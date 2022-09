Vivre une grossesse à risque à la maison

Implantés en raison de la pandémie, les soins à domiciles changent pour le mieux le suivi des grossesses à risque. Cette nouvelle approche pourrait même représenter l’avenir en obstétrique, selon l’infirmière Stéfanie Blanchette.

Cette dernière fait partie du projet GAREDO, mis sur pied en octobre 2021 à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. « GAREDO, c’est l’acronyme pour grossesse à risque élevé à domicile », explique-t-elle. Les femmes enceintes admissibles à ce programme sont touchées, entre autres, par des problèmes placentaires, des menaces de travail préterme, des troubles hypertensifs de grossesse ou des ruptures des membranes amniotiques.

Pour certaines de ces femmes, un diagnostic de grossesse à risque peut signifier quelques semaines, voire quelques mois d’hospitalisation. Cela est particulièrement vrai pour celles en région éloignée puisqu’elles doivent demeurer à proximité de l’hôpital pour obtenir des soins. Depuis la mise en place du programme, les femmes dont la condition est stable peuvent toutefois recevoir leur suivi de grossesse à domicile.

Passer de l’hôpital à la maison

L’équipe, qui couvre un rayon de 40 km, est composée de trois infirmières ainsi que de deux médecins qui en font la supervision. Le suivi offert à domicile est assez similaire à celui qui se fait à l’hôpital. « C’est la même routine, confirme Stéfanie Blanchette. L’équipement utilisé est le même et ce sont les mêmes façons de faire pour prodiguer les soins. »

Les infirmières évaluent d’abord la patiente en prenant ses signes vitaux et en notant les symptômes qu’elle pourrait présenter. Ensuite, elles déterminent l’état du bébé grâce à un appareil portatif qui permet de capter le cœur fœtal et les contractions de l’utérus. « Enfin, s’il y a des prélèvements à faire comme des prises de sang ou des cultures d’urine, nous avons tout ce qu’il faut avec nous », ajoute l’infirmière.

Les infirmières du projet GAREDO travaillent main dans la main avec les médecins qui sont de garde. Par exemple, ce sont eux qui établissent le nombre de visites selon le cas clinique de la patiente. « Souvent, ce sont des visites tous les deux jours, mais tous les scénarios sont possibles, explique Stéfanie Blanchette. Ça peut être une seule visite par semaine ou une visite tous les jours. » Une fois de retour à l’hôpital, les infirmières discutent avec le médecin de garde des différents dossiers. « C’est une approche collaborative », remarque-t-elle.

Un suivi sécuritaire

Par ailleurs, tout a été mis en place pour réagir rapidement en cas de complications. En effet, les infirmières consultent immédiatement les médecins si une anomalie se présente. « Si quelque chose nous inquiète, ils nous donnent la conduite à tenir, mentionne l’infirmière. Par exemple, si un tracé de cœur fœtal ne répond pas aux critères attendus, je téléphone au médecin de garde. »

Pendant les heures normales du service, c’est-à-dire pendant la journée du lundi au vendredi, les patientes peuvent joindre les infirmières en tout temps sur leur cellulaire. « Le reste du temps, elles peuvent appeler la salle d’accouchement, souligne Stéfanie Blanchette. Les infirmières présentes ont leur dossier sous la main et peuvent répondre à leurs inquiétudes ou leur demander de se rendre à l’hôpital si quelque chose est préoccupant. »

De plus, l’équipe souhaiterait développer une application pour téléphone intelligent qui permettrait aux femmes enceintes d’y entrer des informations sur leur état. Les infirmières et les médecins auraient ainsi accès à ces données en temps réel. « Une telle application existe déjà au CHUM pour le suivi du diabète, remarque-t-elle. Nous aimerions avoir le financement pour l’offrir aux patientes puisque ça apporterait un niveau supplémentaire de sécurité. »

Des patientes satisfaites

Pouvoir bénéficier d’un suivi à domicile est très apprécié, selon un sondage réalisé auprès des femmes suivies dans les derniers mois. « Quand on tombe enceinte, on ne pense pas que ces problèmes existent, insiste l’infirmière. Si la patiente doit être hospitalisée, c’est un peu le chaos. » Par exemple, les patientes qui ont d’autres enfants ne peuvent pas les voir pendant leur séjour à l’hôpital. La réorganisation familiale nécessaire peut également prendre beaucoup d’ampleur.

Les femmes avec une grossesse à risque sont donc heureuses de pouvoir se reposer à la maison, voir leurs proches et manger ce qu’elles aiment. Elles se sentent aussi en sécurité et sont rassurées d’avoir accès facilement à des professionnels de la santé qui connaissent bien leur dossier. Enfin, elles sont reconnaissantes pour le temps qui leur est consacré. « Elles se sentent écoutées et ont l’impression qu’on répond vraiment à leurs questions », observe Stéfanie Blanchette.

Des bénéfices pour le système de santé

Avec l’arrivée de la COVID-19, les équipes de soins ont réalisé l’importance de diminuer le nombre de patients à l’hôpital. Cela a joué un rôle important dans la mise en place du service GAREDO. « À l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, nous avons huit lits pour les grossesses à risque, note l’infirmière. Lorsqu’on évite une hospitalisation, cela permet à une autre patiente de prendre cette place. »

Selon l’infirmière, le projet GAREDO a aussi changé positivement sa pratique. « À l’hôpital, tout va très vite, déplore-t-elle. Nous avons une charge de travail importante. » Les soins perdent alors un peu leur côté humain, croit-elle.

« Avec le suivi à domicile, nous avons seulement une patiente à la fois, remarque Stéfanie Blanchette. Nous avons donc le temps de discuter avec elle et de faire de l’accompagnement. Nous apprenons à nous connaître et nous développons un lien de confiance. C’est vraiment un contact privilégié. »

Elle se sent aussi plus autonome. « Nous avons une certaine liberté, explique-t-elle. Je pars avec mon petit sac à dos dans ma voiture et je vais voir ma patiente. De plus, il y a une continuité dans les soins. »

Actuellement, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et le CHU Sainte-Justine sont les deux seuls établissements à offrir le suivi de grossesse à risque élevé à domicile. Toutefois, selon les informations obtenues par l’équipe de Maisonneuve-Rosemont, le gouvernement du Québec voudrait déployer le programme partout à travers la province.