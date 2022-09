L’avenir n’est pas écrit

J’écoutais le balado Deviens-tu c’que t’as voulu ?, de Dominic Tardif, en filant à vélo sur Les Équerres, chemin qui longe la rivière Jacques-Cartier.

La vallée rayonnait comme une émeraude végétale. Sur la corde à linge d’une entreprise de rafting, on avait étendu des combinaisons. On aurait dit une ribambelle de personnages en néoprène.

À la fin de chaque épisode, le journaliste pose à ses invités la question-titre de son émission. Pour la première fois, je me suis demandé si, moi, j’étais devenu ce que j’avais voulu.

Fort heureusement, non.

Ado, je professais que mon avenir allait ressembler à ce qui était alors mon pire cauchemar : une épouse, une maison, une piscine, un chien, deux voitures. J’étais en colère. Quelque chose me dégoûtait dans cette existence qui m’était promise et dont je devinais qu’elle ne pourrait durer avec l’intensité qui me semblait essentielle à une vie réussie. À moins de mourir avant 30 ans, mettons. J’étais d’une génération « no future ». Ce qui paraît maintenant risible lorsqu’on pense à ce qui attend notre descendance.

Je vous regarde aller en me disant que c’est vous qu’il faut écouter. Vous allez trouver votre chemin, comme nous avant. La fin du monde peut attendre encore un peu.

Or, j’ai fait les compromis qu’il fallait pour être heureux, et le plus souvent, je le suis.

La vie, c’est comme les chroniques. Parfois, on part avec une idée, puis une autre s’impose. J’allais écrire sur l’espoir et demander : où va-t-on, comme société, avec l’atomisation à laquelle nous assistons depuis quelques années ? Sauf que j’avais l’impression d’être un imposteur. Un « vieux » essayant d’imaginer un avenir qui ne lui appartient déjà plus.

Ma fille vient d’avoir 18 ans. En juin, je l’ai reconduite au camp de vacances, dans les Laurentides, où elle allait travailler pendant l’été. Je pensais à la chronique que j’étais en train de préparer, sur le rêve à entretenir pour elle et ceux qui suivront.

— À quoi tu rêves, ma grande ?

— Je sais pas exactement… Ça a l’air fou comme ça, mais tsé, tout le monde est convaincu que tout commence par l’amour de soi, et que celui des autres suit. Moi, je crois que c’est le contraire. Quand on apprend à apprécier les autres, ça nous fait nous aimer nous-mêmes. Je voudrais qu’on apprenne à s’aimer entre nous.

J’admire la manière dont elle est rapidement passée de l’intransigeance adolescente à la capacité de jouer dans le nuancier des gris où se déroule la vraie vie. Pas celle que l’on fantasme en s’imaginant grand défenseur de la pureté derrière le clavier de son cellulaire.

Vous la trouvez naïve ? Peut-être. Mais il se peut qu’elle ait raison quand même.

« Et toi, tu voulais quoi à mon âge ? » J’étais gêné de le lui dire, tellement tout cela me semble maintenant ridicule.

Je voulais être Nick Cave ou quelque chose du genre. Mais je n’avais ni le talent ni le courage d’aller aussi loin dans l’autodestruction qui me paraissait nécessaire pour toucher au sublime comme lui. Je comble aujourd’hui mon existence en faisant des choses que j’aime vraiment et qui me rapportent de quoi en vivre, alors que je croyais cela impossible. J’ai rencontré la femme de ma vie. J’ai eu une fille qui est en train de devenir une jeune femme magnifique. J’ai été chanceux.

Reste que je trouve le monde encore plus incompréhensible qu’à 15 ans, ma grande. Vous êtes anxieux, ta gang et toi ? La seule raison pour laquelle ma génération et moi le sommes moins, c’est que nous continuons à faire semblant que jusqu’ici, tout va bien.

Je vous regarde aller en me disant que c’est vous qu’il faut écouter. Malgré vos défauts de fabrication, dont nous sommes responsables, de toute façon. Vous allez trouver votre chemin, comme nous avant. La fin du monde peut attendre encore un peu. J’ai confiance que vous aurez le courage dont nous n’avons pas fait preuve pour infléchir le cours des désastres annoncés. De votre audace naîtront des splendeurs.

Tu me demandais ce que je voulais de la vie à ton âge ? Ce n’est pas très important. Ce qui l’est, c’est ce que j’en ai tiré. Ça ressemble beaucoup à ton souhait : je pense que j’ai appris à aimer. Est-ce un cliché de dire que cela fait de moi un homme riche ? Je me contrefiche des clichés. Le bonheur n’est pas soluble dans le goût des autres.

C’est parfois simple et un peu ridicule. C’est une bière froide un soir d’été. C’est un silence qui suspend le temps avec quelqu’un qu’on aime. C’est de constater, un jour, que l’avenir n’est pas écrit d’avance, qu’il se construit par moments dans l’errance. C’est vrai pour les gens comme pour l’humanité.

Cette chronique a été publiée dans le numéro d’octobre 2022 de L’actualité.