifie en fait que l’armée américaine gère une source primaire de signaux horaires internationaux sans quasiment aucune surveillance nationale ou internationale [traduction libre] », peut-on lire dans l’article de Metrologia, signé par Judah Levine, Patrizia Tavella et Martin Milton, directeur du BIPM.

De plus, les horloges des satellites ne sont pas uniformes d’un système à l’autre. Le Glonass russe fonctionne selon le temps universel et les secondes intercalaires, mais ce n’est pas le cas des autres systèmes de navigation par satellite, qui s’écartent du temps universel dans des proportions différentes, en fonction de la date à laquelle ils sont devenus opérationnels. Le GPS et Galileo, le système européen, ont 18 secondes d’avance sur l’UTC. Le système chinois BeiDou a quatre secondes d’avance. Chacun de ces systèmes fonctionne bien parce qu’il est cohérent au niveau interne et parce qu’il est possible de suivre ses disparités par rapport à l’UTC, mais il n’est pas rattachable à l’UTC.

Même les systèmes informatiques qui insèrent la seconde intercalaire le font de manières différentes. Par conséquent, les horodatages requis pour les transactions commerciales et financières sont parfois décalés pendant la période d’ajustement, ce qui risque d’entraîner des pannes de système et un manque occasionnel de traçabilité. Par exemple, Google étale la seconde supplémentaire sur une journée entière, tandis que Meta, Alibaba et Microsoft l’ajoutent chacun à leur façon. D’après l’article de Metrologia, le nombre d’erreurs dans la gestion de la seconde intercalaire a augmenté au fil du temps. « C’est l’anarchie », selon Patrizia Tavella, du BIPM.

Un autre problème se profile à l’horizon. La seconde intercalaire a été inventée parce que le temps atomique était plus rapide que le temps terrestre. Mais cette situation est en train de changer : la vitesse de rotation de la Terre a commencé à s’accélérer à peu près au moment où la seconde intercalaire a été créée. À la fin de 2022, le temps terrestre a rattrapé le temps atomique. Vers 2030, si la tendance se maintient, il dépassera le temps atomique d’environ une seconde, de sorte que les métrologues devront insérer une seconde intercalaire négative pour que les deux échelles de temps restent synchronisées.

Une seconde va ainsi disparaître. Cela n’a jamais été expérimenté dans des systèmes informatiques, et de nombreux métrologues craignent un désastre numérique. « Ce sera la première fois dans l’histoire de l’UTC qu’une seconde intercalaire négative se produira, et personne ne sait quoi faire », dit Felicitas Arias. La notion de temps est chargée d’émotions. Pensons seulement aux débats houleux autour de la question du maintien de l’heure d’été.

En octobre 2022, le Sénat mexicain s’est prononcé en faveur de la suppression de cette pratique, mais uniquement pour les régions du pays qui ne touchent pas la frontière avec les États-Unis. En mars de la même année, le Sénat américain a voté pour le maintien permanent de l’heure d’été, mais la motion a été bloquée à la Chambre des représentants. [NDLR : Elle a été présentée de nouveau en mars 2023.] Dans l’Union européenne, le Parlement a statué en 2018 pour le maintien uniforme de l’heure tout au long de l’année, mais il n’a pas encore trouvé comment mettre cette décision en pratique.

La seconde intercalaire suscite elle aussi des opinions tranchées. Le Vatican, par exemple, a plaidé en faveur du maintien de la seconde intercalaire pour des raisons existentielles. Le temps « est un rappel constant de notre mortalité », a écrit le révérend Pavel Gabor, astrophysicien et vice-directeur du groupe de recherche de l’Observatoire du Vatican à Tucson (Arizona), dans le livre The Science of Time 2016, une œuvre collective publiée en 2017. « Et c’est peut-être pour cette raison que nous voulons croire que notre temps, notre vie, correspond en quelque sorte aux cycles cosmiques éternels [traduction libre]. »

Patrizia Tavella et ses collègues ont consulté Pavel Gabor alors qu’ils cherchaient à comprendre les implications de la suspension de la seconde intercalaire. Il leur a conseillé de se rappeler que la tâche « ancienne et sacrée » de la mesure du temps a toujours été empreinte de compromis.

À lire aussi Une galaxie pour comprendre

Le calendrier julien, avec ses années bissextiles, était plus long de 11 minutes et 14 secondes que l’année réelle, ce qui s’était soldé par 10 jours excédentaires lorsque le pape Grégoire XIII a restructuré le calendrier et supprimé les jours en question. Sa solution consistait à soustraire trois jours bissextils tous les 400 ans — une formule qui ne doit être corrigée que tous les quelques milliers d’années. De nouvelles connaissances appellent de nouvelles solutions.

Patrizia Tavella est fermement convaincue que, en dépit de la Résolution 4, le temps conservera son lien ancestral avec les étoiles. « Nous n’abandonnons pas la rotation de la Terre, dit-elle. Nous connaissons la relation entre le temps atomique et la rotation de la Terre. » Les différences continueront d’être calculées et communiquées, mais ne seront pas activement mises en œuvre.

Et même avec la Résolution 4, les futures générations de gardiens du temps tenteront toujours de coordonner le temps atomique avec le temps céleste — peut-être avec une minute intercalaire, qui sera demandée dans environ un siècle, ou éventuellement une heure intercalaire, ou quelque chose d’inimaginable à l’heure actuelle.

La version originale de cet article est parue dans le New York Times.

Cet article a été publié dans le numéro de septembre 2023 de L’actualité, sous le titre « Perdre une seconde ».