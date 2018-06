Souffrance, anxiété et dépression pour les enfants migrants placés en détention

Nul besoin d’être pédiatre pour comprendre que la séparation des enfants migrants de leurs familles, causée par la politique de tolérance zéro du président Trump, cause énormément de souffrance. Et ce, même si le président américain vient d’infléchir sa position sur la séparation des familles à la frontière mexicaine en signant un décret mettant fin à cette situation.

Mais pour qu’un jour ces enfants ou leurs proches puissent demander des comptes aux responsables, les poursuivre pour négligence, cruauté, torture ou autres chefs d’accusation, et avoir gain de cause, il faudra pouvoir faire la preuve de l’impact qu’aura eu cette détention sur leur vie. Voilà pourquoi, même si cela semble évident, il faut documenter avec le plus de détails possibles ce que vivent ces enfants.

L’American Academy of Pediatrics a donc publié en mars 2017 un énoncé de politique sur la détention des enfants immigrants, à laquelle elle s’oppose vigoureusement car les preuves des dommages que causent cette pratique sont aujourd’hui très claires. On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas.

Dans ce document, elle rappelle qu’entre 2014 et 2017, plus de 95% des demandeurs d’asile mineurs sont venus du Honduras, du Guatemala et du Salvador, trois pays où règnent, selon ses mots, une violence sans précédent, une abjecte pauvreté et une absence de protection sociale pour les enfants et les familles. En 2016, 59 692 mineurs seuls et 77 674 enfants accompagnés d’au moins un adulte ont été détenus dans les centres du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (Customs and Border Protection), une agence du Département de la sécurité intérieure.

Pour son enquête Children on the run, le Haut-Commissariat aux réfugiés des nations Unies a interrogé cette année-là 404 jeunes migrants de 12 à 17 ans détenus dans ces centres. Il en a conclu que la plupart fuient des situations réellement très dangereuses, liées à la violence et à la pauvreté : 72% des jeunes migrants fuyant le Salvador répondaient aux critères justifiant qu’ils soient protégés en vertu de la Convention de Genève sur les réfugiés, tout comme 57% des jeunes Honduriens interrogés, 64% des Mexicains et 38% des Guatémaltèques. Les jeunes qui arrivent dans ces centres sont déjà, pour la plupart, traumatisés, et leur détention ajoutent encore à leur détresse… même quand ils sont avec leur famille!

Entre 2002 et 2010, plusieurs études ont été réalisées auprès d’enfants gardés dans des centres de détention pour demandeurs d’asile en Australie et en Angleterre. Ce genre d’étude est très difficile à faire, car les chercheurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans les centres de détention, ils doivent aussi respecter le cadre éthique très strict qu’impose la recherche sur des enfants et gagner la confiance de parents qui sont aussi très souvent en état de détresse.

Des symptômes importants d’anxiété et de dépression

Toutes les études ont démontré que cette expérience engendre beaucoup de souffrance. En 2006, par exemple, des psychologues et pédiatres britanniques ont réussi, malgré les tracasseries administratives, à évaluer 24 enfants, âgés de 3 mois à 17 ans, détenus en 2006 avec leur famille à Yarl Woods, au sud de l’Angleterre, l’un des plus grand centres de détention d’Europe à son ouverture en 2001. Ces jeunes avaient été sélectionnés au hasard, et non parce qu’ils étaient en situation particulièrement critique. Leur étude a été publiée dans la revue Child Abuse and Neglect.

La totalité des 11 jeunes évalués par les psychologues présentaient des symptômes importants d’anxiété et de dépression, dont 8 chez qui un suivi psychiatrique aurait été nécessaire. Huit des 20 enfants évalués par les pédiatres avaient aussi subi une perte de poids significative pendant leur détention, indépendamment de ce qu’ils avaient vécu avant. Aucun suivi particulier n’était pourtant prévu pour ces enfants à la sortie du centre de détention, même pour ceux restant en Angleterre.

En 2011 et 2012, des chercheurs de l’université McGill et du Centre for Addiction and Mental Health ont quant à eux réussi à interroger 35 enfants accompagnés de leurs familles pendant ou juste après leur détention dans un des centres d’immigration du Canada à Montréal et à Toronto. Sur les 20 familles interrogées durant leur étude, 14 avaient été séparées durant la détention, les enfants restant avec leur mère dans une section tandis que les hommes étaient détenus dans une autre partie. Près de la moitié des adultes interrogés avaient été, à un moment ou à un autre, séparés de leurs enfants à cause des procédures d’immigration. Deux femmes avaient même dû se séparer plusieurs jours de leur bébé alors qu’elles l’allaitaient encore. Un couple de parents détenus n’a pas été autorisé à accompagner leur adolescent, aux prises avec un cancer avancé, durant son traitement à l’hôpital. Dans un des centres, les enfants détenus avec un de leurs parent mais dont l’autre vivait à l’extérieur étaient tenus de rester derrière une vitre durant les visites. Inhumain!

Risque de traumatismes durables

Après leur sortir du centre de détention, plusieurs des enfants ont montré de graves symptômes de stress post-traumatique : deux des enfants, qui avaient pourtant passé moins de 48 heures en détention, ont été frappés de mutisme qui a persisté au-delà de six mois. Plusieurs ont développé des peurs durables des uniformes et des bâtiments officiels, au point de ne plus vouloir approcher un hôpital ou un médecin, ou ont souffert d’une telle anxiété de séparation qu’ils n’ont pas pu être normalement scolarisés par la suite.

Même si les enfants ont été détenus au Canada pour des périodes bien plus courtes et dans de bien meilleures conditions que ce qui a été observé en Australie par d’autres chercheurs, les risques de nuire aux enfants sont tels que le respect de la Convention internationale des droits de l’enfant devrait primer sur toute autre considération, selon les chercheurs. Les États-Unis est le seul des 197 pays signataires de cette convention à ne pas l’avoir ratifiée.

L’Académie américaine de pédiatrie est catégorique: à aucun moment dans le processus d’immigration, les enfants ne devraient être séparés de leurs parents. À aucun moment, on ne devrait les exposer à des conditions dont on sait qu’elles risquent de les traumatiser, puisqu’ils sont déjà extrêmement fragilisés. Alors qu’il est aujourd’hui très facile de suivre une personne, avec un bracelet électronique par exemple, les migrants accompagnés d’enfants devraient vivre dans la communauté et on devrait tout faire pour que les enfants seuls, eux non plus, ne soient pas incarcérés, insiste l’Académie.

Inhumain, a dit le Haut-Commissaire aux droits de l’homme. Inacceptable, a dit Justin Trudeau. Henry Giroux, professeur à l’université McMaster, lui, parle de terrorisme d’État pour désigner ce que l’administration Trump est en train de causer comme préjudice aux enfants migrants, rappelant que de Staline à Pol Pot en passant par Franco ou Saddam Hussein et bien sûr Hitler, les régimes totalitaires ont été nombreux à utiliser la violence d’État contre les enfants comme puissante arme de terreur.