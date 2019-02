Les inégalités, ça se combat

L’époque est tellement chargée de mauvaises nouvelles qu’il est facile de louper celles qui peuvent nous redonner un peu d’espoir.

Tenez, en janvier, l’ONG antipauvreté Oxfam International dévoilait son très sombre rapport annuel sur les inégalités. Accrochez-vous, ça donne le vertige : le 1 % le plus riche de la planète a monopolisé 46 % des richesses produites l’an dernier ; les 26 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l’humanité ; un nouveau milliardaire apparaît tous les deux jours.

« Les inégalités ne sont plus contrôlables, le modèle néolibéral attise la colère partout dans le monde », s’alarme la directrice d’Oxfam International, l’Ougandaise Winnie Byanyima. Il est urgent, dit-elle, que les États rétablissent une meilleure justice fiscale entre les mieux nantis et les plus pauvres.

Le portrait dessiné par Oxfam a certes de quoi nous faire broyer du noir. Le taux d’imposition des entreprises est à la baisse, le recours aux paradis fiscaux ne cesse de croître, ce qui laisse les gouvernements à court d’argent pour financer les services publics, tels que la santé et l’éducation, pourtant les clés pour réduire la pauvreté et les inégalités.