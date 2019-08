Un Québec aux cheveux blancs

1. Plus de papis que de bébés

Dès 2022, le nombre d’aînés dépassera celui des jeunes, pour ensuite le laisser loin derrière : en 2066, les 65 ans et plus devraient être 2,7 millions, comparativement à 1,9 million de 0 à 19 ans. Et ils vivront longtemps. Le groupe des 85 ans et plus quadruplera dans les 50 prochaines années, et celui des centenaires sera multiplié par 20 : on prévoit qu’ils seront 45 000 dans la province en 2066, alors qu’ils étaient environ 2 000 en 2016.

2. Une pression accrue sur les travailleurs

La population en âge de travailler (les 20 à 64 ans) soutient financièrement les enfants et les aînés, et son fardeau s’alourdira dans les décennies à venir. Alors qu’en 2016, on comptait 64 jeunes et aînés pour 100 personnes de 20 à 64 ans, le rapport sera de 89 jeunes et aînés pour 100 personnes de 20 à 64 ans en 2066.

3. Les immigrants en renfort

À partir du début des années 2030, le nombre de décès dans la province surpassera celui des naissances. L’augmentation de la population dépendra alors principalement des nouveaux arrivants.

4. L’espérance de vie près de la parité

En 1980, l’écart d’espérance de vie entre les hommes et les femmes était de 7,7 ans. En 2066, il sera de seulement 1,5 an (88,1 ans pour les hommes et 89,6 ans pour les femmes).