Votre enfant, futur athlète de haut niveau ? Lisez d’abord ceci

L’auteur est un ancien coureur de fond de l’équipe nationale canadienne et un physicien postdoctoral. Il a écrit en 2018 le livre Endurance : L’esprit, le corps et les exceptionnelles limites extensibles de la performance humaine. Il collabore à la rédaction du Globe and Mail et du magazine Outside.

En 2011, l’équipe de football néerlandaise VVV-Venlo a signé un contrat de 10 ans avec un jeune espoir du nom de Baerke van der Meij, après que ce dernier ait acquis une notoriété virale grâce à une vidéo en ligne le montrant en train de frapper des peluches dans son coffre à jouets. À l’époque, van der Meij n’avait que 18 mois, mais son pedigree — son grand-père avait joué dans le même club — ainsi que sa capacité à crier « balle » ont séduit les recruteurs.

L’épisode a été conçu comme une petite blague, mais c’est une blague qui fonctionne parce qu’elle n’est que légèrement exagérée. De nos jours, les parents sont confrontés à une série apparemment interminable de décisions concernant la participation de leurs enfants à des activités sportives, et ce, dès leur plus jeune âge. Ces décisions ont des répercussions durables sur leur temps libre et les finances de la famille, sur le développement social et émotionnel de leurs enfants et, bien sûr, sur leurs espoirs et leurs rêves d’élever une future superstar.

La complexité de ces décisions est mise en évidence dans The Tyranny of Talent, un nouveau livre de Joe Baker, professeur à l’université de York et grand spécialiste de l’identification et du développement des talents. La célébrité sportive est-elle une question de choix des bons gènes ou d’accumulation de 10 000 heures de pratique ? Faut-il se spécialiser tôt dans un seul sport ou en pratiquer autant que possible jusqu’à l’adolescence ? De combien de supervision experte avez-vous besoin, et combien de jeux libres non structurés ?

Selon Baker, les réponses se trouvent rarement aux deux extrêmes. Pour commencer, le talent existe bel et bien : nous ne sommes pas tous nés avec la même propension à smasher un ballon de basket ou à faire des culbutes sur une poutre d’équilibre. Mais la façon dont nous le définissons et le mesurons n’a pas toujours de sens.

À lire aussi Du basket au pays du hockey

Les raisons pour lesquelles une enfant excelle à frapper une balle de baseball à l’âge de huit ans — elle est née tôt dans l’année, elle a mûri tôt, elle a un parent qui passe des heures à s’entraîner avec elle — peuvent avoir peu d’influence sur le niveau qu’elle atteindra à 18 ans. Néanmoins, la star de huit ans sera choisie dans l’équipe sélective et aura accès aux meilleures installations et au meilleur encadrement pour le reste de ses années de développement.

Cet étiquetage précoce mais trompeur des talents a des effets négatifs évidents pour ceux qui en sont exclus. Mais elle peut également nuire à ceux qui sont choisis, souligne Baker. Si l’on vous dit constamment que vos performances sportives sont le résultat de votre talent inné, vous risquez d’être moins motivé à fournir le travail nécessaire pour atteindre votre plein potentiel.

De même, les dangers d’une spécialisation précoce ne sont peut-être pas aussi clairs qu’il n’y paraît. Pour les générations précédentes d’athlètes, les recherches ont montré que ceux qui ont atteint le sommet avaient tendance à s’engager dans des jeux non structurés et à pratiquer une plus grande variété de sports lorsqu’ils étaient jeunes. Mais en sera-t-il de même pour les enfants d’aujourd’hui, si leur temps non structuré est plus susceptible d’être passé en ligne plutôt que dans des jeux de terrain vague ?

Pour les parents, il est difficile d’affronter ces inconnues, même pour les experts qui étudient ces questions pour gagner leur vie. Dans une étude publiée en novembre 2022 dans Psychology of Sport & Exercise, Heather Larson et ses collègues de l’Université de l’Alberta et de l’Université d’Ottawa ont examiné comment 11 spécialistes du sport géraient la participation de leurs propres enfants à des activités sportives.

En général, les chercheurs ont encouragé leurs enfants à pratiquer un éventail de sports différents plutôt que de se spécialiser, et à suivre leurs propres intérêts. « J’étais un spécialiste », a déclaré à Larson l’une des personnes interrogées, une ancienne nageuse de compétition, « puis j’ai fait des recherches qui suggéraient que la spécialisation n’était pas toujours excellente ».

Mais ils se sont également heurtés à des contraintes du monde réel. Les frères et sœurs plus jeunes n’avaient souvent pas autant de choix, par exemple, en raison du temps et de l’argent nécessaires pour transporter plusieurs enfants à de multiples entraînements et matchs chaque semaine. Et il peut être difficile de dissocier les intérêts des enfants des désirs de leurs parents : les trois enfants de la nageuse ont fini par se concentrer sur la natation.

Ni Baker ni Larson ne concluent par des prescriptions concrètes sur le nombre de sports à pratiquer ou sur le moment où il faut commencer. Il n’existe tout simplement pas de recette connue pour produire de manière fiable des athlètes d’élite, et il n’y en aura probablement jamais. Au lieu de cela, Baker propose aux parents une simple heuristique à garder à l’esprit.

«Votre enfant prend-il plaisir à participer à des activités sportives ? Si la réponse est oui, il est probable qu’il coche les bonnes cases en termes de motivation intrinsèque, de défi adapté à ses compétences et à son niveau de développement, qu’il établit les bons liens sociaux, que le type de sport correspond à ses intérêts, etc. Si la réponse est non, l’athlète ne restera probablement pas assez longtemps pour voir ce qu’il a pu accomplir.»

La version originale (en anglais) de cet article a été publiée par le Globe and Mail.