15 jours qui ont changé l’histoire du Québec

30 avril 1971

LES CRIS APPRENNENT L’EXISTENCE DU PROJET DE LA BAIE-JAMES

Photo : Bob Olsen / Toronto Star / Getty Images

En ce vendredi matin à Chibougamau, Philip Awashish s’arrête à la pharmacie pour acheter le journal. Stupéfait, il y apprend que Robert Bourassa a annoncé son « projet du siècle » : la construction d’aménagements hydroélectriques à la baie James et sur la Grande Rivière, et ce, sans en informer les Cris qui habitent ce territoire. « Or, l’acte de transfert des territoires de la baie James de 1898 et celui de 1912 obligent à négocier la cession des droits territoriaux », explique Geneviève Pronovost. L’affaire se rendra en cour et un juge ordonnera l’arrêt des travaux en 1973. Les négociations qui suivront donneront naissance, en 1975, à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, un traité qui transformera les relations entre les Premières Nations et l’État québécois.