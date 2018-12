Le palmarès des 100 personnes les plus influentes du Québec

Comment définit-on l’influence ? Pour un mot aussi important, il affiche un contour étonnamment flou.

Plein écran

Il y a l’influence qui découle de l’autorité. Avec le pouvoir des grandes institutions vient une emprise sur le cours des choses, notamment en politique ou en affaires. Une puissance qui ne laisse cependant pas d’empreinte sans la volonté de faire évoluer la société: c’est la combinaison des deux qui est gagnante.

Il y a celle des cœurs et des esprits, que les artistes, les journalistes, les auteurs et les chercheurs exercent par la pensée, la plume et la parole. Évidemment, avoir un espace d’expression publique amplifie la portée de nos propos et actions. Mais au contraire de l’autorité, cette influence émane d’abord d’une soif d’agir et de se démarquer.

Plein écran

Dans les deux cas, l’influence est aussi forte qu’elle est fragile. Ceux qui trônent au sommet sont à une erreur près de dégringoler. Et si de rares exceptions la conservent toute leur vie, la plupart auront plutôt une trajectoire semblable à celle d’une météorite. C’est normal : en changeant, la société cherche ses repères vers de nouveaux modèles et maîtres à penser.

C’est avec ces réflexions en tête que nous avons élaboré notre liste des 100 personnalités les plus influentes du Québec. Tâche ardue. Notre premier classement contenait près de 200 noms !

Plein écran

Nous sommes bien conscients qu’un tel exercice implique une grande part de subjectivité. Ne voyez donc pas ce classement comme une compétition stérile, mais comme une photo du moment qui changera au fil du temps. C’est un polaroid en hommage à ceux qui brassent la cage de notre confort, bousculent nos a priori, et tentent d’apporter leur contribution, parfois maladroitement, à notre édifice collectif.

Notre méthodologie Nous avons bâti notre liste selon deux principes de base : les personnalités y figurant devaient jouir d’une influence transcendant leur milieu et s’étendant à toute la société, et cette influence devait s’exercer au Québec. Ainsi, une sommité scientifique ne se faisant pas entendre hors de son domaine d’expertise n’était pas retenu ; idem pour les Québécois actifs à l’étranger mais peu présents dans la province. Ce qui ne veut pas dire que leur travail n’a pas de mérite (bien au contraire), seulement qu’il s’illustre d’une autre façon que celle que notre palmarès cherche à évaluer. Nous avons ensuite évalué chaque cas selon les trois critères suivants : Le pouvoir de l’institution auquel est lié la personne. Par exemple, le premier ministre recueille le pointage maximal sur ce critère, puisqu’il dirige le gouvernement, qui a une influence dans toutes les sphères de la société. C’est aussi vrai pour des institutions fortes comme la Caisse de dépôt, Hydro-Québec et certains médias. À l’inverse, un artiste ne représente souvent que lui-même. Le charisme et la personnalité. Ce sont des atouts intangibles et puissants qui permettent d’influencer son prochain. Par exemple, un leader naturel comme Pierre Lavoie ou un artiste qui sait émouvoir comme Fred Pellerin trouveront naturellement une audience. La volonté de changer les choses, de remettre en question le statu quo ou de s’impliquer au-delà de sa sphère d’activité naturelle. Autrement dit : est-ce que cette personne utilise sa position, sa popularité ou ses aptitudes pour agir sur la société ? C’est sur la base de ce critère que certaines personnalités très aimées du public (Céline Dion, Michel Tremblay) ont été écartées du classement, alors que d’autres moins connues (Martin Koskinen, Sophie Brochu) s’y retrouvent en bonne place.