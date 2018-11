Inscrivez-vous aux Prix de l’impact social de L’actualité

Fini, la croissance financière à tout prix. Un nombre grandissant d’entreprises ne se préoccupent plus seulement des chiffres, mais aussi de la société et de l’environnement où elles évoluent. Du côté des organisations sociales, on observe une vague d’innovation afin de résoudre les enjeux complexes actuels. Pour célébrer ces initiatives et les faire connaître du public, le magazine L’actualité et la firme-conseil Credo s’allient pour créer les Prix de l’impact social.

Qu’est-ce que l’impact social ?

Dit simplement, l’impact social est un changement volontaire qui améliore le bien-être des gens et de l’environnement.

L’initiative proposée doit toutefois aller au-delà de gestes isolés d’ordre éthique ou « de bonne conscience ». Il est ici question d’agir sur une réelle problématique sociale ou environnementale à l’aide d’une stratégie bien pensée. Mettre en place le recyclage dans son organisation contribue certes à protéger l’environnement, mais ce n’est pas suffisant pour se qualifier. Mobiliser les organisations de son secteur pour trouver des solutions de rechange au plastique à usage unique constitue un meilleur exemple.

Pourquoi participer ?

Les lauréats feront l’objet d’un reportage de L’actualité et Credo réalisera une étude de cas à leur sujet. Il s’agit d’une occasion sans pareille de faire connaître votre initiative auprès du grand public et d’influencer d’autres acteurs du milieu de l’impact social.

Critères d’admissibilité

Faire partie d’une organisation québécoise existant depuis plus d’un an et regroupant plus de trois personnes. Toutes les formes organisationnelles sont admissibles (entreprises, coopératives, OSBL, organisations publiques et parapubliques, fondations, etc.).

Être responsable d’un changement social ou environnemental positif, durable et mesurable.

LA DATE LIMITE POUR VOUS INSCRIRE EST LE 17 DÉCEMBRE 2018.