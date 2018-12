Les 100 personnes les plus influentes du Québec (de 31 à 40)

Blue Moon, Unité 9, District 31, Ruptures, Les Bougon, Virginie… on ne compte plus les succès d’Aetios Productions. La boîte de l’intense Fabienne Larouche divertit et fait réfléchir des millions de téléspectateurs chaque semaine. Un pouvoir non négligeable dans une société qui consomme autant sa télé locale.

La Presse canadienne