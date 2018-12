Les 100 personnes les plus influentes du Québec (de 61 à 70)

Investisseur à TPG Capital et Apollo Global Management

À 54 ans, le multimillionnaire vient d’être nommé à la tête d’Investir au Canada, l’agence fédérale de promotion de l’investissement. L’ex-dragon a investi dans le Cirque du Soleil pour le garder à Montréal, il rêve d’une équipe de baseball et cherche à rapprocher les deux solitudes. Son magnétisme et son succès en font l’un des entrepreneurs les plus écoutés par la communauté d’affaires au Québec.

Montreal Gazette