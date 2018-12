Les 100 personnes les plus influentes du Québec (de 1 à 10)

Légalisation du cannabis, création de l’Allocation canadienne pour enfants, hausse de l’impôt des plus riches, achat d’un pipeline, taxe sur le carbone, ALENA 2.0… On s’est moqué de « monsieur Selfie », mais Justin Trudeau est bien plus qu’une image : il transforme la société. Malgré les faux pas — le voyage en Inde ! —, il demeure populaire et influent.

