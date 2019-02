Les raisons de la colère

Dans une boutique, un homme tend devant lui des chaussettes qu’il a achetées et auxquelles on n’a pas retiré le système antivol. Le commis lui explique qu’il doit faire venir son supérieur, puis, sans avertissement, le client explose. Il a la cinquantaine, porte un manteau chic, il est bien coiffé, a l’air en parfaite santé. Pas exactement le profil du client avec des troubles psychologiques graves. Il hurle pourtant comme un perdu, lance son portefeuille au sol. Le cirque. « Ça arrive tout le temps », soupire un jeune caissier.

Scène analogue dans une épicerie. J’interviens cette fois pour calmer l’homme qui injurie la pauvre employée. La caissière d’expérience, dépitée, me dit : « En cinq ou six ans, c’est comme si tout avait changé. Les gens nous traitent comme des animaux. »

Même son de cloche un peu partout lorsque je sonde des gens qui travaillent au service à la clientèle. Ce n’est pas scientifique. Mais ils disent tous la même chose ou presque : il y a une sorte de violence, autrefois inacceptable, qui est devenue normale.

J’ai une théorie là-dessus. Ce n’est pas scientifique non plus. C’est une hypothèse partagée par de nombreux observateurs et penseurs : le venin des réseaux sociaux a finalement débordé dans le réel.

L’humain est-il bon et c’est le réseau social qui le corrompt ? Ou sommes-nous des loups pour notre prochain, et l’univers numérique, un facilitateur qui permet de mieux nous entredévorer ?

Ils ne le disent pas ainsi. Leur constat, c’est que la frontière entre le numérique et le réel s’est évanouie. Les outils numériques font partie de nos vies, nous communiquons sans cesse avec eux. Ils font plus qu’interrompre les actes du quotidien : ils les accompagnent et servent de lien permanent, en temps réel, entre les personnes.

J’ai appelé une prof de philo pour qu’elle m’éclaire. Joëlle Tremblay enseigne au cégep de Granby. Plutôt que de me suivre dans mon pastiche des philosophes Rousseau et Hobbes, elle me suggère de regarder du côté de la politologue et philosophe Hannah Arendt.

« Lorsque Arendt assiste au procès du nazi Adolf Eichmann à Jérusalem, en 1961, elle s’attend à voir en ce responsable de l’extermination des Juifs d’Europe un véritable monstre, m’explique Joëlle Tremblay. Mais elle est finalement mise devant cette réalité : l’homme n’est qu’un fonctionnaire. Il accomplissait ses tâches sans plaisir ni dégoût. » En résultera son célèbre essai Eichmann à Jérusalem : Rapport sur la banalité du mal.

Ce qui nous amène au problème de l’éthique, qui, selon la professeure, est LA question de notre époque.

« Dans les réseaux sociaux, on assiste aussi à une forme de déshumanisation, poursuit-elle. Pas comme celle de la Solution finale, on s’entend. Mais le même phénomène est à l’œuvre : on relègue les gens à des étiquettes, on leur enlève leur complexité, on les réduit à des idées, à des mots. » Le numérique fondu dans le réel, nous sommes des avatars, des photos de profils Facebook sur lesquelles on peut se défouler sans vergogne.

Et nos modèles actuels n’aident pas trop.

En trois romans (Sports et divertissements, Royal et Manuel de la vie sauvage), Jean-Philippe Baril Guérard fait l’impitoyable portrait d’une société dont les idoles sont des psychopathes aux compas moraux détraqués.

Dans Manuel de la vie sauvage, il s’en prend à la mythologie toxique des entrepreneurs du milieu de la techno. « On veut tellement réussir à tout prix que nos modèles en la matière peuvent faire fi de la morale, et ça ne nous dérange pas. Ils sont quand même célébrés. » Au diable les valeurs communes de l’éthique.

Il énumère des entrepreneurs du monde réel aux pratiques détestables. Cinq mille employés licenciés pour répondre à l’insatiabilité des investisseurs : difficile de déshumaniser plus encore les gens.

Et nous constatons que cette violence-là percole aussi dans nos sociétés. L’amoralité de ceux qui réussissent nous fait envie. L’impitoyable triomphe.

Alors il ne reste que la colère. Et le repli sur soi. Les réseaux sociaux sont un instrument de plus dans cette atomisation, permettant de valider une rage qui désormais s’enflamme à la moindre étincelle.

La condescendance des élites pour s’adresser aux gens n’aide pas trop, constate Joëlle Tremblay. « On ne s’intéresse pas à ceux à qui on envoie le message qu’ils doivent changer leurs habitudes », dit-elle, faisant référence aux gilets jaunes français. En cela, elle rejoint ce qu’affirmait récemment Stephen Harper à propos de la nécessité de comprendre les racines du populisme.

Celles-ci se résument à une forme d’impuissance, il me semble. Une indignation disloquée à force de voir les véritables responsables de nos malheurs s’en sortir sans heurt. Alors la tension monte. Et la haine de son prochain devient une soupape. Un succédané de justice sociale.