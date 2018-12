Les 100 personnes les plus influentes du Québec (de 71 à 80)

Les ramifications historiques et régionales de Desjardins propulsent inévitablement son patron dans les hautes sphères de l’influence économique et politique. Discret depuis son entrée en fonction, en 2016, Guy Cormier n’a pas encore montré la direction qu’il veut donner au mouvement coopératif, qui ressemble de plus en plus à une banque.

Desjardins