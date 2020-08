À qui appartient l’Histoire ?

Samedi, la statue de John A. Macdonald est tombée sous les coups de manifestants, place du Canada à Montréal. On a déjà tout raconté à ce sujet, mais cet événement est l’arbre qui cache la forêt, la statue qui cache l’Histoire…

Ce n’était pas la première fois qu’on s’attaquait à l’effigie du père fondateur du Canada, l’inventeur des pensionnats autochtones, l’assimilateur, celui qui aura eu la peau du chef métis Louis Riel. Ces derniers mois, elle avait reçu des litres de peinture. Elle avait été déboulonnée à l’époque du Front de libération du Québec, décapitée en 1992 pour l’anniversaire de la pendaison de Riel.

Tous ces gestes dépassent la figure détestable, mais indiscutablement historique et importante de Macdo. On a récemment rebaptisé la rue Amherst à Montréal, on renomme les livres comprenant le mot nègre dans leur titre, on repasse le passé colonial à la moulinette. Ici comme ailleurs, ce n’est pas fini. Car en cette époque post-confinement, partout, nous assistons à une accélération de l’Histoire. Avec la campagne présidentielle chaotique aux États-Unis, les suites des manifestations liées au mouvement Black Lives Matter, les protestations conspirationnistes, un peu partout, des certitudes sont bousculées, des évidences chahutées par plusieurs groupes au sein des sociétés. L’Histoire s’emballe, des bouleversements surviennent, pour le meilleur et pour le pire. Bien des choses changeront, durablement.

La question qu’il faut se poser, bien au-delà de la valeur intrinsèque de chaque statue qui tombe, bien plus loin que ce qu’il convient de faire avec ses restes — la restaurer à l’identique ou la contextualiser au musée — est : mais à qui revient-il de juger de la valeur de l’Histoire ? Est-ce aux franges les plus crinquées de la « wokitude » ou aux politiciens bien assis ? Est-ce à des vandales ou à des gouvernants élus temporairement de l’interpréter ?

Il n’y a plus aucun doute : l’Histoire s’écrit en ce moment sous nos yeux ébahis. Mais avec quelle encre voulons-nous la lire ? En typographie classique ou en lettres de feu ? Statu quo ou table rase ? Voulons-nous qu’elle soit privatisée, ou étatisée, ou rien de cela ? C’est de tout ça dont il est question ces temps-ci.

En ce moment, on voit, on vit les avancées, les reculs, les flamboyances, les exagérations, dans tous les camps idéologiques. L’Histoire est mise à mal, parce que peu perméable, par essence, aux relectures. Mais l’Histoire est aussi nécessaire. Mieux vaut la connaître, car c’est elle qui structure le présent, en bien ou en mal, quoi qu’on en pense. Pas un passé mythifié, une construction idéologique au goût du jour ou de l’époque, mais la vraie affaire.

Et l’Histoire, ça se sédimente, ça prend… du temps. Des discussions, de l’éducation collective, du temps, encore. Des inflexions données par les institutions, des discussions avec la rue. L’Histoire est ben maudite. Si on n’apprend pas d’elle, elle engendre de l’insatisfaction sociale périlleuse. Si on l’oublie, on peut tout faire avaler à un peuple. Si on l’abandonne aux extrémistes, ça peut virer au fascisme. L’Histoire doit être un socle à partir duquel discuter en permanence, mesurer le chemin parcouru, auquel on se fiera pour avancer.

Ici, on ne valorise pas le passé. Il est facile de déboulonner les statues. On ne s’étonne même pas qu’après tous les seaux de peinture déversés pendant des années sur la tête de la statue de Macdonald, la Ville n’ait pas réagi, probablement trop occupée par les pistes cyclables. Si on accordait une réelle importance à l’Histoire, on aurait mis sur pied des programmes, on aurait réuni des historiens, des sociologues, des chefs, des citoyens, des philosophes pour voir comment vivre avec les nouvelles réalités de la représentation de l’Histoire, avec dignité, ouverture et sens de la durée. Cent militants énervés ne décideraient pas seuls au nom du bien commun. La fermeture d’esprit boquée ne serait pas non plus de mise.

À qui appartient l’Histoire ?

Déroutés, excités, indignés, nous sommes sans repères face à l’accélération du présent. Ce que cet épisode nous dit, au-delà de tout, c’est à quel point il est important de remettre durablement, avec compassion, ferveur et équité, l’Histoire et le Savoir au cœur de nos apprentissages, de nos villes, de nos vies. Sinon, c’est celui qui criera le plus fort qui décidera pour la collectivité.