L’actualité lance les Prix de l’impact social

Un nombre grandissant d’entreprises et d’organisations ne se préoccupent plus seulement des chiffres, mais aussi de la société et de l’environnement dans lesquels elles évoluent. Elles agissent pour protéger les espaces verts de leur ville, pour améliorer la santé de leur collectivité ou encore pour combattre les inégalités sociales. Afin de célébrer ces initiatives et de les faire connaître au public, le magazine L’actualité et le cabinet de consultants Credo s’allient pour créer les Prix de l’impact social.

Vous faites partie d’une organisation qui s’évertue à améliorer le monde ? Inscrivez-vous à lactualite.com/impactsocial2018 et courez la chance de voir vos efforts mis en vedette dans un reportage de L’actualité, ainsi que de faire l’objet d’une étude de cas réalisée par Credo. Toutes les formes d’organisations sont admissibles, et la date limite pour participer est le 17 décembre.