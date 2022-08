9 choses qui sont devenues des religions

Olivier Niquet a étudié en urbanisme avant de devenir animateur à la radio de Radio-Canada en 2009 dans les émissions Le Sportnographe et La soirée est (encore) jeune. Il est aussi chroniqueur, auteur, conférencier, scénariste et toutes sortes d’autres choses. Il s’intéresse particulièrement aux médias mais se définit comme un expert en polyvalence.

La visite fort médiatisée du pape François remet en évidence la foi catholique de plusieurs de nos concitoyens. Je ne m’étendrai pas là-dessus parce que c’est un domaine que je connais peu. Si ce n’était l’influence souvent négative qu’a encore la religion dans nos vies, ça me laisserait indifférent. Mon analyse se bute au fait que je trouve absurde le concept de religion, mais qui sommes-nous pour juger de la vie des gens, comme le chantaient Rudy Caya et Vilain Pingouin ?

Il reste qu’en ce moment, les religions se multiplient. Et je ne parle pas des religions traditionnelles qui vénèrent un Dieu imaginaire et son messie qui marche sur l’eau et qui condamne l’avortement. Je parle plutôt de tout ce que tout le monde compare à des religions.

Dans un texte d’opinion publié dans Le Devoir, Frédéric Dejean, professeur au Département de sciences des religions de l’Université du Québec à Montréal, explique que comparer quelque chose à une religion participe d’une logique fallacieuse. « […] la comparaison avec la religion est le symptôme d’une sorte de paresse intellectuelle qui exonère l’observateur de toute approche empirique fine. Par ailleurs, elle remplit une fonction rhétorique où la comparaison avec la religion n’a pas tant pour fonction d’informer que de dénoncer et de condamner. » Selon lui, l’analogie fait que « l’observateur n’est plus en mesure de décrypter le phénomène en lui-même, plaquant sur lui un cadre interprétatif déjà connu ». Il est bien plus facile d’analyser une situation avec un cadre qui nous est familier, même si, dans la réalité, la question est beaucoup plus complexe.

Au fil des dernières années, j’ai noté plusieurs occurrences de ce genre de comparaisons chez nos commentateurs de l’actualité et nos politiciens. Il n’y a donc pas que le hockey qui soit devenu une religion chez nous, si je me fie à ces quelques exemples.

En 2013, Gabriel Nadeau-Dubois a appliqué ce modèle au déficit zéro. Selon lui, « s’il y a une religion de laquelle l’État devrait se séparer, c’est celle-là, la religion du déficit zéro ».

À l’autre extrémité du spectre, en 2013 alors qu’il était chroniqueur à la radio, Éric Duhaime a dénoncé le syndicat de La Ronde qui demandait à ses jeunes employés de prêter serment d’allégeance lorsqu’ils étaient embauchés : « On dit que la religion, c’est la liberté de chacun, et laissez-nous penser comme on veut et c’est des enfants de 16 ans, c’est du lavage de cerveau. Vous êtes des écœurants, vous êtes des endoctrineurs. C’est ça que vous êtes, gang de syndicalistes. » Le syndicalisme aussi serait donc une religion.

L’année 2013 a été prolifique pour ces nouvelles religions. L’animateur Sylvain Bouchard, du FM93 à Québec, a déclaré à l’époque que les péquistes étaient religieux : « N’oubliez pas l’indépendance, c’est aussi une religion. » Une religion dont les adeptes ne sont pas très fidèles, si je me fie à Bernard Drainville.

Pendant ce temps, le politologue Christian Dufour estimait quant à lui que le Canada avait sa religion multiculturaliste : « […] pour un certain nombre de Québécois opposés à la charte, le multiculturalisme à la Canadian est devenu une religion en fait. » Donc, le nationalisme et le multiculturalisme sont des religions.

Parmi les comparaisons que j’ai entendues le plus souvent, il y a celle entre l’écologie et la religion. Mario Dumont est l’un de ceux qui l’ont répétée à plusieurs reprises, dont en 2015 : « Ce qu’on oublie souvent, c’est que l’écologie, c’est devenu une religion où une grosse partie des pratiquants sont devenus des intégristes. »

Son collègue de LCN Luc Lavoie a abondé dans le même sens en 2018, disant que la science des changements climatiques, « ce n’est plus une science, mais une religion justement, une sorte d’intégrisme écologique ». Ce genre de discours continue de polluer nos ondes aux heures de grande écoute.

Ça fonctionne aussi de l’autre côté. Catherine Dorion parlait ainsi du capitalisme en 2019 : « S’il y a une laïcité dont on doit être obsédés en ce moment, c’est celle qui détacherait le pouvoir de l’État du clergé de l’argent et de la croissance à tout prix. La religion dont il faut se défendre à tout prix, c’est celle qui dit penser à l’économie d’abord alors qu’elle est en train de procéder au plus grand gaspillage de l’histoire de l’humanité. » Vous croyiez que c’était une guerre entre les scientifiques du climat et les pétrolières, mais c’est une guerre entre la religion verte et la religion capitaliste.

À lire aussi Un idiot relativement utile

Parfois, les comparaisons avec la religion renvoient directement à la religion. L’une de mes déclarations préférées revient à Denis Coderre, qui nous disait en 2019 que « tsé, la laïcité devient une religion, là ». Ne pas être religieux est devenu religieux. Le pape pourra réfléchir à tout ça en lisant le livre de Denis Coderre… que Denis Coderre lui a offert.

Bien sûr, depuis 2020, pour plusieurs dont le chroniqueur Jérôme Blanchet-Gravel, les mesures sanitaires imposées au Québec relevaient aussi de la religion : « On est un peu dans ce qu’on pourrait appeler la religion sanitaire. »

Enfin, la nouvelle mode en matière de comparaison à une religion ? Le wokisme, évidemment. Joseph Facal, entre autres, nous rappelait en 2021 que « le wokisme est une nouvelle religion ». Tout simplement.

Dans tous ces cas, on veut appliquer les balises de la religion pour attaquer certaines idées, même si, ce faisant, on met bien des éléments de côté, dont certaines nuances qui nous permettraient de mieux comprendre ces phénomènes. C’est la voie facile et, malheureusement, de plus en plus de gens l’empruntent. Si vous voulez mon avis, comparer quelque chose à une religion est devenu une religion.