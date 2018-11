Un Bleuet au pays des Inuits

Enseigner le ski cerf-volant aux habitants du Nunavik : c’est le mandat hors de l’ordinaire que remplit notre journaliste depuis quelques années. Le sport, a-t-il constaté, est une clé en or pour tisser des liens avec le peuple inuit et découvrir qu’entre les gens du Nord et ceux du Sud il y a plus en commun qu’on le pense.