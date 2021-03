L’hiver achève, et chaque jour qui nous rapproche du beau temps nous rend un peu plus fous. Nous espérons, tout en sachant que la vaccination hoquette et que la fin de la pandémie, lorsqu’elle arrivera, nous réservera des surprises.

Un an déjà ! Nous avons beaucoup appris sur nous, collectivement et individuellement. Nous sommes tannés, mais pas aveugles. Désormais, nous sommes conscients qu’au Québec, il y a…

… de la résignation, du lâcher-prise, de l’abandon. Plus capable d’entendre le mot « résilience », cette bannière de cheerleader qu’on brandit comme un cache-misère chaque fois que ça va mal, pour faire croire aux gens que « ça va bien aller », et que ça tient à leur bonne disposition mentale. La pandémie aura révélé que nous n’allons pas si bien, étranglés par nos vies impossibles, stressés par la course à la performance, jonglant avec des horaires de malades et des envies de fous.

… de l’appauvrissement, un retour des âpres rapports entre les classes sociales. Des Québécois ont recours à l’aide des banques alimentaires et d’autres paient sans difficulté les 2 000 dollars de quarantaine au retour de leurs vacances. Certains qui avaient une vie correcte viennent de glisser financièrement, l’angoisse au ventre, parce que des pans entiers de l’économie se sont écroulés.

… des femmes qui reculent silencieusement. Des femmes qui travaillaient dans les services, la culture, la restauration, l’hôtellerie, et qui voient leur gagne-pain et leur émancipation anéantis. Des femmes qui assument une charge mentale démesurée à la maison. Des travailleuses retenues chez elles et qui y resteront non par choix, mais parce que l’économie leur a tourné le dos, et que ce sera bien d’adon la prochaine fois que l’école fermera ses portes. Des femmes qui perdent des années de salaire, de progression, de savoir-faire et de retraite décente.

… une marginalisation des oppositions, noyées dans l’immense chantier national qu’est la lutte contre la COVID-19, et une tentation gouvernementale d’occuper TOUT l’espace démocratique. Il y a une manière populiste de faire face aux situations qui s’installe, et qui sera difficile à détricoter lors du « retour à la normale ».

… les bases d’une dynastie caquiste qui sont en train d’être coulées, en région comme en banlieue. Le taux de satisfaction à l’endroit du gouvernement est très élevé, et cimente l’appui de la population à ce parti qui est celui du confort quotidien, de la pensée rassurante, des petites affaires qui vont leur petit bonhomme de chemin, du nationalisme tempéré et du triomphe des comptables. Il y a pire. Il y a mieux aussi, mais pas pour un bout.

… une méfiance envers l’autre qui est un beau-frère, une voisine, un proche. Nous avons vu des complotistes, des tricheurs et des délateurs se dresser. Nous avons entraperçu du laid dans ce peuple pourtant tolérant et consensuel. Du laid vociférant, drapé dans son assurance. Ça nous a inquiétés et ébranlés…

… un divorce consommé entre Montréal et le Québec. La métropole s’éloignait déjà du reste de la province, mais la crise économique qui approche montrera à quel point la ville devient le repaire des très riches et des plus déclassés. Montréal se détache non seulement du territoire québécois réel, mais aussi de l’idée de ce que peut être une ville francophone accueillante et inclusive, mais francophone d’abord. Le fossé a atteint un point de non-retour, alors que le Québec a pourtant besoin de Montréal, et Montréal du Québec, quoi qu’elle en dise.

… des envies de changer d’air, de vie. De s’installer dans de petites villes ou à la campagne, avec son lot d’idéalisation, de déceptions ou de belles surprises à venir. Il y a un début de brassage qui peut enrichir les régions.

… un évanouissement de la culture. Les salles de spectacle ont été les premières fermées, et seront les dernières à rouvrir. Des hommes et des femmes ont perdu leur job et leur raison de vivre dans l’indifférence. Le gouvernement n’a jamais fait remarquer que la culture rapportait gros économiquement. Certes, il y a des galas, de la télé et du Netflix : c’est en masse pour nos besoins, semble-t-il. Alors que la culture anime la société, reflète son identité, amène réconfort, argent… Avec le confinement, on l’a collectivement abandonnée.

… un surprenant engouement pour la quiétude de la vie ordinaire. Malgré la hâte de revoir parents et amis, de se toucher et de faire la fête, beaucoup redoutent, au fond d’eux-mêmes, la reprise de la normalité avec toutes les angoisses induites par la vie en société, dont plusieurs se passent très bien. Il y a ce repli dans sa bulle, confortable, agréable, simple et éloignée du paraître et des artifices.

Le Québec confiné bouillonne d’une grande complexité émotive. Des lignes inédites se dessinent, des idées neuves percolent, lesquelles vont dans toutes les directions. Nous pourrions avoir des surprises postconfinement. Toutes sortes de surprises.

