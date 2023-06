3 essais sur la langue française à lire cet été

Dès les premières lignes du livre Le français va très bien, merci, publié chez Gallimard, j’ai su que je vous en parlerais. Ce collectif de 18 « linguistes atterrées », européennes surtout, débute par cette phrase : « Nous, linguistes, sommes proprement atterrées par l’ampleur de la diffusion d’idées fausses sur la langue française, par l’absence trop courante, dans les programmes scolaires comme dans l’espace médiatique, de références aux acquis les plus élémentaires de notre discipline. » (Fait intéressant, les signataires s’expriment au féminin puisque les femmes constituent la majorité du collectif.)

Ce très court livre de 64 pages se lit en une heure. Il s’agit d’un véritable réquisitoire qui déconstruit de manière systématique 10 idées fausses sur la langue. Par exemple : le français est envahi par l’anglais ; l’Académie réglemente le français ; les écritures numérique et inclusive dégradent le français ; les jeunes massacrent le français.

Si vous avez l’impression d’avoir déjà lu ça dans une de mes chroniques, vous avez tout à fait raison : depuis la première, en 2019, je m’évertue à attaquer les superstitions qui pourrissent les débats sur l’école et la qualité du français pour donner largement la voix aux travaux de linguistes réputés. J’ai d’ailleurs interviewé ou cité plusieurs de ces chercheuses et chercheurs.

L’importance de cet ouvrage réside dans la volonté de ses auteurs de s’inscrire dans le débat public sur le déclin et la décadence du français. J’ai souvent déploré le silence des linguistes sur ces questions. La linguistique est une science de l’observation. Après tout, la différence entre une faute et une évolution, c’est l’usage, et l’usage, cela s’étudie. C’est le métier des linguistes. Ils ont cependant souvent du mal à faire passer leurs connaissances.

Il faut donc saluer l’effort des deux instigatrices de ce projet, Anne Abeillé, qui a dirigé La Grande Grammaire du français (Actes Sud, 2021), et Maria Candea, coauteure des livres Le français est à nous ! (La Découverte, 2019) et Parler comme jamais (Le Robert, 2021), que j’avais interviewée au tout début de cette chronique, en 2019. La professeure Julie Auger, de l’Université de Montréal, apporte une caution québécoise à un ouvrage largement dominé par les linguistes français et belges.

Si on peut déplorer l’absence d’auteurs africains, il faut reconnaître que la perspective française s’impose tellement dans le discours sur la langue qu’il est important que des linguistes européens attaquent toutes les fausses idées et les mystifications qui en émanent.

Il me reste à souhaiter que les linguistes québécois saisissent la balle au bond pour combattre de manière plus particulière les fausses idées québécoises prenant leur source dans une insécurité linguistique qui se manifeste dans tout le discours sur la langue.

Le français va très bien, merci, des Linguistes atterrées (collectif), Éditions Gallimard, collection Tracts, 2023, 64 p. (en librairie le 12 juillet)

Les Belges à la rescousse

Deux des signataires du précédent ouvrage s’appellent Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Ces enseignants belges sont, par ailleurs, les coauteurs d’un autre brillant petit livre, Le français n’existe pas (Le Robert, 2020), que j’ai trouvé franchement jubilatoire. Ils s’étaient fait connaître chez nous en 2018 grâce au spectacle La convivialité, présenté au Théâtre Denise-Pelletier, à Montréal. Cette pièce de théâtre documentaire, écrite et jouée par ces deux linguistes-comédiens, portait sur les absurdités de l’orthographe, et elle avait beaucoup fait jaser en France, où elle avait également été présentée cette année-là.

Le français n’existe pas est tellement bon que je l’ai relu dès que je l’ai terminé. Ce petit livre de 158 pages reprend 21 chroniques diffusées sur France Inter à l’été 2019, auxquelles les auteurs ont ajouté 21 « mots du pro » signés par des linguistes de renom qui commentent le chapitre.

Touchant aussi bien à la sociolinguistique qu’à la neurolinguistique ou à l’histoire, les auteurs attaquent toutes les idées bêtes sur la langue, les prétentions au « génie » ou à la « beauté » du français, les faussetés étymologiques que l’on véhicule ou l’attachement excessif à des règles inventées. J’ai trouvé particulièrement originale leur dénonciation de l’arbitraire des conjugaisons et des prétendues « grammaires » scolaires, qui ne sont pas des grammaires du tout, mais des précis d’orthographe grammaticale. Le liant de la sauce, qui unit tout le propos, est le premier mot du titre : aucune manière d’écrire ou de parler la langue ne peut être considérée comme LE français.

Les auteurs, tous deux membres du Conseil de la langue française, des langues régionales endogènes et des politiques linguistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, traitent du sujet sur un ton volontiers iconoclaste, voire provocateur par endroits, qui sied parfaitement à leur propos.

Ils sont particulièrement efficaces dans leur manière de démonter l’arme ultime de tous ceux qui résistent au changement : le faux dilemme. J’ai souvent remarqué que lorsqu’un linguiste évoque la nécessité de réformer la langue et de la moderniser, la proposition est rejetée sous prétexte qu’on « ne peut pas tout permettre ». C’est cela, un faux dilemme : un sophisme qui consiste à créer une fausse opposition. Car réformer et moderniser la norme écrite et l’orthographe ne signifie pas de tout permettre, justement.

Le français n’existe pas, d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, Éditions Le Robert, 2020, 160 p.

Le français d’ici

Le français au Québec et en Amérique du Nord est d’une tout autre facture, car il s’agit d’un livre savant signé par trois linguistes influents, France Martineau (Université d’Ottawa), Wim Remysen (Université de Sherbrooke) et André Thibault (Sorbonne). Ils font la description très détaillée du français d’ici, en commençant par son implantation pour terminer par le rapport ambivalent que nous entretenons avec cette langue.

Le cœur du livre est une description scientifique de ce français dans son vocabulaire, sa prononciation et sa forme. Comme leur ouvrage a l’ambition de décrire le français d’Amérique, les points de comparaison avec les variantes acadiennes sont fréquents. J’y ai recueilli quelques belles pépites, notamment la grande inventivité de la norme québécoise ainsi que l’apparition d’un nouveau temps verbal, l’« infinitif hypothétique », qui remplace la forme conditionnelle. On dit et on écrit par exemple « avoir lu ça, je ne serais pas venu » au lieu de « si j’avais lu ça… ». Selon les auteurs, il s’agirait d’une innovation récente du français québécois.

Alors que les deux précédents livres sont revendicateur (pour le premier) et amusant (pour le second), le trio de linguistes nous propose une lecture consistante. N’étant pas linguiste de formation, j’ai dû m’astreindre à un certain nombre de codes. Pour bien comprendre la section sur la prononciation, il faut pouvoir se débrouiller avec l’alphabet phonétique international, par exemple.

Heureusement, les auteurs ont fait un véritable effort de lisibilité et de vulgarisation, et le livre est complété par un glossaire technique de 15 pages dont la lecture est une initiation à la linguistique scientifique. Cela devrait vous occuper pendant vos vacances. Une fois votre lecture terminée, vous ne verrez plus le français du même œil.

Le français au Québec et en Amérique du Nord, de France Martineau, Wim Remysen et André Thibault, Éditions Ophrys, 2022, 384 p.