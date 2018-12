Les 100 personnes les plus influentes du Québec (de 81 à 90)

On pourrait le réduire à ses frasques et à son je-m’en-foutisme. Mais la fougue d’Hubert Lenoir influence toute une génération montante qui rêve d’être artiste ou citoyen sans complexe. S’il est parfois difficile de départager chez lui la provocation de l’avant-gardisme, Lenoir reste une énigme qui cultive efficacement son personnage et son public.

Noémie D. Leclerc