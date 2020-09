Affronter le rouge

Ça y est, aussi prévisible que les feuilles colorées en automne, aussi déprimant qu’une petite pluie froide d’octobre : nous sommes passés au niveau d’alerte rouge. Cela va-t-il modifier les comportements d’une partie réfractaire de la population ? Le message du gouvernement sera-t-il enfin clair ? Comment allons-nous surmonter cette deuxième épreuve, alors que la première vague nous a usés émotivement et que nous peinons à comprendre l’évolution de la maladie ? Les questions affluent, et les réponses sont rares.

Parmi ces questions se pose celle-ci : comment les médias couvriront-ils la deuxième vague dans un contexte de lassitude ? Les journalistes ne joueront pas une deuxième fois le rôle qu’ils tenaient dans le film du printemps, où la plupart formaient un chœur derrière le trio gouvernemental de 13 h. Depuis mai, ils ne se contentent plus de répéter les propos des autorités et de glorifier les anges gardiens. Ils sont plus pugnaces, font du bon boulot en questionnant, en fouillant, en variant les éclairages, en talonnant les responsables. Ils informent, au risque de s’aliéner la base caquiste, toujours derrière son gouvernement avec des pourcentages d’adhésion quasi nord-coréens…

L’État, qui a été flou et paternaliste lors de la première vague, veut rajuster sa communication avec Christian Dubé, le ministre de la Santé. Car il y a eu pendant de longs mois un problème de ton, de contenu. On a eu tendance à prendre les Québécois pour de grands enfants en quête de figure paternelle. On nous a répété le slogan « Ça va bien aller » jusqu’à la nausée, formule pathétique qui dissimulait à peine les failles abyssales du système de santé, ainsi que la déprime des gens. À coups de tartelettes portugaises, on a simplifié la situation jusqu’à la niaiserie, on a martelé des clous erratiques qui font qu’aujourd’hui, le message est plus difficile à faire passer.

Et il y a ce virus, cette saloperie sournoise dont on ne sait pas encore tout, qui est aussi imprévisible que le sera la deuxième vague. Résultat : un traitement médiatique maintenant plus musclé et rigoureux, qui est pourtant perçu comme anxiogène, agressif et déplacé, et un gouvernement qui a deux prises contre lui. La crise de confiance envers les médias (qui a des racines profondes et antérieures à la pandémie) ainsi que la défiance qu’expriment de nombreux citoyens occidentaux à l’égard de leur État font qu’une large partie de la population, en cette fin septembre 2020, est lasse et exaspérée, lorsqu’elle n’est pas carrément hostile. Je ne parle même pas des sceptiques antimasques et antiélites, qui représentent une part non négligeable de la société. Non, je parle de nous, les gens « ordinaires », un peu dubitatifs, tannés et angoissés, qui ont juste envie de vivre un soupçon de leur vie d’avant.

C’est donc la première crise d’ampleur mondiale où gouvernements et médias sont ensemble dans le collimateur. Et nous sommes dans un cul-de-sac. Les médias ne peuvent plus revenir en arrière et faire une couverture gentillette de la pandémie, et les États ont tout intérêt à dire dorénavant la vérité sur la situation. D’ailleurs, au Québec du moins, la balle est maintenant dans le camp gouvernemental, qui a trop souvent transmis des messages confus, alors que les médias font à présent très bien leur job. Il est clair que les semaines qui viennent seront éprouvantes, difficiles pour notre santé mentale collective et individuelle. Nous sommes vannés, frustrés, mais plus personne ne veut revenir à ces cache-misère de la réalité qu’étaient les arcs-en-ciel délavés. Nous affronterons le rouge les yeux dorénavant grand ouverts, citoyens et médias comme gouvernement. Enfin, espérons-le…