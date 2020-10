Amy Coney Barrett, cheval de Troie du droit des femmes

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » Cette phrase célèbre de Simone de Beauvoir est épuisante. Rester vigilante. Toute sa vie. C’est essoufflant.

Début vingtaine, suivant des cours de féminisme à l’université, j’avais l’orgueil et l’arrogance de la jeunesse. De ces jeunes qui croient souvent que, pour eux, ça sera différent. Que ce que les vieux ont appris ne s’appliquera pas à eux. Qu’eux, ils seront spéciaux. Je le pensais aussi. Il y a un bon bout du féminisme que je tenais pour acquis. Je roulais les yeux devant certains combats et je fanfaronnais avec toute la naïveté de celle qui est née libre. Celui qui naît au soleil ne se méfie pas de la pluie… Et pourtant, jours de tempête il y a.

Amy Coney Barrett, nouvelle juge conservatrice de la Cour suprême des États-Unis, en est malheureusement la preuve. Et cette citation de Simone de Beauvoir devient plus vraie que je l’aurais espéré. Je voudrais que certaines choses durent toujours. Je voudrais qu’exister comme femme ne soit pas un combat. Je voudrais qu’être maîtresse de notre corps soit une évidence. Qu’aucune permission n’ait à être demandée, que la question ne se pose même pas.

Pourtant, quel symbole fort ! Quelle merveilleuse façon de faire un pied de nez au progressisme que de s’assurer qu’une femme siège pour remplacer Ruth Bader Ginsburg, mais une femme qui représente des valeurs diamétralement opposées ! Une femme qui puise son sens moral dans ce qu’il y a de plus patriarcal, un vieux livre écrit par des messieurs il y a 2 000 ans, la Bible. Comment tu veux faire avancer la société quand t’utilises le mode d’emploi d’il y a deux millénaires ? Pourquoi t’essaies pas de bâtir une fusée à partir d’un dessin de l’arche de Noé ?

Tout cela me fait peur. Je ne voulais pas croire la phrase de Simone de Beauvoir. Je voulais tenir notre monde pour acquis. Je voulais avoir le luxe de savoir que ce monde est le mien, que je ne suis pas une proie, un trophée, un objet ou seulement une source de fertilité. Bien sûr, il y a des femmes qui sont fières d’incarner une vision très traditionaliste de la féminité. Je respecte ce point de vue, mais le déplore, parce que c’est une définition qui exclut trop de monde. Trop de femmes sont rejetées de cette vision du monde. Je respecte le fait que l’on choisisse un vieux livre pour guider son sens moral, mais au nom de ceux qui sont exclus de cette définition de la vie, on devrait tenir ces gens-là loin de toute assemblée ou institution qui influence le plus grand nombre.

Et c’est bien là que le système de justice américain, avec ses neuf juges nommés à vie qui ont le pouvoir d’influencer la vie de 300 millions de citoyens, c’est bien là qu’il échoue. Quand je vois que certains députés conservateurs canadiens veulent aller jouer dans le projet de loi visant à interdire les thérapies de conversion, je me dis qu’ici aussi il faudra toujours rester vigilant, surtout pendant une crise comme celle que nous traversons.